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Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве.
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Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минобороны РФ назвало фальшивкой появившееся в социальных сетях изображение якобы приказа ведомства о комендантском часе в Москве.
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