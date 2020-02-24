Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Олег Журавлев сообщил, что российские самолеты ВКС не наносили никаких ударов в сирийской провинции Идлиб, сообщает РИА Новости.

Минобороны опровергло информацию об ударах ВКС в Идлибе

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