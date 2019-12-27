Армия и оружие

РБКРБКМинобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
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с чего всё началось
Ранее SOHR со ссылкой на информированные источники сообщила
, что российские и американские солдаты сошлись в рукопашном поединке в сирийском городе Тель-Тамер (провинция Эль-Хасака).
Телеканал 360°08:34

Подробнее о событии

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

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Новости о драке военных России и США в Сирии назвали «примитивным фейком»

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SOHR: На севере Сирии произошла драка между американскими и российскими военными

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Военные России и США сошлись в рукопашной схватке в Сирии, — SOHR

Rusvesna.suвчера в 09:45

«Примитивный фейк»: В Минобороны опровергли «рукопашную» между российскими и американскими военными в Сирии

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