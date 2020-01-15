Министерство обороны России опровергло информацию о том, что американские военные препятствовали российскому патрулированию в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, передает «Интерфакс».

Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии

Политика Медведев объяснил решение об отставке правительства Правительство России должно уйти в отставку, чтобы предоставить президенту Владимиру Путину возможность принимать все решения, которые необходимы для изменения Конституции, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи президента с кабинетом министров.

Происшествия СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Политика Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону урегулирование ливийского конфликта.

Политика Путин предложил запретить чиновникам иметь иностранное гражданство Президент России Владимир Путин ходе послания Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам и государственным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Общество Путин постановил ввести доплаты классным руководителям в школах Ввести специальную доплату школьным классным руководителям в размере не менее 5 тыс рублей с 1 сентября 2020 года предложил президент России Владимир Путин 15 января во время ежегодного Послания к Федеральному собранию.

Наука Показано различие между двумерными и трехмерными жидкостями Компьютерное моделирование и теоретические расчеты показали, что атомы в двумерных жидкостях проходят большие расстояния, а потом «забывают» о начальном положении.

Здоровье Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.

Политика В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".

Хоккей Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном» Информацию о подписании нового контракта между Овечкиным и «Вашингтоном» подтвердил Никлас Бэкстрём, который ранее сам поставил подпись под новым договором.

Политика Вассерман связал отставку правительства России с необходимостью экономических реформ Российский политолог Анатолий Вассерман заявил, что отставка правительства России продиктована действиями экономического блока команды исполняющего обязанности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которые не подходят для решения задач, которые озвучил президент России Владимир Путин.

Здоровье В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа По состоянию на 11 января медики зарегистрировали 41 случай заболевания новым типом коронавируса, один человек скончался, несколько сотен человек, в том числе медицинский персонал, имевший тесный контакт с заболевшими, взяты под наблюдение.

Космос «В поисках внеземной жизни мы должны вернуться на Энцелад» Программа «Вояджер» стала одним из самых успешных проектов в истории межпланетных исследований – два космических аппарата передали ученым качественные снимки Юпитера и Сатурна и пересекли границу Солнечной системы.