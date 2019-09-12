Россия это делает, она объявила односторонний мораторий на развертывание средств средней и меньшей дальности до тех пор, пока США не пойдут на такой шаг. Пока особых надежд или иллюзий в этом плане мы не питаем.

В Министерстве обороны России назвали заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о размещении российских ракет в Европе и нарушении РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) бездоказательными. Об этом 12 сентября сообщает ТАСС.

Минобороны опровергло заявления НАТО о размещении ракет РФ в Европе

Футбол Михаил Кержаков: Нормально примем Кокорина. Он испил чашу Жевнов отлично играл ногами в свое время, и сейчас это помогает в тренировочном процессе.

Политика Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), рассказала его дочь Мария «Интерфаксу».

Политика Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Компартии Кубы Администрация сервиса микроблогов Twitter заблокировала учетные записи Коммунистической партии Кубы и первого секретаря ее Центрального комитета Рауля Кастро.

Хоккей «Автомобилист» одолел в гостях «Салават Юлаев» Победная серия екатеринбуржцев выросла до пяти матчей Екатеринбургский "Автомобилист" провел первый выездной поединок в чемпионате КХЛ.

Армия и оружие Академик рассказал о возможных причинах начала ядерной войны Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов заявил, что наиболее вероятной причиной начала ядерной войны между США и Россией может быть реакция на ложную тревогу или эскалация локального конфликта, сообщает РИА "Новости".

Экономика России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.

Единоборства Путин похвалил удушающий прием Нурмагомедова Президент России Владимир Путин похвалил прием, который боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов применил в поединке с американцем Дастином Порье в Абу-Даби.

Политика В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.

Экономика Британия запаслась шампанским из-за возможности «жесткого» Brexit Французские производители шампанских вин завезли в Великобританию достаточное количество этого продукта.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия Самолет совершил экстренную посадку из-за пролитого кофе Самолет Airbus A330-243, следовавший из Франкфурта в Канкун,совершил вынужденную посадку в ирландском Шенноне из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель.

Происшествия Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.

Политика Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии "Считаем необходимым заключить сегодня не просто мирный договор, подписываемый после окончания войны, а документ, отражающий нынешний уровень отношений между Россией и Японией и главное – ориентиры их дальнейшего развития", - заявил Лавров в интервью газете "Труд".

Происшествия Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе По словам художника, в аварии виноват водитель KIA Rio, который въехал сзади в его машину.

Здоровье Скворцова ответит в прямом эфире на вопросы россиян по здравоохранению Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ответит в пятницу во время прямого эфира на вопросы россиян.

Происшествия Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.

Здоровье Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение Минздрав разработал законопроект, который позволит Росздравнадзору штрафовать государственные больницы за некачественное лечение, передает «Коммерсант».

Шоу-бизнес Анфиса Чехова полностью разделась ради фотосессии Анфиса Чехова опубликовала снимок, на котором полностью обнаженной сидит на лошади.

Общество Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).

Интернет Mail.Ru Group запустил свой корпоративный мессенджер Mail.Ru Group запустил новый мессенджер для корпоративного использования под названием Myteam.