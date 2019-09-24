Истребитель Су-34 ВКС России вчера вечером без разрешения вошел в воздушное пространство республики в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. У Су-34 был выключен транспондер, полетный план представлен не был.

Кино Настоятель храма назвал фильм Данилы Козловского «Карамора» богохульным Настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) назвал сатанинским фильм «Карамора», который планирует снимать Данила Козловский, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.

Шоу-бизнес Луиза-Габриэла Бровина рассталась с бойфрендом Актриса удалила из личного блога совместные фото с экс-бойфрендом и заявила, что теперь свободна.

Политика Песков объяснил слова Путина об «изжившей себя» либеральной идее В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила.

Футбол Экс-игроки сборной России объединят иски к МВД на 260 млн рублей Экс-футболисты национальной команды Евгений Алдонин, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Андрей Каряка, Юрий Никифоров и Дмитрий Кириченко требуют от МВД компенсацию за моральный ущерб за ошибки следствия, которое занимается делом о хищении средств игроков в банке "Замоскворецкий".

Экономика Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2% Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова трогательно поздравила дочь с днем рождения Балерина трогательно поздравила девочку с днем рождения посредством публикации в Instagram.

Футбол The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.

Политика У Курта Волкера есть план «возвращения» Крыма Украине Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что киевские власти могут вернуть Донбасс и Крым в случае дальнейшей интеграции с Европой и НАТО.

Общество Меган Маркл нарушила королевский протокол во время турне Меган Маркл и принц Гарри обрадовали фанатов из ЮАР, когда встретились с местными жителями в Кейптауне 23 сентября, в первый день своего королевского тура.

Армия и оружие Шойгу: ракету «Калибр» модернизировали после Сирии Ряд систем были модернизированы с учетом опыта боевого применения, другие сняты с производства - Высокоточные крылатые ракеты "Калибр" после их применения в Сирии были модернизированы.

Общество «Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.

Наука Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам, даже больше, чем собаки Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.

Политика Зеленский встретился с генсеком НАТО Украинский президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Политика Помилованный Сенцов признался, что готов пожать руку Путину Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что готов пожать руку президенту России Владимиру Путину, если за одним рукопожатием будет следовать освобождение одного гражданина Украины из мест лишения свободы в России.

Футбол Месси стал лучшим игроком ФИФА, опередив Роналду и ван Дейка Well deserved! 👏🎉🎊 Read more here 👉 co/LR4DYYHZXA#TheBestAwards #OneStage pic. twitter. com/TZ4RDvcBPr – FIFPRO September 23, 2019 Лучшим игроком 2019 года ФИФА признан Месси.

Экономика В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.

Происшествия Житель Башкирии дважды изнасиловал в машине 17-летнюю племянницу По предварительным данным, мужчина надругался над родственницей дважды: оба раза он вывозил девушку на машине в поле, где совершал в отношении нее действия сексуального характера.

Политика Песков отреагировал на выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия учитывает экологические вопросы, которые затронула 16-летняя эко-активистка Швеции Грета Тунберг во время выступления в ООН в Нью-Йорке.

Общество Ректор уральского вуза объяснил мониторинг соцсетей студентов Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин объяснил, что вуз наладил системный мониторинг соцсетей студентов для их безопасности.

Здоровье Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.