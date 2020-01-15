Армия и оружие
Lenta.ruМинобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии
Боренков подчеркнул, что публикации отдельных зарубежных интернет-ресурсов о якобы имевшем место конфликте не соответствуют действительности. Военные России и США в Сирии имеют постоянный канал связи согласно ранее достигнутым договоренностям, подчеркнул он.
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Политика
Госдума РФ завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
Госдума завтра на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру на должность премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Космос
В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты
Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы, которые расположены в центре Млечного пути вблизи сверхмассивной черной дыры.
Политика
Владимир Путин предложил вынести на референдум поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин предложил вынести на референдум ряд поправок в Конституцию.
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа
Накануне новинку заметили на рекламной съемке без какого-либо камуфляжа.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Происшествия
Неизвестные пытались ограбить банк в Санкт-Петербурге
Четверо неизвестных пытались ограбить отделение финансово-кредитной организации на ул. Савушкина в Санкт-Петербурге, однако скрылись, после того как сотрудники банка оказали им сопротивление.
Политика
Федеральное собрание послание получило и ознакомилось
Федеральное собрание послание получило и ознакомилось Руководители Совета федерации, Госдумы и всех парламентских фракций поделились с журналистами своими впечатлениями от последних событий.
Футбол
РФС согласовал с Черчесовым новый контракт
Российский футбольный союз (РФС) согласовал контракт с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым, сообщает "Чемпионат.com".
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Авто
В 2019 году российский авторынок упал на 2,3 процента
Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что в 2020 году в организации ожидают похожей по сложности ситуации на российском авторынке: "Прогноз - 1,72 млн единиц, то есть дальнейшее понижение на 2,1% относительно уровня, достигнутого в 2019 году".
Космос
Магнитные бури возникают ближе к Земле, чем считалось ранее
Новое исследование команды ученых во главе с Василисом Ангелопулосом, профессором космической физики Калифорнийского университета, впервые показало, что такие штормы могут возникать гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее.
Политика
Мутко прокомментировал отставку правительства
Ранее сообщалось, что что правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым уходит в отставку.
Происшествия
На территории посольства РФ в Бейруте разорвались две гранаты с газом
Две гранаты со слезоточивым газом разорвались на территории посольства РФ в Бейруте.
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Монако» в перенесенной встрече Лиги 1
В перенесенном 15-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Монако» (4:1). Голами отметились Неймар и Сарабия, Мбаппе оформил дубль.
Здоровье
В новом учебном году категории «обучающиеся с ОВЗ» уже не будет
В связи с изложенным законопроект предлагает новую редакцию определения категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно которой ребенок-инвалид приравнен по правовому статусу к лицу с особыми образовательными потребностями в случае подтверждения заключением ПМПК наличия нарушений, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий.
Общество
После рекордного наводнения в Венеции почти пересохли каналы
Наука
Синдром эмоционального выгорания связан с нерегулярным сердцебиением
«Жизненное истощение, обычно называемое синдромом выгорания, вызывается длительным и глубоким стрессом на работе или дома», – говорит автор исследования доктор Парвин К. Гарг из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе.
Футбол
ФК «Краснодар» отдал Намли в аренду «Колорадо Рэпидз»
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Общество
В Турции открыли доступ к «Википедии» после двух лет блокировки
29 апреля 2017 года турецкие власти объяснили блокировку крупнейшей в мире интернет-энциклопедии «Википедия» тем, что она очерняет имидж страны на международной арене.
Футбол
Тедеско: после отпуска удивил Айртон
Удивил Айртон, не ожидали мы, что он вернётся блондином.
Гаджеты
Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700
Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.
Футбол
В российском футболе стартовала судейская реформа
Сама по себе отставка Егорова никого не удивила - ее ждали еще в середине ноября, когда исполком РФС анонсировал судейскую реформу, а судейский комитет вместо Николая Левникова возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц.
Игры
Sony PlayStation 5 получит эксклюзив на старте, а Xbox Series X — нет
Шоу-бизнес
Футболист Федор Смолов женится на юной внучке Ельцина
Журналисты узнали о готовящейся свадьбе футболиста московского «Локомотива» Федора Смолова и юной внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.