с чего всё началось

Подборка фото относится к завершающему периоду Великой Отечественной войны, когда Советская армия освобождала страны Европы от фашизма, а также первым послевоенным месяцам после Победы. Большинство фотоснимков публикуется в открытом доступе впервые.

Происшествия Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Происшествия Пожар в ангаре в Москве локализовали Отмечается, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Ранее сообщалось о возгорании в ангаре в Москве.

Общество Передовая группа экспертов ВОЗ отправилась в Китай из-за коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в своем микроблоге в Твиттере об отправке в охваченный эпидемией коронавируса 2019nCov Китай экспертов ВОЗ.

Политика Лавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США В декабре прошлого Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил в Донбассе и средств по всей линии соприкосновения, поскольку у него «связаны руки».

Здоровье В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Политика Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене "Правовой режим, установленный Договором о Шпицбергене 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага", - подчеркнули в посольстве, указав, что власти Норвегии выносят территории, попадающие под действие договора, на раунды по распределению указанных лицензий.

Происшествия Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.

Политика Соловьев назвал сволочью мэра Львова Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" назвал "сволочью" мэра Львова Андрея Садового, который выдвинул условия для передачи праха советского разведчика Николая Кузнецова в Россию.

Общество Мощный шторм обрушился на Великобританию Мощнейший за семь лет шторм накрыл Великобританию, в связи с чем было принято решение отменить авиарейсы, перенести спортивные соревнования и перекрыть дороги в стране.

Политика Валенса высмеял требование Польшей репараций от России Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.