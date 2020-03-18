Коронавирус
ИнтерфаксМинобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве
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с чего всё началось
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минобороны РФ назвало фальшивкой появившееся в социальных сетях изображение якобы приказа ведомства о комендантском часе в Москве.РИА Новости16:40
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Наука
Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Финансы
Райффайзенбанк с 1 апреля перестанет открывать вклады в долларах
Райффайзенбанк в связи с экстренным снижением ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США прекратит с 1 апреля открывать вклады в долларах.
Общество
В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом
Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Игры
Гейб Ньюэлл: «Возможно, мы слишком тупые и поэтому так долго не выпускали новую Half-Life»
Гейб Ньюэлл объяснил, почему Valve не выпускала новые части Half-Life почти 13 лет.
Общество
AliExpress оправился от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на AliExpress Россия, китайские продавцы AliExpress возобновили свою работу и начали отправлять посылки.
Армия и оружие
Новый воздушный командный пункт будет создан на базе вертолёта Ми-38
Политика
Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов
На следующий день Китай лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal, поводом для этого стала колонка с заголовком «Китай – больной человек Азии» (China Is the Real Sick Man of Asia) в разделе «Мнения» газеты.
Футбол
Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев заявил о переезде в другую страну
Энергетика
«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть
Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Культура
Первый канал прекратил съемки шоу «Dance Революция» из-за коронавируса
Съемки шоу «Dance Революция» временно прекращены. Первый канал отложил съемки из-за технических сложностей.
Энергетика
В ближайшие месяцы в мировых нефтехранилищах может не остаться места
Нефтяные трейдеры предсказывают, что уже в ближайшие месяцы «все нефтехранилища на планете будут заполнены».
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Общество
Российские школьники уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии столичных общеобразовательных и спортивных школ, а также учреждений допобразования с 21 марта по 12 апреля.
Экономика
Силуанов оценил влияние коронавируса на экономику
Многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть и распространения нового типа коронавируса, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании коллегии Федерального казначейства.
Общество
В США у члена Конгресса впервые обнаружили коронавирус
Вашингтон, 19 марта 2020, 02:26 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Конгрессе США у республиканца от штата Флорида Марио Диас-Баларта, 18 марта сообщается на сайте пресс-службы конгрессмена.
Энергетика
Путина удивил рост цен на бензин в России
Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".
Общество
Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса
Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Общество
Нью-йоркская фондовая биржа закроет залы для торгов с 23 марта
Нью-йоркская фондовая биржа (NICE) с 23 марта будет проводит торги только в электронном формате, без присутствия на них инвесторов и персонала.
Экономика
Индекс Dow Jones упал более чем на 10%
Основные фондовые индексы США увеличили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом
На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
Гаджеты
Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса
Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса.
Общество
Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву.
Политика
ДНР закроет границы с Украиной из-за коронавируса
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили о закрытии границ с контролируемой Украиной территорией из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Авто
В РФ начались продажи спецверсии Lexus LX 570 Black Vision
Российские дилеры Lexus начали продажи новой спецверсии внедорожника Lexus LX 570 Black Vision.
Политика
Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Общество
ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса
Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Экономика
Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.