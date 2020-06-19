Армия и оружие

REGNUMREGNUMМинобороны опубликовало документы первых дней Великой Отечественной

В мультимедийном разделе опубликованы оперативные и разведывательные сводки генерального штаба Красной армии, сводки с фронта, шифрограммы, воспоминания участников первых боев и записи из дневников. Запуск сайта приурочен к 22 июня — дню начала Великой Отечественной войны.
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с чего всё началось
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило
 сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ruвчера в 17:45

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Минобороны опубликовало документы первых дней Великой Отечественной

REGNUM02:09

Опубликованы архивные документы о первых днях Великой Отечественной войны

RT на русскомвчера в 19:47

«Владеют минометами, но боятся штыков»: что о солдатах рейха говорили красноармейцы в первые дни войны

ТК Звездавчера в 19:10

Минобороны рассекретило архивные документы о первых днях ВОВ

РБКвчера в 18:49

Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни войны

РИА Новостивчера в 17:31

Минобороны обнародовало неизвестные документы о первых днях Великой Отечественной войны

ТАССвчера в 17:05

Минобороны рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны

Российская газетавчера в 17:01
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 04:50, Ашберн
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В России хотят создать частную сверхлёгкую ракету

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Экономика

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С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
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Общество

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РИА Новости 02:48
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Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

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BFM.ru вчера в 15:36
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Армия и оружие

Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США

Вести.Ru 03:26
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Происшествия

Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

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Происшествия

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РИА Новости 03:39
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AMD подтверждает выпуск процессоров Ryzen 3000XT

Компания AMD официально подтвердила, что планирует выпустить свои процессоры Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, о которых ходят слухи в течение нескольких недель.
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Футбол

Семак назвал главную задачу «Зенита»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал об основной задаче, которую руководство поставило перед ним и командой.
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Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной

Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
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Происшествия

В Петербурге затопило новый корпус Боткинской больницы

DP.RU 04:37
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Политика

Трамп намекнул на рассекречивание информации об НЛО

ТК Звезда 00:06
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
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Армия и оружие

У Филиппин разбился американский истребитель

Как сообщает USNI News со ссылкой на представителей ВМС США, в четверг, 18 июня в Филиппинском море потерпел крушение палубный истребитель F/A-18F «Супер Хорнет», взлетевший с авианосца «Теодор Рузвельт» для выполнения планового учебного полета.
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Футбол

Стали известны даты матчей сборной России на перенесенном Евро-2020

Ранее сообщалось, что все 12 городов-хозяев подтвердили готовность провести матчи чемпионата Европы, который пройдет летом 2021 года.
Metaratings 17 июня в 11:31
Общество

В Саратовской области разрешили прогулки в парках и скверах

Правительство Саратовской области сняло с 22 июня запрет на прогулки в парках и скверах и продлило остальные ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до 30 июня, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 11:42
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Футбол

ФК «Сочи» отказался переносить игру с «Ростовом»

Футбольный клуб «Сочи» отказался отменить игру с «Ростовом», у шестерых игроков которого обнаружили коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба сочинского клуба.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 11:04
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Экономика

Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости 02:38
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Общество

Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС вчера в 16:52
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

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RT на русском 01:47
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Агентство уточняет, что послы стран-членов Европейского Союза согласовали продление ограничительных мер в отношении России 11 июня.
Говорит Москва вчера в 08:24
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Энергетика

Мировые цены на нефть снова растут

Восстановлению цен способствует рост экономической активности в Китае, а также сокращение добычи странами ОПЕК и союзниками картеля, прежде всего Россией.
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

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Газета.Ru 16 июня в 23:45
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Политика

Порошенко считает своё уголовное дело следствием «томоса»

Ранее сегодня стало известно, что экс-глава Верховной рады, депутат партии «Евросолидарность» Андрей Парубий призвал украинских граждан поддержать бывшего президента страны Петра Порошенко и организовать новый «майдан».
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Общество

Корреспондент «Дождя» Баев дает пояснения в центре «Э» на Петровке

Корреспондент "Дождя" Антон Баев даёт пояснения в Центре по борьбе с экстремизмом ГУМВД по Москве, заявил РИА Новости главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
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Наука

Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера

Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
МИР 24 вчера в 01:57
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