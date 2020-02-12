Армия и оружие

РЕН ТВРЕН ТВВ Минобороны РФ ответили на заявление Эрдогана о нападениях в Идлибе

В Минобороны РФ прокомментировали заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что российские и сирийские войска нападают на мирных жителей в Идлибе. Как заявили в Минобороны, данное предположение не соответствуют действительности.
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Минобороны ответило на обвинения Турции в ударах в Сирии

РИА Новости11:45

Минобороны опровергло слова Эрдогана о нападениях в Сирии

РБК11:12

Минобороны России обвинило Турцию в кризисе в Идлибе

Московский Комсомолец10:07

МО РФ опровергло сообщения о нападениях российских военных на мирных жителей в Идлибе

ТАСС10:08

В Минобороны ответили на обвинения в гибели мирных жителей в Сирии

Lenta.ru09:56

Минобороны заявило, что оружие для боевиков в Идлибе везут из Турции

RT на русском10:13

Минобороны РФ: оружие для боевиков в Идлибе везут через Турцию

ТК Звезда10:13
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В сети появилось видео танцующего в ночном клубе Зеленского

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Газета.Ru 11:43
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Lenta.ru 02:18
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За последние два года рейтинг доверия Владимиру Путину упал почти в два раза – в декабре 2017 года он составлял 60%.
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Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков

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В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
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На шахте в Мурманской области произошел пожар

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Вода для Крыма пойдет в обход Донбасса

Возмутителем спокойствия стал глава крупнейшей в Верховной раде Украины фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, допустивший возможность возобновления поставок днепровской воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу со стороны России.
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Немецкие ученые утверждают, что воду после повторного кипячения пить можно.
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Владелец «Вегас Голден Найтс» Билл Фоули заплатил $ 10 млн за права на клуб «Сан-Антонио», который выступает в Американской хоккейной лиге, информирует The Athletic.
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По информации государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, большая часть массовых заражений коронавирусом происходит в семьях.
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Власти Гонконга назвали еще один возможный способ распространения нового вида коронавируса COVID-19.
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Семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума смогут получить пособие по уходу за ребенком от трех до семи лет, подав соответствующее заявление.
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Директору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову предъявили обвинение по делу о фильме «Он вам не Димон».
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Красный сверхгигант Бетельгейзе оказался на грани взрыва

Красный сверхгигант, известный как одна из самых ярких звезд на ночном небе, оказался на последнем этапе своей жизни.
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