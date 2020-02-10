Политика
Московский КомсомолецМинобороны РФ опубликовало фото полководцев-освободителей Европы
Подборка фото относится к завершающему периоду Великой Отечественной войны, когда Советская армия освобождала страны Европы от фашизма, а также первым послевоенным месяцам после Победы. Большинство фотоснимков публикуется в открытом доступе впервые.
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с чего всё началось
Проект «Полководцы Победы: освободители Европы» посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от коричневой чумы — немецко-фашистских захватчиков.Известия16:00
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Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире
Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Здоровье
В России предлагают изменить порядок медосвидетельствования водителей
Порядок медицинского освидетельствования водителей в России могут серьезно изменить.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Происшествия
Пожар в ангаре в Москве локализовали
Отмечается, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Ранее сообщалось о возгорании в ангаре в Москве.
Общество
Передовая группа экспертов ВОЗ отправилась в Китай из-за коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в своем микроблоге в Твиттере об отправке в охваченный эпидемией коронавируса 2019nCov Китай экспертов ВОЗ.
Политика
Лавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США
В декабре прошлого Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил в Донбассе и средств по всей линии соприкосновения, поскольку у него «связаны руки».
Общество
Китай выделяет более $10 млрд на борьбу с коронавирусом
КНР собирается выделить на борьбу с новым типом коронавируса 71,85 миллиарда юаней ($10,26 миллиарда).
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
"Правовой режим, установленный Договором о Шпицбергене 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага", - подчеркнули в посольстве, указав, что власти Норвегии выносят территории, попадающие под действие договора, на раунды по распределению указанных лицензий.
Происшествия
В Нижегородской области школьник погиб при катании на ватрушке
Кино
«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате 3 млрд рублей
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд рублей, сообщает РБК. Фильм вышел в прокат 26 декабря.
Общество
Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники, которые специализируются на краже денег с банковских счетов, начали использовать «новый сценарий» телефонного общения с жертвой, чтобы получить ее персональные данные.
Происшествия
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Хоккей
Гол Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу над «Лос-Анджелесом»
"Нью-Йорк Рейнджерс" нанес поражение "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Соловьев назвал сволочью мэра Львова
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" назвал "сволочью" мэра Львова Андрея Садового, который выдвинул условия для передачи праха советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.
Космос
Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
Шоу-бизнес
Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»
Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
Общество
Глава Бурятии отчитывается перед общественностью республики
Общество
Мощный шторм обрушился на Великобританию
Мощнейший за семь лет шторм накрыл Великобританию, в связи с чем было принято решение отменить авиарейсы, перенести спортивные соревнования и перекрыть дороги в стране.
Политика
Валенса высмеял требование Польшей репараций от России
Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Общество
Звезды начали появляться на красной дорожке «Оскара»
Звезды американского и не только кинематографа стали появляться на красной ковровой дорожке в преддверии престижной кинопремии "Оскар".
Гаджеты
Google Chrome на новом Mac Pro «сожрал» 1,4 ТБ ОЗУ
Эксперимент остановился на показателе 1,4 ТБ ОЗУ, так как Chrome на мощном компьютере завис.
Здоровье
В России изменился порядок назначения льготных лекарств
Вступили в силу изменения в приказ Минздрава о порядке назначения лекарственных препаратов, передает ОТР.
Общество
Эксперты советуют россиянам снимать всю пенсию с карт
Пожилые россияне, оставляющие всю или часть своей пенсии на банковской карте, рискуют остаться без денежных средств.
Энергетика
Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию
Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию.
Спорт
Большунов побил рекорд российских лыжников по очкам на Кубке мира
Четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года Александр Большунов побил рекорд российских лыжников по очкам на Кубке мира.