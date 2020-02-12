Армия и оружие
Вечерняя МоскваМинобороны опровергло нападение российских военных на жителей Идлиба
В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие и сотрудники Центра по примирению враждующих сторон действуют в Идлибе исключительно на основе сочинских соглашений.
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Политика
Названы 13 российских губернаторов, которым грозит отставка
Стал известен список из 13 губернаторов, которым грозит отставка в ближайшее время.
Футбол
Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой
Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Игры
Ubisoft анонсировала новую игру в серии Prince of Persia — головоломку для VR-устройств
Ubisoft представила Prince of Persia: The Dagger of Time — кооперативную головоломку в виртуальной реальности.
Армия и оружие
В России разрабатывается оружие против гиперзвуковых ракет
Отмечается, что Министерство обороны России приняло решение разработать для истребителей МиГ-31 и перспективного МиГ-41 многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата, способный поражать гиперзвуковые боеприпасы.
Политика
День рождения Ленина объявят выходным ради голосования по Конституции
Всенародное голосование по поправкам в Конституцию планируют провести в будний день — 22 апреля.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Шоу-бизнес
Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Культура
Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Общество
Число жертв коронавируса в Хубэе достигло 1068 человек
Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 1068 человек, передает РИА Новости, ссылаясь на региональный комитет здравоохранения.
Экономика
Индексы Dow Jones и S&P 500 поставили новые рекорды
Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrials достигли рекордных максимумов через несколько минут после открытия торгов.
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
Гаджеты
Xiaomi выпустила шпионский гаджет за $14
Кино
Sony снимет новый совместный фильм с Marvel
Напомним, что в середине 2019 года стало известно о том, что материнская компания Walt Disney отказалась от работы над продолжением "Человека-паука" после несогласия Sony пересмотреть условия первоначального соглашения.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Общество
Обвиняемые по «пензенскому делу» получили до 18 лет колонии
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Кино
«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века
Происшествия
Под Псковом в ДТП погибли восемь человек
На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Футбол
В офисе красноярского «Енисея» проходят обыски
В офисе клуба Футбольной национальной лиги «Енисей» проходят следственные мероприятия, сообщает «Коммерсант».
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Здоровье
Сахалинский онкологический диспансер расширяет возможности дневного стационара
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.