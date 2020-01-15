Армия и оружие
Lenta.ruМинобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии
Министерство обороны России опровергло информацию о том, что американские военные препятствовали российскому патрулированию в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, передает «Интерфакс».
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