Армия и оружие

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМинобороны опровергло нападение российских военных на жителей Идлиба

В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие и сотрудники Центра по примирению враждующих сторон действуют в Идлибе исключительно на основе сочинских соглашений.
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