с чего всё началось

Минобороны опровергло сообщения в СМИ о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Ранее в СМИ появилась информация, что трое российских военнослужащих погибли в Сирии, еще двое офицеров были ранены.

Политика В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.

Политика Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.

Политика Посольство России осудило арест Коршунова по запросу США Сотрудники посольства России в США посетили госдепартамент в связи с арестом в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова.

Политика Нижегородская область продолжит развивать сотрудничество с регионами Дальнего Востока В свою очередь Глеб Никитин заявил о продолжении сотрудничества Нижегородской области с регионами Дальнего Востока, добавив, что уже заключены соглашения с 5 из 11 субъектов ДФО (Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область).

Шоу-бизнес Наташа Королева рассказала о том, как избежала измен Тарзана Певица Наташа Королева откровенно рассказала, что помогает ей сохранить брак с мужем, Сергеем Глушко, и избегать измен.

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.

Общество Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Общество Названы темы итогового сочинения для 11-классников Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.

Общество Греф призвал отменить школьные экзамены Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Технологии Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 Количество погибших в результате урагана "Дориан" выросло до 30, сообщил телеканалу CNN премьер-министр Багамских Островов Хьюберт Миннис.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.

Общество Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.

Шоу-бизнес Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.

Происшествия В Ивановской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом В Ивановской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом.

Здоровье В Оренбурге завершили реконструкцию поликлиники областной больницы В Оренбурге завершена реконструкция поликлиники Областной клинической больницы. Торжественное открытие медучреждения состоялось в четверг.

Политика Техосмотр предлагают передать официальным дилерам Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума рассказал журналистам, что в свое время не вполне удачным было решение отдать процедуру техосмотра в частные руки.

Политика Власти Украины решили закрыть телеканал NewsOne Национальной совет Украины по телевидению и радиовещанию собирается через суд аннулировать лицензию телеканала NewsOne.

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Экономика В Deloitte рассказали, как повысить привлекательность «русских офшоров» для бизнеса Президент РФ Владимир Путин в августе минувшего года подписал пакет законов, предусматривающих создание специальных административных районов с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний на территории острова Октябрьского в Калининградской области и острова Русского в Приморском крае.

Армия и оружие США готовятся ответить на предвыборные «кибератаки» русских по-новому По словам Фогарти, Соединенные Штаты готовятся к тому, что «русские и другие игроки» попытаются оказать влияние на американские выборы в 2020 году.