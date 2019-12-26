Армия и оружие

РБКРБКМинобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
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с чего всё началось

В Минобороны опровергли драку российских и американских военных в Сирии

Информация о драке между российскими и американскими военнослужащими в Сирии не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 27 декабря, рассказали «Ленте.ру» в Минобороны России, комментируя сообщения, ранее появившиеся в СМИ.
Lenta.ru07:28

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Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

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Галина Волчек умерла после отказа органов

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Посетившую Курилы 80-летнюю японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встретили ее фразой: «Приветствуем вас на нашем острове».
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Стилист Сергей Зверев подал жалобу в ЕСПЧ в связи со штрафом за пикет

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Сестра певца Джорджа Майкла скончалась на Рождество

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