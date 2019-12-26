Армия и оружие
РБКМинобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
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с чего всё началось
Информация о драке между российскими и американскими военнослужащими в Сирии не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 27 декабря, рассказали «Ленте.ру» в Минобороны России, комментируя сообщения, ранее появившиеся в СМИ.Lenta.ru07:28
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