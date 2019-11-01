Происшествия
Lenta.ruМинобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.
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с чего всё началось
Семь призывников из Югры, служащих в Забайкалье, попали в госпиталь с нервным срывом. Все из военной части, где тюменец Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев. Как рассказала «URA.RU» глава комитета солдатских матерей ХМАО Ирина Браун, один из срочников потерял дар речи.URA.Ru05:21
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