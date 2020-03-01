Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМинобороны опровергло сообщения о сбитом российском Су-24 в Идлибе

В Минобороны отметили, что самолеты ВКС России выполняют задачи в обычном режиме. Ранее в этот день протурецкие боевики Сирийской свободной армии (ССА) заявили, что над Идлибом был сбит бомбардировщик Су-24 правительственных войск. Видео с предполагаемым сбитым самолетом появилось в Twitter.
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В Минобороны отреагировали на сообщения о сбитом Су-24 в Сирии

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Эхо Москвы07:30

В Минобороны России опровергли информацию о сбитом Су-24 над Идлибом

ТАСС04:52
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