Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМинобороны опровергло заявления Турции об атаках России в Идлибе

Ранее 12 февраля Эрдоган обвинил сирийские правительственные силы и армию РФ в нападениях на мирных жителей в провинции Идлиб — по его словам, большинство ударов военных сил России и Сирии направлено против гражданского населения.
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