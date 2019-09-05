с чего всё началось

Минобороны РФ опровергло данные о гибели российских военных в Сирии. В ведомстве отметили, что никаких «российских наблюдательных постов» в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует.

Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии

Политика Мутко раскритиковал Орешкина за работу с жителями Тулуна Заместитель председателя правительства Виталий Мутко недоволен работой министерства экономического развития с пострадавшими от паводка в Тулуне предпринимателями, еще ни один не получил выплаты после удара стихии.

Шоу-бизнес Как Анастасия Ивлеева вышла замуж за Элджея Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и музыкант Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, узаконили свои отношения.

Общество Университет в США оштрафован на рекордную сумму из-за секс-скандала Университет штата Мичиган оштрафован на рекордные 4,5 млн долларов за неспособность защитить студентов от "сексуального насилия".

Музыка «Любэ» впервые на концерте исполнила новую песню о Петербурге В четверг, 5 сентября, на Дне промышленника группа «Любэ» впервые на сцене под аплодисменты сотен людей, до отказа забивших зал Ледового дворца, исполнила свою песню про Петербург, сообщает корреспондент 78.ru.

Музыка Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Советский музыкант, певец и мультиинструменталист Юрий Петерсон, бывший участник культовых ВИА "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Пламя", скончался на 72-м году жизни 5 сентября.

Общество Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live» Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.

Музыка Фредди Меркьюри сегодня могло бы исполниться 73 года В четверг, 5 сентября, свой 73-й день рождения мог бы отметить музыкант Фредди Меркьюри.

Происшествия В ТЦ Владикавказа произошла давка на распродаже В одном из торговых центров Владикавказа произошла давка и многочисленные потасовки во время распродажи одежды по принципу «одна вещь — один рубль».

Футбол Сборная Италии обыграла команду Армении в отборочном матче ЧЕ-2020 Итальянские футболисты добыли волевую победу над сборной Армении на стадии группового раунда квалификационного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

Политика Южная Осетия заняла высоту на линии границы с Грузией у села Уиста Южная Осетия заняла в четверг одну из высот на линии границы с Грузией в районе приграничного села Уиста, где ранее был выставлен грузинский блокпост, и подняла флаг республики на западной точке югоосетино-грузинской границы, заявили в комитете госбезопасности закавказской республики.

Армия и оружие США сообщили о дате размещения запрещенных ДРСМД ракет Исполняющий обязанности министра Армии США Райан Маккарти заявил, что Соединенные Штаты планируют организовать размещение высокоточных и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой к началу 2020-ых годов.

Политика Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на продукты Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Авто Lexus назвал российские цены на обновленный внедорожник Lexus GX Российские дилеры Lexus начали прием заказов на обновленный внедорожник Lexus GS 2020 модельного года.

Общество Греф призвал отменить экзамены в школах Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.

Политика Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.

Происшествия В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.

Происшествия В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря Здание бывшего детского лагеря обрушилось в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, под завалами находятся три человека.

Культура Дима Билан объяснил нежелание возвращаться в проект «Голос» Российский поп-исполнитель Дима Билан объяснил, почему не собирается возвращаться в судейское кресло проекта "Голос" после пяти сезонов.

Армия и оружие Лётчик-испытатель поделился впечатлениями от полёта на Су-57 Лётчик-испытатель Сергей Богдан в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о впечатлениях от полёта на российском истребителе пятого поколения Су-57, отметив «сверхзвуковые» скоростные возможности самолёта.