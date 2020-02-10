Политика

ТАССТАССМинобороны опубликовало фотографии освободивших Европу советских полководцев

Минобороны России опубликовало уникальные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны в период освобождения Европы. Фотографии публикуются в рамках масштабного исторического проекта "Полководцы Победы", говорится в распространенном сообщении военного ведомства.
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с чего всё началось
Проект «Полководцы Победы: освободители Европы
» посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от коричневой чумы — немецко-фашистских захватчиков.
Известия16:00

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Минобороны опубликовало фото освобождавших Европу советских полководцев

РБК16:42

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Комсомольская правда16:00

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Московский Комсомолец16:01

Освободители Европы: Опубликованы уникальные фото полководцев ВОВ

РЕН ТВ16:01

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Известия16:00

Минобороны опубликовало фотографии освободивших Европу советских полководцев

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