Армия и оружие
ИзвестияМинобороны опровергло сообщения о сбитом российском Су-24 в Идлибе
В Минобороны отметили, что самолеты ВКС России выполняют задачи в обычном режиме. Ранее в этот день протурецкие боевики Сирийской свободной армии (ССА) заявили, что над Идлибом был сбит бомбардировщик Су-24 правительственных войск. Видео с предполагаемым сбитым самолетом появилось в Twitter.
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