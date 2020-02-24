Армия и оружие

Народные новостиНародные новостиМинобороны опровергло информацию об ударах ВКС в Идлибе

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Олег Журавлев сообщил, что российские самолеты ВКС не наносили никаких ударов в сирийской провинции Идлиб, сообщает РИА Новости.
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Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе

Известия15:35

Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе

РИА Новости14:57

Минобороны назвало вбросом сообщения об ударах ВКС России в Идлибе

РБК15:23

Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе

Газета.Ru15:24

Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС России в Идлибе

ТАСС14:48

В ЦПВС опровергли данные об ударах ВКС России по поселениям в Идлибе

RT на русском14:45

Россия опровергла сообщения о бомбардировке мирных поселений в Сирии

News.ru15:24
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 23:39, Ашберн
Происшествия

В ДТП с маршруткой и грузовиком в Киеве пострадали 12 человек

"Информатор" 12 человек пострадали в аварии с участием маршрутного такси с грузовиком в Киеве.
РЕН ТВ 13:00
Общество

Россиян предупредили о новых температурных рекордах

В нескольких регионах России на ближайшей неделе могут быть установлены температурные рекорды.
Lenta.ru 03:33
Культура

На Масленицу в Комсомольском саду устроят состязания по перепиливанию бревен и сжигание чучела из огнеметов

В последний день масляничной недели, в воскресенье, 1 марта парк Комсомольский сад планирует наиграться и назабавиться за весь пост.
ИА Городские вести. Волгоград 22:39
Космос

Спутники OneWeb отправились из Флориды на Байконур

News.ru 01:52
Происшествия

В Таиланде пострадали 10 человек при взрыве заминированного мотоцикла

Не менее 10 человек пострадали в результате взрыва бомбы, установленной на мотоцикле.
РБК 22:53
Происшествия

В Японии умер третий пассажир лайнера Diamond Princess

В Японии скончался третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess, на котором распространился новый коронавирус, сообщил телеканал NHK со ссылкой на минздрав страны.
РБК вчера в 08:21
Общество

Средний чек россиян за один поход в магазин стал меньше почти на 11%

Средний чек россиян за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился на 10,9% по сравнению с декабрем прошлого года.
Газета.Ru 19:53
Политика

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
РБК вчера в 01:05
Авто

Новый УАЗ Патриот станет шире и устойчивее

Судя по изображениям, пластиковых накладок нет, но учитывая, что крылья очень широкие, можно предположить, что новый УАЗ Патриот визуально станет шире и устойчивее.
Tvoe-avto.com 22 февраля в 09:49
Происшествия

Ушел за детской смесью: загадочная пропажа мужчины в Челябинске

В Челябинске ищут молодого отца, который вышел из дома в магазин за детской смесью и не вернулся. Об этом сообщает издание 74.RU.
РЕН ТВ 03:40
Здоровье

В ВОЗ назвали подверженный коронавирусу возраст

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провели расследование вспышки нового коронавируса COVID-2019 в Китае и пришли к выводу, что ему подвержены все возрастные категории.
Lenta.ru 12:09
Футбол

«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве

Российская газета 22 февраля в 08:38
Биатлон

Сборная РФ стала четвертой по медалям на ЧМ по биатлону

По итогам чемпионата мира по биатлону в Италии сборная России стала четвертой в медальном зачете.
РЕН ТВ вчера в 10:25
Общество

Верховный суд принял решение по делу «о налоге с налога» на недвижимость

В свою очередь, правительство Москвы подало кассационную жалобу с просьбой оставить в силе стоимость с НДС, по которой и принял решение Верховный суд, вернув дело в апелляционную инстанцию.
РБК 23:00
Биатлон

Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы 2020 года.
РБК 08:09
Общество

«Дочка» «Роснефти» увеличит объёмы экспорта топлива из-за санкций США

Дочерняя компания «Роснефти» TNK Trading International SA увеличивает объёмы экспорта венесуэльской нефти из-за введения Соединёнными Штатами санкций в отношении Rosneft Trading.
News.ru 12:31
Политика

Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России

"Лидеры демократов в сенате в понедельник днем направят госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину письмо с требованием ввести санкции против России - и потенциально самого президента России Владимира Путина - за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года", - сообщает издание со ссылкой на свои источники.
РИА Новости 15:53
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса 09:10
Здоровье

Во Вьетнаме провели первую в мире пересадку кисти от живого донора

Первая в мире операция по пересадке кисти руки от живого донора успешно осуществлена военными хирургами госпиталя №108 в Ханое, сообщает во вторник новостной интернет-портал VNExpress.
РИА Новости 23:22
Общество

Сын Порошенко в годовщину «майдана» спел на концерте с Face в Лондоне

ТАСС 17:25
Здоровье

Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что ее медицинский центр — частная клиника, поэтому его пациентам приходится платить.
РИА Новости 16:57
Технологии

Замдиректора МЦСТ: в планах компании обеспечить поддержку разработчиков

Наращивание патентного портфеля и ресурсов для поддержки программистов-энтузиастов позволит обеспечить успешное развитие программной экосистемы для разработок компании, поделился планами на ближайшее будущее заместитель директора АО «МЦСТ» (разработчик отечественных вычислительных комплексов) Константин Трушкин, 24 февраля сообщает ИА Красная Весна.
Красная весна 04:18
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России

Neva.Today вчера в 02:10
Здоровье

195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае

Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Журналистская правда 03:58
Общество

В Японии умер старейший мужчина на земле

Life.ru 20:31
Происшествия

В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов

РИА Новости 22 февраля в 06:44
Общество

В Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других

Сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий.
РИА Новости 22:38
Общество

Посол Китая сообщил о разработанной вакцине от коронавируса

Китай разработал вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
RT на русском 03:59
Политика

Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году

В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
RuNews24.ru 14:41
Интернет

Facebook заплатит пользователям за голосовые записи

Facebook пользователям заплатит за голосовые сообщения, которые в дальнейшем будут использовать для улучшения системы распознавания речи.
Astera 22 февраля в 09:24
Как работают Яндекс.Новости?
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