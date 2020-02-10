Политика
ТАССМинобороны опубликовало фотографии освободивших Европу советских полководцев
Минобороны России опубликовало уникальные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны в период освобождения Европы. Фотографии публикуются в рамках масштабного исторического проекта "Полководцы Победы", говорится в распространенном сообщении военного ведомства.
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с чего всё началось
Проект «Полководцы Победы: освободители Европы» посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от коричневой чумы — немецко-фашистских захватчиков.Известия16:00
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Кино
Сегодня в Лос-Анджелесе вручат «Оскар»
В этом году церемония вновь обойдется без ведущих. Сегодня ночью станут известны лауреаты самой престижной кинопремии в мире «Оскар».
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 6% годовых
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6% годовых.
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч
По состоянию на 15:27 мск биткоин подорожал до $10,110.
Политика
Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
Спорт
Гимнастка Дина Аверина выиграла этап Гран-при в Москве
Российская спортсменка Дина Аверина завоевала золото в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Шоу-бизнес
Мария Миронова в первый раз появилась на публике с 4-месячным сыном
Популярная артистка Мария Миронова в первый раз прогулялась по Москве в компании 4-месячного сына.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Общество
Челябинские власти закрыли карантинный пункт
Власти Челябинской области закроют карантинный пункт в Ужевке Сосновского района, заявили в пресс-службе губернатора региона.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
Общество
Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Общество
Гороскоп на 10 февраля: убывающая Луна в Стрельцах обострит интуицию
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 февраля убывающая Луна в Стрельцах обострит интуицию, а события для представителей всех знаков зодиака будут прямым результатом действий и мыслей.
Наука
Исследование: Кишечные бактерии влияют на принятие решений
В ходе масштабного исследования сотрудники Оксфордского университета проверили гипотезу, согласно которой микробиом человека тесно связан с поведением человека и даже оказывает влияние на принятие решений.
Армия и оружие
Лучше «Абрамса»: Названы преимущества нового танка Т-90М «Прорыв-3»
Белорусские СМИ обсуждают российский танк Т-90М "Прорыв-3", который успешно прошел госиспытания.
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
По словам председателя Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, рассматривается вопрос о возможном изменении конституционной нормы, предусматривающей обязательный роспуск нижней палаты парламента в случае троекратного отклонения кандидатуры премьер-министра.
Общество
Боец Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков объяснил слова в адрес соотечественника Александра Емельяненко.
Энергетика
Ямал и Москва лидируют в России по доступности бензина – исследование
Для оценки доступности автомобильного топлива по заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, и составили рейтинг регионов по доступности бензина для населения.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше
Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
Кино
Netflix опубликовал список запрещённых к показу фильмов
Происшествия
«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
Происшествия
СМИ сообщили о завершении карантина на лайнере World Dream в Гонконге
Свыше 1,8 тысячи пассажиров и почти столько же членов экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного под карантин в терминале Гонконга "Кай Так", уже в воскресенье смогут покинуть судно, так как случаев заражения новым типом коронавируса не выявлено, сообщает газета South China Morning Post.
Гаджеты
Apple представит новый бюджетный смартфон iPhone 9
Компания Apple представит свой новый смартфон iPhone 9, стоимость которого будет намного ниже обычных новинок "яблочной" корпорации.