Армия и оружие
РЕН ТВВ Минобороны РФ ответили на заявление Эрдогана о нападениях в Идлибе
В Минобороны РФ прокомментировали заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что российские и сирийские войска нападают на мирных жителей в Идлибе. Как заявили в Минобороны, данное предположение не соответствуют действительности.
Читать в источнике
Оценить77
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 14:22, Ашберн
Общество
Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах
Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.
Футбол
Министр спорта РФ прокомментировал подготовку Петербурга к Евро-2020
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выразил уверенность, что матчи чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге пройдут на высоком уровне.
Футбол
Школе футболиста Головина не дошли деньги от «Монако»
Тренер училища олимпийского резерва в городе Ленинск-Кузнецкий, где воспитывался Александр Головин, рассказал о ситуации с выплатами от футбольного клуба «Монако».
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 оснастят экраном мечты
Как сообщает ToDay News Ufa, в своем аккаунте Weibo Лей Цзюнь, генеральный директор Xiaomi, выложил первую информацию об экранах смартфонов модельного ряда Mi 10.
Кино
Хоакин Феникс получил «Оскар» за роль Джокера
Хоакин Феникс получил "Оскар" за роль Джокера В благодарственной речи на "Оскаре" Хоакин Феникс отметил, что признателен тем людям в индустрии, которые давали ему возможность играть в кино, несмотря на то, что актер отличается не всегда сносным характером.
Политика
Рейтинг доверия Путину упал вдвое
За последние два года рейтинг доверия Владимиру Путину упал почти в два раза – в декабре 2017 года он составлял 60%.
Происшествия
В Амурской области сошли с рельсов 10 вагонов поезда
По предварительным данным, сошли с рельсов 10 вагонов грузового поезда.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой
Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Фигурное катание
Сизерон: Если Костомаров не видит во мне мужчины, это его проблемы
Напомним, Роман Костомаров называл катание пары Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон «голубым», а также отмечал, что не приветствует его.
Политика
Вода для Крыма пойдет в обход Донбасса
Возмутителем спокойствия стал глава крупнейшей в Верховной раде Украины фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, допустивший возможность возобновления поставок днепровской воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу со стороны России.
Кино
Режиссер фильма «Калашников» продал дом ради выпуска кинокартины
Режиссер фильма «Калашников» Константин Буслов был вынужден продать дом, чтобы расплатиться с членами съемочной группы.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Общество
Немецкие учёные рассказали, можно ли пить повторно вскипячённую воду
Немецкие ученые утверждают, что воду после повторного кипячения пить можно.
Хоккей
Владелец «Вегаса» приобрёл клуб АХЛ «Сан-Антонио»
Владелец «Вегас Голден Найтс» Билл Фоули заплатил $ 10 млн за права на клуб «Сан-Антонио», который выступает в Американской хоккейной лиге, информирует The Athletic.
Здоровье
В Китае объяснили, как происходят массовые заражения коронавирусом
По информации государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, большая часть массовых заражений коронавирусом происходит в семьях.
Общество
Власти Гонконга назвали еще одну версию распространения коронавируса
Власти Гонконга назвали еще один возможный способ распространения нового вида коронавируса COVID-19.
Общество
Минтруд упростит выдачу пособий для семей с детьми от трех до семи лет
Семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума смогут получить пособие по уходу за ребенком от трех до семи лет, подав соответствующее заявление.
Киберспорт
Natus Vincere вышли на ESL One Los Angeles
Общество
Директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»
Директору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову предъявили обвинение по делу о фильме «Он вам не Димон».
Космос
Красный сверхгигант Бетельгейзе оказался на грани взрыва
Красный сверхгигант, известный как одна из самых ярких звезд на ночном небе, оказался на последнем этапе своей жизни.
Технологии
Транспортное приложение «Волга» дорабатывается с учетом пожеланий пользователей
Мобильное приложение «Волга», которым можно воспользоваться при оплате проезда на новых автобусах с символикой «Транспорт Верхневолжья», дорабатывается с учетом пожеланий пользователей.
Технологии
Психологический тест: что может рассказать о вас кружка чая
Вы точно знаете чего хотите взять от жизни, каждый ваш шаг продуман насквозь и наперед.
Культура
Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали
Напомним, что в январе 2019 года Собчак запустила собственное YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», в котором берёт интервью у известных людей.