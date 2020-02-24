Армия и оружие
ТАССМинобороны опровергло сообщения об ударах ВКС России в Идлибе
Минобороны РФ назвало вбросом сообщения о нанесении Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ ударов по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб в понедельник. Об этом говорится в сообщении ведомства.
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Экономика
Минэкономразвития: вложения в концессии составляют 1,7 трлн рублей
В России заключено 3,1 тысячи концессионных соглашений с общей суммой вложений в 1,7 трлн рублей.
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
Политика
Трамп заявил, что коронавирус в США «под контролем»
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США находится под контролем.
Хоккей
«Амур» в овертайме переиграл «Нефтехимик»
«Амур» в домашнем матче КХЛ проиграл «Нефтехимику» со счетом 2:3 ОТ.
Общество
США ужесточают правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.
Кино
«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале
Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
Общество
Вокруг украинской базы в Антарктиде на снегу появились красные пятна
Космос
В Самаре построят планетарий и астрономический парк
Территорию вокруг планетария благоустроят. В настоящее время идет речь о создании там "астрономического парка".
Общество
С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi
С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Гаджеты
IPad Pro 2020 может получить камеру в стиле iPhone 11
Аналогичное решение Apple уже использовала в смартфонах iPhone 11 и iPhone 11 Pro.
Гаджеты
Vivo Apex 2020 сможет заряжаться до 50% за пять минут
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Происшествия
В Мытищах многодетная мать прыгнула в ледяной пруд, спасая собаку
Кадры спасения животного появились в социальных сетях. Жительница Мытищ рассказала, что ее собака вырвалась и побежала по льду за уткой.
Происшествия
В Пензенской области нашли тела четырех человек в многоквартирном доме
Следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело в связи со смертью четырех человек, тела которых обнаружили в многоквартирном доме.
Армия и оружие
США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за коронавируса
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за эпидемии коронавируса.
Экономика
В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику
С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
Футбол
Джордж Клуни может купить «Малагу»
Американский актер Джордж Клуни рассматривает вариант с приобретением клуба испанской Сегунды, сообщает AS.
Общество
МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам
МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
Гаджеты
AMD Navi 12 станет основой для ускорителя вычислений с памятью HBM2
Графическому процессору AMD Navi 12 слухи предписывали разное предназначение, но программные платформы с открытым годом недавно указали на ещё один вариант — ускоритель вычислений с памятью типа HBM2.
Баскетбол
Завершилась церемония прощания с Кобе Брайантом
В Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" завершилась церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кобе Брайантом и его 13-летней дочерью Джанной.
Общество
Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Гаджеты
Названа цена и дата старта продаж в России Honor View 30 Pro
Биатлон
Стало известно, как у тренера Логинова оказалась украинская аккредитация
Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, почему его организация дала аккредитацию Александру Касперовичу, личному тренеру российского стреляющего лыжника Александра Логинова.
Единоборства
Александр Емельяненко показал фото бокса с Кадыровым
Боец MMA Александр Емельяненко опубликовал фотографии с боксерской тренировки, которую он провел с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Гаджеты
Intel покоряет рынок 5G с помощью новых чипов
Первыми стали однокристальная система Atom P5900 для базовых станций, структурированная ASIC для ускорения сетей 5G, оптимизированный для работы в сетях 5G-контроллер Ethernet с поддержкой точной синхронизации времени на основе GPS, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информационные материалы компании.
Шоу-бизнес
Танцующих Элджея и Ивлееву сравнили с Джокером и Харли Квинн
Пользователи Сети сравнили пару с героями комиксов Харли Квинн и Джокером.
Космос
Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме
Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.