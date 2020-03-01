В Минобороны отметили, что самолеты ВКС России выполняют задачи в обычном режиме. Ранее в этот день протурецкие боевики Сирийской свободной армии (ССА) заявили, что над Идлибом был сбит бомбардировщик Су-24 правительственных войск. Видео с предполагаемым сбитым самолетом появилось в Twitter.

Минобороны опровергло сообщения о сбитом российском Су-24 в Идлибе

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