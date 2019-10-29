Армия и оружие
КоммерсантъМинобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии
Российская военная полиция не попадала под обстрел рядом с погранпереходом Дарбасийя на северо-западе Сирии, заявил российский Центр по примирению враждующих сторон. По их информации, рядом с автомобилем российских военных взорвалась бомба.
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Политика
Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы
В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
Политика
Турция осудила резолюцию Конгресса США о признании геноцида армян
Турция осуждает принятие палатой представителей Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.
Авто
На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5
В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
Происшествия
В США легкомоторный самолет упал на жилой дом
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в американском штате Нью-Джерси, в результате чего два здания загорелись, сообщает телеканал NBC New York.
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Авто
Ателье Gemballa готовит собственный гиперкар
Тюнинг-ателье Gemballa, которое специализируется на доработке моделей Porsche и других европейских брендов, выступит в качестве самостоятельного автопроизводителя с 800-сильным гиперкаром.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии
Зону безопасности, расположенную на северо-востоке Сирии недалеко от границы с Турцией, досрочно покинули вооруженные подразделения курдов, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.
Армия и оружие
В Турции прокомментировали сообщения о планах закупки российских Су-35
Общество
Трутнев высказался против «плоских» авиатарифов для вахтовиков в ДФО
"Плоские" тарифы на авиаперелеты должны сохраняться для жителей дальневосточных регионов, но не для вахтовых рабочих, которых везут предприятия, заявил в среду на совещании в Магадане полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Футбол
«Барселона» разгромила «Вальядолид», у Месси дубль и юбилейный гол
Единственный гол у "Вальядолида" забил защитник Кико. Отметим, что один из мячей Месси был забит ударом со штрафного.
Общество
Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
Хоккей
Торонто Мейпл Лифс — Вашингтон Кэпиталз 3:3
Идёт третий период, счёт равный — 3:3. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Третью шайбу гостей на 45-й минуте забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентом выступил Ти Джей Оши.
Политика
В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину
28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.
Общество
Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт
Крупнейшая в истории утечка информации с платежных карт банков зафиксирована в Сети.
Политика
Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии
Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Технологии
Передвижной дом для исследователей Антарктики и Луны создали в Японии
Дом предназначен для исследователей Антарктики и Луны. Об этом сообщил сайт «Политика Сегодня».
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Хоккей
Владимир Тарасенко перенес операцию на плече
Общество
Более трети российских семей с детьми не пользуются льготами
Каждая третья российская семья с детьми не знает о положенных льготах и не пользуются ими, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные опроса Общественной палаты.
Кино
HBO отказалась от приквела «Игры престолов»
Сериал должен был быть посвящен периоду в истории Вестероса, когда впервые появились Белые ходоки.
Армия и оружие
Инженеры-механики отмечают профессиональный праздник
Ежегодно 30 октября в России отмечают День инженера-механика. Праздник был установлен по приказу Главкома ВМФ в 1996 году.
Армия и оружие