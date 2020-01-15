Армия и оружие
Lenta.ruМинобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии
Министерство обороны России опровергло информацию о том, что американские военные препятствовали российскому патрулированию в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, передает «Интерфакс».
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Бренд Lexus начал продажи первого в своей истории минивэна.
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На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
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Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии
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По словам специалиста, в зоне аномального тепла окажутся все регионы Центральной России, Москва и Повольжье.
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