с чего всё началось

Минобороны опровергло сообщения в СМИ о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Ранее в СМИ появилась информация, что трое российских военнослужащих погибли в Сирии, еще двое офицеров были ранены.

Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии

Здоровье В Минздраве назвали основные факторы развития рака Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.

Политика Кличко назвал незаконным решение о его увольнении Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Технологии Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.

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Кино «Маша и Медведь» отправились на острова Мультфильм выйдет в прокате Великобритании и Ирландии Российский мультфильм «Маша и Медведь» выйдет в прокат в 89 кинотеатрах сети Vue Entertainment в Великобритании.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на продукты Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Премьер Судана представил состав нового правительства страны Глава правительства Судана Абдалла Хамдук вечером 5 сентября представил состав нового кабмина.

Общество Метеобюро Канады предупредило о приближении урагана «Дориан» Ураган «Дориан» достигнет атлантического побережья Канады в субботу, 7 сентября, сообщает канадское Национальное метеобюро.

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Общество Россиян предупредили о заморозках и дожде со снегом 7 сентября в Бурятии будет до минус 3 градусов, на Камчатке и в Забайкальском крае – до минус 1. На Таймыре грядет дождь со снегом, а жителям центральных и южных районов Красноярского края 6 и 7 сентября стоит готовиться к заморозкам до минус 2 градусов.

Происшествия В Польше ребенок родился через 56 дней после смерти матери В университетской больнице в Кракове медикам удалось спасти ребенка, который родился спустя 56 дней после смерти матери, сообщает Gazeta.pl.

Происшествия В Ивановской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом В Ивановской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом.

Экономика Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.

Экономика В ЦБ рассказали, кто чаще становится жертвой мошеннических лотерей Жертвами мошенников, организовывающих лотереи, чаще всего становятся мужчины среднего возраста, причем с опытом работы в силовых структурах.

Единоборства Шлеменко проиграл Ханикатту решением судей Судьи единогласно присудили победу американскому бойцу. В первом раунде Ханикатт успешно провёл тейкдаун, после чего бой перешёл в клинч.

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Общество Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.

Политика Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова боится отдавать младшего сына в садик Опубликовав в Instagram фотографию с мальчиком, Кожевникова пожаловалась читателям на то, что отпустить от себя двухлетнего Василия - большой стресс именно для нее, как для мамы.

Политика Кузнецова рассказала о процессе возвращения российских детей из Сирии Работа по возвращению детей-граждан РФ из Сирии будет вестись во многом по образцу деятельности по возвращению детей из Ирака, хотя уровень сложности уже другой, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

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Политика Абэ предложил Путину заключить мирный договор Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.