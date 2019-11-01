Семь призывников из Югры, служащих в Забайкалье, попали в госпиталь с нервным срывом. Все из военной части, где тюменец Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев. Как рассказала «URA.RU» глава комитета солдатских матерей ХМАО Ирина Браун, один из срочников потерял дар речи.

с чего всё началось

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

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