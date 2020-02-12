Армия и оружие
ИзвестияМинобороны опровергло заявления Турции об атаках России в Идлибе
Ранее 12 февраля Эрдоган обвинил сирийские правительственные силы и армию РФ в нападениях на мирных жителей в провинции Идлиб — по его словам, большинство ударов военных сил России и Сирии направлено против гражданского населения.
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Минобороны России опровергло обвинения в нападении российских военных на мирных жителей в Идлибе.ТАСС10:08
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Армия и оружие
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