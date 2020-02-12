В Минобороны РФ прокомментировали заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что российские и сирийские войска нападают на мирных жителей в Идлибе. Как заявили в Минобороны, данное предположение не соответствуют действительности.

В Минобороны РФ ответили на заявление Эрдогана о нападениях в Идлибе

Общество Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.

Футбол Министр спорта РФ прокомментировал подготовку Петербурга к Евро-2020 Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выразил уверенность, что матчи чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге пройдут на высоком уровне.

Футбол Школе футболиста Головина не дошли деньги от «Монако» Тренер училища олимпийского резерва в городе Ленинск-Кузнецкий, где воспитывался Александр Головин, рассказал о ситуации с выплатами от футбольного клуба «Монако».

Гаджеты Xiaomi Mi 10 оснастят экраном мечты Как сообщает ToDay News Ufa, в своем аккаунте Weibo Лей Цзюнь, генеральный директор Xiaomi, выложил первую информацию об экранах смартфонов модельного ряда Mi 10.

Кино Хоакин Феникс получил «Оскар» за роль Джокера Хоакин Феникс получил "Оскар" за роль Джокера В благодарственной речи на "Оскаре" Хоакин Феникс отметил, что признателен тем людям в индустрии, которые давали ему возможность играть в кино, несмотря на то, что актер отличается не всегда сносным характером.

Политика Рейтинг доверия Путину упал вдвое За последние два года рейтинг доверия Владимиру Путину упал почти в два раза – в декабре 2017 года он составлял 60%.

Происшествия Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.

Кино В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов» В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.

Политика Вода для Крыма пойдет в обход Донбасса Возмутителем спокойствия стал глава крупнейшей в Верховной раде Украины фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, допустивший возможность возобновления поставок днепровской воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу со стороны России.

Происшествия Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.

Хоккей Владелец «Вегаса» приобрёл клуб АХЛ «Сан-Антонио» Владелец «Вегас Голден Найтс» Билл Фоули заплатил $ 10 млн за права на клуб «Сан-Антонио», который выступает в Американской хоккейной лиге, информирует The Athletic.

Космос Красный сверхгигант Бетельгейзе оказался на грани взрыва Красный сверхгигант, известный как одна из самых ярких звезд на ночном небе, оказался на последнем этапе своей жизни.