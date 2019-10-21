Учения российских стратегических ядерных сил «Гром-2019» проходили 15–17 октября. Телеканал Минобороны «Звезда» 17 октября опубликовал кадры запуска крылатых ракет «Калибр» с малого ракетного корабля «Град Свияжск» из акватории Каспийского моря в рамках учений «Гром-2019».

с чего всё началось

В министерстве уточнили, что запуск ракет с малого корабля "Град Свияжск" состоялся без инцидентов, в штатном режиме. Однако ракетный корабль "Татарстан", упоминаемый в публикации, не предусмотрен для пуска крылатых ракет "Калибр".

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