Армия и оружие

ТАССТАССМинобороны опровергло сообщения об ударах ВКС России в Идлибе

Минобороны РФ назвало вбросом сообщения о нанесении Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ ударов по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб в понедельник. Об этом говорится в сообщении ведомства.
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Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе

РИА Новости14:57

Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе

Газета.Ru15:24

Минобороны назвало вбросом сообщения об ударах ВКС России в Идлибе

РБК15:23

Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе

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Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС России в Идлибе

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RT на русском14:45

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