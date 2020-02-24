Минобороны РФ назвало вбросом сообщения о нанесении Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ ударов по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб в понедельник. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС России в Идлибе

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