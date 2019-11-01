Происшествия

Lenta.ruLenta.ruМинобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.
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с чего всё началось

Семеро югорских солдат из части, где тюменец убил восьмерых сослуживцев, слегли с нервным срывом

Семь призывников из Югры, служащих в Забайкалье, попали в госпиталь с нервным срывом. Все из военной части, где тюменец Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев. Как рассказала «URA.RU» глава комитета солдатских матерей ХМАО Ирина Браун, один из срочников потерял дар речи.
URA.Ru05:21

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Минобороны опровергло сообщения о нервных срывах среди военных в Забайкалье

РИА Новости06:50

В Минобороны опровергли информацию о «нервном срыве» военнослужащих в Забайкалье

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РБК08:07

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Интерфакс06:43

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

Lenta.ru07:04

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат после стрельбы в забайкальской части

ТАСС06:51
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Происшествия

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В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

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Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
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Власти Петербурга нашли новый источник пополнения бюджета

«Как только учреждение начинает платить налоги за находящееся у него в пользовании имущество (хотя бы рубль), это имущество сразу становится «видимым» для органов власти, оно может подвергаться анализу с точки зрения эффективности использования», — рассказали РБК Петербург в пресс-службе комитета по финансам.
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Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
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Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова

«Суд постановил истребовать материалы проверки по факту сообщения о преступлении и назначить заседание суда на 11 ноября», — огласила вердикт судья.
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