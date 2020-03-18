Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксМинобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве

В Минобороны РФ назвали фальшивкой распространенный в социальных сетях документ о том, что на фоне угрозы коронавируса министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы отдал приказ о введении комендантского часа в Москве.
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Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минобороны РФ назвало фальшивкой появившееся в социальных сетях изображение якобы приказа ведомства о комендантском часе в Москве.
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