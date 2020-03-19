«Распространяемая информация о введении комендантского часа в столице является ложной», — говорится в сообщении штаба. Накануне о том, что в соцсетях распространяется фальшивый приказ о введении в Москве комендантского часа, сообщало также Министерство обороны.

Оперштаб назвал ложными сообщения о комендантском часе в Москве

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