с чего всё началось

В мультимедийном разделе опубликованы оперативные и разведывательные сводки генерального штаба Красной армии, сводки с фронта, шифрограммы, воспоминания участников первых боев и записи из дневников. Запуск сайта приурочен к 22 июня — дню начала Великой Отечественной войны.

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке. 1,6K

Общество В Республике Алтай продлили запрет на работу турбаз Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил запрет на работу туристических объектов до 2 июля 2020 года, ранее ограничения действовали до 22 июня, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19. 6

Политика Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. 2,7K

Гаджеты AMD подтверждает выпуск процессоров Ryzen 3000XT Компания AMD официально подтвердила, что планирует выпустить свои процессоры Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, о которых ходят слухи в течение нескольких недель. 11

Футбол Семак назвал главную задачу «Зенита» Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал об основной задаче, которую руководство поставило перед ним и командой.

Авто Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап» История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир». 52

Политика МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС. 692

Армия и оружие У Филиппин разбился американский истребитель Как сообщает USNI News со ссылкой на представителей ВМС США, в четверг, 18 июня в Филиппинском море потерпел крушение палубный истребитель F/A-18F «Супер Хорнет», взлетевший с авианосца «Теодор Рузвельт» для выполнения планового учебного полета. 4

Здоровье В Пермском крае выявлено 64 новых случая коронавируса В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, один из которых - посмертно. 141

Футбол Стали известны даты матчей сборной России на перенесенном Евро-2020 Ранее сообщалось, что все 12 городов-хозяев подтвердили готовность провести матчи чемпионата Европы, который пройдет летом 2021 года.

Общество В Саратовской области разрешили прогулки в парках и скверах Правительство Саратовской области сняло с 22 июня запрет на прогулки в парках и скверах и продлило остальные ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до 30 июня, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 32

Экономика Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость. 4

Общество Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет. 558

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Энергетика Мировые цены на нефть снова растут Восстановлению цен способствует рост экономической активности в Китае, а также сокращение добычи странами ОПЕК и союзниками картеля, прежде всего Россией.

Общество В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. 6K

Политика Порошенко считает своё уголовное дело следствием «томоса» Ранее сегодня стало известно, что экс-глава Верховной рады, депутат партии «Евросолидарность» Андрей Парубий призвал украинских граждан поддержать бывшего президента страны Петра Порошенко и организовать новый «майдан». 37