Армия и оружие
ИзвестияМинобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»
В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
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с чего всё началось
Учения российских стратегических ядерных сил «Гром-2019» проходили 15–17 октября. Телеканал Минобороны «Звезда» 17 октября опубликовал кадры запуска крылатых ракет «Калибр» с малого ракетного корабля «Град Свияжск» из акватории Каспийского моря в рамках учений «Гром-2019».РБК12:39
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