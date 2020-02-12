Армия и оружие

РЕН ТВРЕН ТВВ Минобороны РФ ответили на заявление Эрдогана о нападениях в Идлибе

В Минобороны РФ прокомментировали заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что российские и сирийские войска нападают на мирных жителей в Идлибе. Как заявили в Минобороны, данное предположение не соответствуют действительности.
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Минобороны ответило на обвинения Турции в ударах в Сирии

РИА Новости11:45

МО РФ опровергло сообщения о нападениях российских военных на мирных жителей в Идлибе

ТАСС10:08

МИД ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе

РБК10:31

В Минобороны ответили на обвинения в гибели мирных жителей в Сирии

Lenta.ru09:56

Минобороны России обвинило Турцию в кризисе в Идлибе

Московский Комсомолец10:07

Минобороны заявило, что оружие для боевиков в Идлибе везут из Турции

RT на русском10:13

Минобороны РФ: оружие для боевиков в Идлибе везут через Турцию

ТК Звезда10:13
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Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
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Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры

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В сети появилось видео танцующего в ночном клубе Зеленского

Пользовательница сети опубликовала ролик, на котором запечатлен танцующий президент Украины Владимир Зеленский.
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Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
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Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео

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Сотрудники охраны ТРЦ "Галерея" задержали молодых людей и отвели на охранный пункт для выяснения обстоятельств инцидента.
Газета Metro 15:06
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КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины

Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
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Стала известна стоимость нового поколения Chevrolet Tahoe

Стала известна стоимость нового поколения Chevrolet Tahoe, американский бренд опубликовал прайс-лист на внедорожник.
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия 11:13
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Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки

По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самой дорогим новым автомобилем Bentley.
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Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Вести.Ru вчера в 05:12
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Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

RT на русском 14:20
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Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска

Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
REGNUM 06:28
Политика

Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.
REGNUM 08:51
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Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
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Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию в атаках на жителей Сирии

По словам Эрдогана, РФ и сирийские власти несут ответственность за удары по мирным жителям Идлиба.
Росбалт 04:55
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Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров

С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
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Певица Вера Брежнева показала сексуальный образ для празднования Дня всех влюбленных, опубликовав пару снимков в соцсети Instagram.
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В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу, об этом заявил глава пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Гол нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году был признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии журнала ESPN.
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Пропавший во время пожара на шахте в Заполярье рабочий найден живым

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Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
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В подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" московского метро сотрудники метрополитена обнаружили брошенного младенца.
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Политика

ЦРУ в течение полувека читало секретную переписку более 120 стран

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США использовало шифровальное оборудование подконтрольной швейцарской компании Crypto AG, чтобы изучать содержание секретной переписки более 120 государств мира в течение почти 50 лет.
Ведомости вчера в 23:06
Культура

Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали

Напомним, что в январе 2019 года Собчак запустила собственное YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», в котором берёт интервью у известных людей.
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Экономика

В России могут снизить страховые взносы

Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
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Новейший российский спутник прислал фото Земли

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