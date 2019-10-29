Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъМинобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии

Российская военная полиция не попадала под обстрел рядом с погранпереходом Дарбасийя на северо-западе Сирии, заявил российский Центр по примирению враждующих сторон. По их информации, рядом с автомобилем российских военных взорвалась бомба.
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Что произошло за день: вторник, 29 октября

Интерфакс13:30

В Минобороны опровергли обстрел российского военного патруля в Сирии

ТАСС09:33

Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии

Коммерсантъ10:05

Неизвестные устроили провокацию на сирийском погранпереходе

РИА Новости09:57

При подготовке встречи военных России и Турции в Сирии прогремел взрыв

РБК09:47

ЦПВС опроверг данные об обстреле российской военной полиции в Сирии

RT на русском09:46

Взрыв прогремел при подготовке встречи военных России и Турции в Сирии

Телеканал 360°10:08
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Политика

Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
RT на русском 01:50
Политика

Турция осудила резолюцию Конгресса США о признании геноцида армян

Турция осуждает принятие палатой представителей Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.
REGNUM 19:25
Авто

На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5

В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
Движок 09:59
Происшествия

В США легкомоторный самолет упал на жилой дом

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в американском штате Нью-Джерси, в результате чего два здания загорелись, сообщает телеканал NBC New York.
РИА Новости 12:28
Космос

Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе

Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Life.ru 11:00
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Известия 03:12
Авто

Ателье Gemballa готовит собственный гиперкар

Тюнинг-ателье Gemballa, которое специализируется на доработке моделей Porsche и других европейских брендов, выступит в качестве самостоятельного автопроизводителя с 800-сильным гиперкаром.
Тарантас Ньюс вчера в 10:02
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости 12:35
Армия и оружие

Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии

Зону безопасности, расположенную на северо-востоке Сирии недалеко от границы с Турцией, досрочно покинули вооруженные подразделения курдов, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.
Ведомости 11:43
Армия и оружие

В Турции прокомментировали сообщения о планах закупки российских Су-35

РИА Новости 21:01
Общество

Трутнев высказался против «плоских» авиатарифов для вахтовиков в ДФО

"Плоские" тарифы на авиаперелеты должны сохраняться для жителей дальневосточных регионов, но не для вахтовых рабочих, которых везут предприятия, заявил в среду на совещании в Магадане полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
РИА Новости 20:47
Шоу-бизнес

Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Происшествия

Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье

Газета.Ru 17:43
Футбол

«Барселона» разгромила «Вальядолид», у Месси дубль и юбилейный гол

Единственный гол у "Вальядолида" забил защитник Кико. Отметим, что один из мячей Месси был забит ударом со штрафного.
Вести.Ru 18:30
Общество

Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
RT на русском 08:01
Хоккей

Торонто Мейпл Лифс — Вашингтон Кэпиталз 3:3

Идёт третий период, счёт равный — 3:3. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Третью шайбу гостей на 45-й минуте забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентом выступил Ти Джей Оши.
Чемпионат 21:21
Политика

В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину

28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.
Московский Комсомолец 27 октября в 18:15
Общество

Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт

Крупнейшая в истории утечка информации с платежных карт банков зафиксирована в Сети.
Российская газета 17:07
Политика

Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии

Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
РИА Новости 13:19
Технологии

Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

Телеканал 360° 11:53
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Армия и оружие

Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

Ведомости 17:11
Технологии

Передвижной дом для исследователей Антарктики и Луны создали в Японии

Дом предназначен для исследователей Антарктики и Луны. Об этом сообщил сайт «Политика Сегодня».
Телеканал 360° 12:05
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости 09:30
Хоккей

Владимир Тарасенко перенес операцию на плече

Спорт-Экспресс 11:55
Общество

Более трети российских семей с детьми не пользуются льготами

Каждая третья российская семья с детьми не знает о положенных льготах и не пользуются ими, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные опроса Общественной палаты.
Рифей-Пермь вчера в 01:47
Кино

HBO отказалась от приквела «Игры престолов»

Сериал должен был быть посвящен периоду в истории Вестероса, когда впервые появились Белые ходоки.
Газета.Ru 16:20
Армия и оружие

Инженеры-механики отмечают профессиональный праздник

Ежегодно 30 октября в России отмечают День инженера-механика. Праздник был установлен по приказу Главкома ВМФ в 1996 году.
Парламентская газета 18:12
Армия и оружие

Найдены сокровища «Исламского государства»

Lenta.ru 13:05
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