Армия и оружие
Piter.tvМинобороны опровергло данные о неудачном пуске «Калибров»
В распоряжении журналистов RT оказалось заявление Министерства обороны, проясняющее пуск ракет "Калибр" с кораблей "Татарстан" и "Свияжск". В понедельник, 21 октября, урналисты РБК рассказали, что снаряды были отправлены по целям "не с первого раза".
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с чего всё началось
Учения российских стратегических ядерных сил «Гром-2019» проходили 15–17 октября. Телеканал Минобороны «Звезда» 17 октября опубликовал кадры запуска крылатых ракет «Калибр» с малого ракетного корабля «Град Свияжск» из акватории Каспийского моря в рамках учений «Гром-2019».РБК12:39
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Минобороны РФ прокомментировало сообщения СМИ о неудачных пусках «Калибров»
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