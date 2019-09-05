Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии
Минобороны опровергло сообщения в СМИ о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Ранее в СМИ появилась информация, что трое российских военнослужащих погибли в Сирии, еще двое офицеров были ранены.
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с чего всё началось
В свою очередь, как сообщило агентство Al-Masdar со ссылкой на заявление организации «Национальный фронт освобождения», которая поддерживается Турцией, несколько российских спецназовцев были убиты и ранены при попытке проникнуть через линию фронта в районе города Ааджаз.Новая газета09:21
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 22:53, Вашингтон
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости 17:45
Политика
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости 16:10
Политика
Посольство России осудило арест Коршунова по запросу США
Сотрудники посольства России в США посетили госдепартамент в связи с арестом в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова.
РИА Новости 16:53
Политика
Нижегородская область продолжит развивать сотрудничество с регионами Дальнего Востока
В свою очередь Глеб Никитин заявил о продолжении сотрудничества Нижегородской области с регионами Дальнего Востока, добавив, что уже заключены соглашения с 5 из 11 субъектов ДФО (Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область).
ФедералПресс вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о том, как избежала измен Тарзана
Певица Наташа Королева откровенно рассказала, что помогает ей сохранить брак с мужем, Сергеем Глушко, и избегать измен.
Народные новости 07:43
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Общество
Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент
С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM 20:47
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Общество
Названы темы итогового сочинения для 11-классников
Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Технологии
Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБК 17:02
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30
Количество погибших в результате урагана "Дориан" выросло до 30, сообщил телеканалу CNN премьер-министр Багамских Островов Хьюберт Миннис.
Интерфакс 21:31
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию
С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru 10:49
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 31 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ.
RT на русском 21:08
Происшествия
Обыски в штабе Навального и ФБК завершились
Ведомости 18:24
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном
Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru 12:10
Происшествия
В Ивановской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
В Ивановской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом.
РБК 15:50
Здоровье
В Оренбурге завершили реконструкцию поликлиники областной больницы
В Оренбурге завершена реконструкция поликлиники Областной клинической больницы. Торжественное открытие медучреждения состоялось в четверг.
Российская газета 16:37
Политика
Техосмотр предлагают передать официальным дилерам
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума рассказал журналистам, что в свое время не вполне удачным было решение отдать процедуру техосмотра в частные руки.
За рулем 12:30
Политика
Власти Украины решили закрыть телеканал NewsOne
Национальной совет Украины по телевидению и радиовещанию собирается через суд аннулировать лицензию телеканала NewsOne.
Экономика сегодня 09:19
Гаджеты
Обновленный iPhone XR выйдет в новых цветах
The GEEK 15:23
Экономика
Мантуров оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 07:17
Экономика
В Deloitte рассказали, как повысить привлекательность «русских офшоров» для бизнеса
Президент РФ Владимир Путин в августе минувшего года подписал пакет законов, предусматривающих создание специальных административных районов с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний на территории острова Октябрьского в Калининградской области и острова Русского в Приморском крае.
ПРАЙМ 22:19
Армия и оружие
США готовятся ответить на предвыборные «кибератаки» русских по-новому
По словам Фогарти, Соединенные Штаты готовятся к тому, что «русские и другие игроки» попытаются оказать влияние на американские выборы в 2020 году.
Красная весна 17:14
Экономика
Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%
Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
Ведомости 03:38