с чего всё началось

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

Происшествия В Алматы разбился пассажирский самолет В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.

Политика Германия отказала Украине в военной помощи Глава украинского МИД Вадим Пристайко обратился к Германии за военной помощью, однако ему ответили отказом.

Технологии Пользователи «Юлы» смогут рассчитать срок продажи товара по фотографии Сервис объявлений «Юла» представил новый формат публикации товаров — теперь на основе загруженных фотографий приложение сможет спрогнозировать срок продажи при различных ценовых значениях.

Шоу-бизнес Ирина Шейк удивила поклонников огромными ступнями Девушка сидит на столике в стильных белых джинсах и куртке, но все внимание привлекают ступни звезды.

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Происшествия Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.

Футбол Эден Азар отказался от перехода в «Баварию» из-за брата Бывший вратарь «Челси» Роберт Грин рассказал, что полузащитник Эден Азар мог перейти в «Баварию», но отказался от этого варианта, чтобы не мешать карьере брата Торгана, выступающего за дортмунскую «Боруссию».

Технологии В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения» В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.