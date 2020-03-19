Коронавирус

РБКРБКОперштаб назвал ложными сообщения о комендантском часе в Москве

«Распространяемая информация о введении комендантского часа в столице является ложной», — говорится в сообщении штаба. Накануне о том, что в соцсетях распространяется фальшивый приказ о введении в Москве комендантского часа, сообщало также Министерство обороны.
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Штаб по коронавирусу опроверг введение в Москве комендантского часа

REGNUM02:44

Штаб: Информация о введении комендантского часа в столице является ложной

Агентство Москва01:54

Оперштаб по COVID-19 опроверг информацию о комендантском часе в Москве

Интерфакс02:05

В оперштабе заявили, что в Москве не будут вводить комендантский час из-за коронавируса

ТАСС02:24

Оперштаб назвал ложными сообщения о комендантском часе в Москве

РБК02:03

Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве

Известия01:52

Оперштаб опроверг данные о введении комендантского часа в Москве

РИА Новости01:50
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