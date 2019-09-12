Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМинобороны опровергло заявления НАТО о размещении ракет РФ в Европе

В Министерстве обороны России назвали заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о размещении российских ракет в Европе и нарушении РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) бездоказательными. Об этом 12 сентября сообщает ТАСС.
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Сергей Рябков
Россия это делает, она объявила односторонний мораторий на развертывание средств средней и меньшей дальности до тех пор, пока США не пойдут на такой шаг. Пока особых надежд или иллюзий в этом плане мы не питаем.
— Сергей Рябков, российский дипломатИзвестия 07:14

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