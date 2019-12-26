Информация о драке между российскими и американскими военнослужащими в Сирии не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 27 декабря, рассказали «Ленте.ру» в Минобороны России, комментируя сообщения, ранее появившиеся в СМИ.

с чего всё началось

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

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