Армия и оружие
РБКМинобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Читать в источнике
Оценить1348
с чего всё началось
Ранее SOHR со ссылкой на информированные источники сообщила, что российские и американские солдаты сошлись в рукопашном поединке в сирийском городе Тель-Тамер (провинция Эль-Хасака).Телеканал 360°08:34
Подробнее о событии
Показать все источники
SOHR: На севере Сирии произошла драка между американскими и российскими военными
Военное обозрениевчера в 07:39
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Наука
Австралийские муравьи научились добывать азот из мочи кенгуру
Общество
Путин подарил школьнице из Обнинска щенка золотистого ретривера
Президент России Владимир Путин подарил 12-летней жительнице Обнинска Екатерине Папановой щенка золотистого ретривера, сообщает правительство Калужской области.
Происшествия
В Алматы разбился пассажирский самолет
В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала предновогодний шпагат в бане
В комментариях бывшая балерина выдала философский пост о шпагате как о мериле русской бани.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Авто
Презентация российского электромобиля «Монарх» прошла без машины
Презентация нового российского электромобиля "Монарх", которая состоялась в Москве, прошла без показа машины.
Политика
Германия отказала Украине в военной помощи
Глава украинского МИД Вадим Пристайко обратился к Германии за военной помощью, однако ему ответили отказом.
Армия и оружие
Швеция увеличила расходы на армию под предлогом защиты от России
В последнее время в Швеции наблюдается активный рост военного бюджета.
Технологии
Пользователи «Юлы» смогут рассчитать срок продажи товара по фотографии
Сервис объявлений «Юла» представил новый формат публикации товаров — теперь на основе загруженных фотографий приложение сможет спрогнозировать срок продажи при различных ценовых значениях.
Фигурное катание
«Императрица в порядке»: Тарасова оценила прокат Туктамышевой на ЧР
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк удивила поклонников огромными ступнями
Девушка сидит на столике в стильных белых джинсах и куртке, но все внимание привлекают ступни звезды.
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
Космос
Астрономы выяснили, почему планеты «поедают» собственную атмосферу
Астрономы обнаружили довольно много небесных тел размером с Землю (или чуть больше).
Общество
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Политика
В Кремле сообщили о проработке визита Путина в Вифлеем
Визит Президента России Владимира Путина в Вифлеем, запланированный на 23 января, находится в стадии проработки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Происшествия
Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео
Политика
В посольстве США поддержали идею направить миротворцев ООН в Донбасс
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон поддерживает идею ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
Общество
МВД предложило сажать на два года за пропаганду наркотиков в интернете
МВД разработало законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете.
Происшествия
Сухогруз врезался в набережную в Стамбуле при проходе Босфора
Судно-контейнеровоз Songa Iridium, ходящее под флагом Либерии, при проходе через Босфор врезалось в набережную в районе Румели Хисары в Стамбуле.
Происшествия
Новгородских полицейских задержали в связи с гибелью подростка
На днях на полицейских завели уголовное дело.
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве
В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.
Футбол
Эден Азар отказался от перехода в «Баварию» из-за брата
Бывший вратарь «Челси» Роберт Грин рассказал, что полузащитник Эден Азар мог перейти в «Баварию», но отказался от этого варианта, чтобы не мешать карьере брата Торгана, выступающего за дортмунскую «Боруссию».
Происшествия
После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Липецкой области, где опрокинулся рейсовый автобус.
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.