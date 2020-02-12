Минобороны России опровергло обвинения в нападении российских военных на мирных жителей в Идлибе.

с чего всё началось

Ранее 12 февраля Эрдоган обвинил сирийские правительственные силы и армию РФ в нападениях на мирных жителей в провинции Идлиб — по его словам, большинство ударов военных сил России и Сирии направлено против гражданского населения.

Минобороны опровергло заявления Турции об атаках России в Идлибе

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