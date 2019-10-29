Российская военная полиция не попадала под обстрел рядом с погранпереходом Дарбасийя на северо-западе Сирии, заявил российский Центр по примирению враждующих сторон. По их информации, рядом с автомобилем российских военных взорвалась бомба.

Политика Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.

Политика Турция осудила резолюцию Конгресса США о признании геноцида армян Турция осуждает принятие палатой представителей Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.

Происшествия В США легкомоторный самолет упал на жилой дом Легкомоторный самолет упал на жилой дом в американском штате Нью-Джерси, в результате чего два здания загорелись, сообщает телеканал NBC New York.

Авто Ателье Gemballa готовит собственный гиперкар Тюнинг-ателье Gemballa, которое специализируется на доработке моделей Porsche и других европейских брендов, выступит в качестве самостоятельного автопроизводителя с 800-сильным гиперкаром.

Общество Трутнев высказался против «плоских» авиатарифов для вахтовиков в ДФО "Плоские" тарифы на авиаперелеты должны сохраняться для жителей дальневосточных регионов, но не для вахтовых рабочих, которых везут предприятия, заявил в среду на совещании в Магадане полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Общество Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.

Хоккей Торонто Мейпл Лифс — Вашингтон Кэпиталз 3:3 Идёт третий период, счёт равный — 3:3. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Третью шайбу гостей на 45-й минуте забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентом выступил Ти Джей Оши.

Политика В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину 28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.

Политика Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Общество Количество моногородов в России может сократиться вдвое По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Общество Более трети российских семей с детьми не пользуются льготами Каждая третья российская семья с детьми не знает о положенных льготах и не пользуются ими, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные опроса Общественной палаты.