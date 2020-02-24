Армия и оружие
Народные новостиМинобороны опровергло информацию об ударах ВКС в Идлибе
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Олег Журавлев сообщил, что российские самолеты ВКС не наносили никаких ударов в сирийской провинции Идлиб, сообщает РИА Новости.
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Происшествия
В ДТП с маршруткой и грузовиком в Киеве пострадали 12 человек
"Информатор" 12 человек пострадали в аварии с участием маршрутного такси с грузовиком в Киеве.
Общество
Россиян предупредили о новых температурных рекордах
В нескольких регионах России на ближайшей неделе могут быть установлены температурные рекорды.
Культура
На Масленицу в Комсомольском саду устроят состязания по перепиливанию бревен и сжигание чучела из огнеметов
В последний день масляничной недели, в воскресенье, 1 марта парк Комсомольский сад планирует наиграться и назабавиться за весь пост.
Происшествия
В Таиланде пострадали 10 человек при взрыве заминированного мотоцикла
Не менее 10 человек пострадали в результате взрыва бомбы, установленной на мотоцикле.
Происшествия
В Японии умер третий пассажир лайнера Diamond Princess
В Японии скончался третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess, на котором распространился новый коронавирус, сообщил телеканал NHK со ссылкой на минздрав страны.
Общество
Средний чек россиян за один поход в магазин стал меньше почти на 11%
Средний чек россиян за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился на 10,9% по сравнению с декабрем прошлого года.
Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Авто
Новый УАЗ Патриот станет шире и устойчивее
Судя по изображениям, пластиковых накладок нет, но учитывая, что крылья очень широкие, можно предположить, что новый УАЗ Патриот визуально станет шире и устойчивее.
Происшествия
Ушел за детской смесью: загадочная пропажа мужчины в Челябинске
В Челябинске ищут молодого отца, который вышел из дома в магазин за детской смесью и не вернулся. Об этом сообщает издание 74.RU.
Здоровье
В ВОЗ назвали подверженный коронавирусу возраст
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провели расследование вспышки нового коронавируса COVID-2019 в Китае и пришли к выводу, что ему подвержены все возрастные категории.
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Биатлон
Сборная РФ стала четвертой по медалям на ЧМ по биатлону
По итогам чемпионата мира по биатлону в Италии сборная России стала четвертой в медальном зачете.
Общество
Верховный суд принял решение по делу «о налоге с налога» на недвижимость
В свою очередь, правительство Москвы подало кассационную жалобу с просьбой оставить в силе стоимость с НДС, по которой и принял решение Верховный суд, вернув дело в апелляционную инстанцию.
Биатлон
Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы 2020 года.
Общество
«Дочка» «Роснефти» увеличит объёмы экспорта топлива из-за санкций США
Дочерняя компания «Роснефти» TNK Trading International SA увеличивает объёмы экспорта венесуэльской нефти из-за введения Соединёнными Штатами санкций в отношении Rosneft Trading.
Политика
Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России
"Лидеры демократов в сенате в понедельник днем направят госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину письмо с требованием ввести санкции против России - и потенциально самого президента России Владимира Путина - за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года", - сообщает издание со ссылкой на свои источники.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Здоровье
Во Вьетнаме провели первую в мире пересадку кисти от живого донора
Первая в мире операция по пересадке кисти руки от живого донора успешно осуществлена военными хирургами госпиталя №108 в Ханое, сообщает во вторник новостной интернет-портал VNExpress.
Здоровье
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что ее медицинский центр — частная клиника, поэтому его пациентам приходится платить.
Технологии
Замдиректора МЦСТ: в планах компании обеспечить поддержку разработчиков
Наращивание патентного портфеля и ресурсов для поддержки программистов-энтузиастов позволит обеспечить успешное развитие программной экосистемы для разработок компании, поделился планами на ближайшее будущее заместитель директора АО «МЦСТ» (разработчик отечественных вычислительных комплексов) Константин Трушкин, 24 февраля сообщает ИА Красная Весна.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России
Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Общество
В Японии умер старейший мужчина на земле
Происшествия
В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов
Общество
В Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других
Сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий.
Общество
Посол Китая сообщил о разработанной вакцине от коронавируса
Китай разработал вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Политика
Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году
В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за голосовые записи
Facebook пользователям заплатит за голосовые сообщения, которые в дальнейшем будут использовать для улучшения системы распознавания речи.