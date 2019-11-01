Происшествия
Lenta.ruМинобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.
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с чего всё началось
Семь призывников из Югры, служащих в Забайкалье, попали в госпиталь с нервным срывом. Все из военной части, где тюменец Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев. Как рассказала «URA.RU» глава комитета солдатских матерей ХМАО Ирина Браун, один из срочников потерял дар речи.URA.Ru05:21
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Происшествия
Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре
Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru вчера в 09:20
Наука
Врачи опубликовали историю болезни первой жертвы фекальной трансплантации
В июне 2019 года стало известно о первой смерти пациента после пересадки кишечных бактерий: вместе с «полезными» микробами он получил устойчивую к антибиотикам кишечную палочку.
N+1 вчера в 10:37
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
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Суть событий 09:33
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РЕН ТВ 05:06
Происшествия
Полиция побеседовала с противниками прокладки водопровода в Дагестане
В Дагестане сотрудники МВД провели разъяснительную беседу с противниками прокладки водопровода, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 1 ноября.
Известия 09:32
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
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ТАСС 10:06
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
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RT на русском 08:25
Кино
Вышел первый полноценный трейлер сериала «Ведьмак»
Газета.Ru 10:10
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Политика
Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17
Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:27
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Политика
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Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Кристина Асмус обнаружила себя на надгробии
Актриса Кристина Асмус собирается взыскать с компании по осуществлению ритуальных услуг компенсацию за моральный ущерб после того, как ее портрет разместили на надгробии.
Lenta.ru 10:10
Шоу-бизнес
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Ugpressa.ru 03:35
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
Внешний вид гибкого Motorola Razr напоминает легендарный телефон-раскладушку Razr V3, вышедший в 2004 году.
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Экономика
Власти Петербурга нашли новый источник пополнения бюджета
«Как только учреждение начинает платить налоги за находящееся у него в пользовании имущество (хотя бы рубль), это имущество сразу становится «видимым» для органов власти, оно может подвергаться анализу с точки зрения эффективности использования», — рассказали РБК Петербург в пресс-службе комитета по финансам.
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Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
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Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
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Культура
Майкл Джексон признан самой высокооплачиваемой из умерших звезд
На втором месте идет Элвис Пресли, на третьем – создатель детских комиксов Чарльз Шульц.
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Путин допустил ужесточение наказания за ошибки врачей
Президент РФ Владимир Путин допустил ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности.
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Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
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Происшествия
Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова
«Суд постановил истребовать материалы проверки по факту сообщения о преступлении и назначить заседание суда на 11 ноября», — огласила вердикт судья.
Известия 05:07