Армия и оружие
Lenta.ruВ Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии. Об этом газете «Известия» рассказали источники в Минобороны и в военно-промышленном комплексе.
Читать в источнике
Оценить367
с чего всё началось
В Сирии прошли проверку важнейшие элементы российской системы ПВО С-500 «Прометей». При тестировании были выявлены определенные проблемы в работе техники, но их удалось быстро устранить.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Политика
Лавров рассказал о подписании формулы Штайнмайера на раздельных листах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал согласование формулы Штайнмайера во время встречи в Минске представителей контактной группы по Донбассу.
RT на русском 07:13
Здоровье
Минздрав обвинил медиков центра Блохина в нарушении врачебной этики
Видеообращение врачей НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Блохина является "грубым нарушением врачебной этики".
Труд вчера в 07:07
Политика
Зеленский отказался говорить с трибуны Рады о «формуле Штайнмайера»
На встрече с представителями фракций в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о капитуляции страны после подписания «формулы Штайнмайера» речь не идет, однако отказался объяснить свою позицию с парламентской трибуны.
Lenta.ru 07:46
Футбол
Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь
Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.
Pravda.Ru 04:23
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать условия и выйти на диалог
Главы самопровозглашенных республик назвали документ признанием Киевом права Донбасса самостоятельно решать свою судьбу и попросили президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать условия».
Известия 07:54
Авто
Компания Volvo анонсировала электрический кроссовер Volvo XC40
«Меньше – значит, лучше», — такого принципа придерживалась компания Volvo, создавая новый, первый в своей истории электрический кроссовер Volvo XC40.
Автоновости дня 03:23
Политика
На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов
Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.
REGNUM 06:06
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
Как отмечает издание, в его распоряжении оказались скриншоты публикаций сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова».
Lenta.ru 06:49
Транспорт
ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду
Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
Lenta.ru 05:22
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Происшествия
Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину
Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.
RT на русском 05:33
Политика
Большинство жителей бывшей ГДР оказались недовольны жизнью в Германии
Более половины жителей восточных территорий Германии оказались не удовлетворены своим сегодняшним положением в стране, заявив об отсутствии в ФРГ свободы мнения и наличии государственного произвола.
Известия 05:54
Здоровье
В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить
Строгие меры контроля в области алкогольной продукции в России способствовали снижению в стране смертности, связанной с употреблением спиртного.
ТАСС вчера в 06:51
Футбол
Шевченко согласился возглавить «Милан»
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко уже в ноябре может возглавить итальянский "Милан", легендой которого является, сообщает Tutto Mercato.
ProstoProSport 01:12
Шоу-бизнес
Батрутдинов прокомментировал возможный роман с Бузовой
Ранее Батрутдинов прокомментировал слухи о своей гомосексуальности.
Lenta.ru 05:58
Хоккей
Знарок отметил проблему с дисциплиной у «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок на послематчевой пресс-конференции прокомментировал игру своей команды в матче против действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА (3:9), заявив, что у его подопечных на данный момент существуют проблемы с дисциплиной.
ProstoProSport 00:48
Кино
«Изменить будущее»: Трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
В свежем испаноязычном ролике фильма «Терминатор: Темные судьбы» акцент сместился с ветеранов франшизы на новую надежду человечества Дани Рамос в исполнении Наталии Рейес.
КиноПоиск 04:10
Футбол
Юран: «Зениту» будет тяжело победить «Бенфику»
«Зениту» будет тяжело победить, взять три очка, склоняюсь к тому, что будет ничейный результат.
Metaratings вчера в 15:11
Единоборства
Фергюсон показал, как Хабиб готовит тирамису
Нева Спорт 06:12
Интернет
Бывший сотрудник Yahoo признался во взломе аккаунтов пользователей
Бывший специалист по программному обеспечению в американской компании Yahoo 34-летний Рейес Дэниэл Руис признался, что использовал свой рабочий доступ для взлома около 6 тысяч учетных записей пользователей сервиса, сообщается в пресс-релизе на сайте минюста США.
РИА Новости вчера в 07:32
Политика
Яценюк может вернуться в правительство Украины, узнали СМИ
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк может стать первым вице-премьером в правительстве Алексея Гончарука, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в правительстве страны.
Газета.Ru 07:36
Армия и оружие
Поставка Белоруссии четырех российских Су-30СМ ожидается в ноябре
Белоруссия ожидает поставку Россией первых четырех истребителей Су-30СМ в ноябре.
ТАСС 04:42
Финансы
Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
Происшествия
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Мглинский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору.
РИА Новости 07:30
Происшествия
Следователи проверяют информацию о пытках в колонии в Петрозаводске
Следственный комитет России (СК) начал проверку информации о пытках в исправительной колонии №9 в Петрозаводске после жалобы начальника этого исправительного учреждения Ивана Савельева о клевете, сообщило издание «Петрозаводск говорит» со ссылкой на региональное управление СК.
Коммерсантъ 07:47
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01