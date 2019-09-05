с чего всё началось

«Информация, распространённая одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих ВС России не соответствует действительности», — говорится в сообщении. Ранее СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что в Идлибе в районе Джурина в результате взрыва погибли трое российских военных.

Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

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