Коронавирус
РБКОперштаб назвал ложными сообщения о комендантском часе в Москве
«Распространяемая информация о введении комендантского часа в столице является ложной», — говорится в сообщении штаба. Накануне о том, что в соцсетях распространяется фальшивый приказ о введении в Москве комендантского часа, сообщало также Министерство обороны.
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Происшествия
В московской больнице скончалась пациентка с коронавирусом
79-летняя пациентка с коронавирусом скончалась в больнице в Москве.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова вернули в читинское СИЗО
Устроивший стрельбу в воинской части Рамиль Шамсутдинов этапирован из Москвы, где он проходил психиатрическую экспертизу, обратно в СИЗО Читы.
Транспорт
На российских дорогах появится новый дорожный знак
В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Глава государства подписал Указ, согласно которому день голосования по изменениям в Конституцию РФ назначен на 22 апреля.
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина
Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.
Происшествия
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на миллиард рублей
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на один миллиард рублей.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Гаджеты
Sony раскрыла детали консоли PlayStation 5
Компания Sony, как и обещала, провела онлайн-презентацию своей новой консоли PlayStation 5, раскрыв ее технические характеристики.
Финансы
Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей
Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Музыка
«Би-2» проведет бесплатный онлайн-концерт на Okko
Общество
Playboy перестанет выходить в печатной версии
Американская версия журнала Playboy перестанет издаваться на бумаге. Весенний печатный номер станет последним в этом году.
Политика
Мишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на фоне распространения коронавируса повода для паники нет.
Шоу-бизнес
Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви
17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Политика
Путин отказался считать себя царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя царем.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса.
Здоровье
Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом
Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Происшествия
Собянин подтвердил смерть пациентки с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил смерть пациентки с коронавирусом, которая находилась в столичной инфекционной больнице.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Экономика
Рубль назван второй по волатильности валютой в мире
Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Общество
В Кирове с подозрением на коронавирус госпитализированы еще 4 человека
Две семьи ехали на поезде рядом с зараженной кировчанкой В Кирове еще 4 человека госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Экономика
Силуанов предупредил о дефиците бюджета в этом году
Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть, передает РИА Новости.
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски в Фонде капремонта Пермского края
Сотрудники краевого управления ФСБ России проводят обыски в Фонде капитального ремонта Пермского края.
Финансы
Минфин начал продавать валюту из ФНБ
Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Общество
В России может появиться новый режим занятости
В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Общество
Правительство с 20 марта начнет оперативный мониторинг цен
"Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации", - сказал премьер на заседании правительства.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.