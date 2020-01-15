Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruМинобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии

Боренков подчеркнул, что публикации отдельных зарубежных интернет-ресурсов о якобы имевшем место конфликте не соответствуют действительности. Военные России и США в Сирии имеют постоянный канал связи согласно ранее достигнутым договоренностям, подчеркнул он.
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Центр по примирению опроверг данные, что США мешали российскому патрулированию в Сирии

ТАСС14:51

Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии

Lenta.ru14:34

Российские военные опровергли конфликт с американскими в Сирии

Российская газета15:21

Россия опровергла информацию о помехах со стороны США патрулированию в Сирии

Коммерсантъ16:39

Центр по примирению: Войска США не мешали патрулированию в Сирии

РЕН ТВ14:53

ЦПВС опроверг сообщения западных СМИ о помехах патрулям РФ в Сирии со стороны США

ФАН15:56

Опровергнуты сообщения о попытках США помешать российским патрулям в Сирии

Взгляд.ру15:53
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Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 17:19, Ашберн
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США заключили контракт на создание гиперзвукового оружия на $31,9 млн

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ФедералПресс 05:35
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РФС согласовал с Черчесовым новый контракт

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Новое исследование команды ученых во главе с Василисом Ангелопулосом, профессором космической физики Калифорнийского университета, впервые показало, что такие штормы могут возникать гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее.
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Мутко прокомментировал отставку правительства

Ранее сообщалось, что что правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым уходит в отставку.
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Две гранаты со слезоточивым газом разорвались на территории посольства РФ в Бейруте.
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Путин заявил о падении рождаемости в России

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В перенесенном 15-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Монако» (4:1). Голами отметились Неймар и Сарабия, Мбаппе оформил дубль.
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В новом учебном году категории «обучающиеся с ОВЗ» уже не будет

В связи с изложенным законопроект предлагает новую редакцию определения категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно которой ребенок-инвалид приравнен по правовому статусу к лицу с особыми образовательными потребностями в случае подтверждения заключением ПМПК наличия нарушений, которые препятствуют получению образования без создания специальных условий.
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После рекордного наводнения в Венеции почти пересохли каналы

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Синдром эмоционального выгорания связан с нерегулярным сердцебиением

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Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
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В Турции открыли доступ к «Википедии» после двух лет блокировки

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Тедеско: после отпуска удивил Айртон

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Журналисты узнали о готовящейся свадьбе футболиста московского «Локомотива» Федора Смолова и юной внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой.
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