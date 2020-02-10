с чего всё началось

Минобороны России опубликовало уникальные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны в период освобождения Европы. Фотографии публикуются в рамках масштабного исторического проекта "Полководцы Победы", говорится в распространенном сообщении военного ведомства.

Кино Сегодня в Лос-Анджелесе вручат «Оскар» В этом году церемония вновь обойдется без ведущих. Сегодня ночью станут известны лауреаты самой престижной кинопремии в мире «Оскар».

Политика Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.

Общество Челябинские власти закрыли карантинный пункт Власти Челябинской области закроют карантинный пункт в Ужевке Сосновского района, заявили в пресс-службе губернатора региона.

Общество Гороскоп на 10 февраля: убывающая Луна в Стрельцах обострит интуицию Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 февраля убывающая Луна в Стрельцах обострит интуицию, а события для представителей всех знаков зодиака будут прямым результатом действий и мыслей.

Наука Исследование: Кишечные бактерии влияют на принятие решений В ходе масштабного исследования сотрудники Оксфордского университета проверили гипотезу, согласно которой микробиом человека тесно связан с поведением человека и даже оказывает влияние на принятие решений.

Политика Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы По словам председателя Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, рассматривается вопрос о возможном изменении конституционной нормы, предусматривающей обязательный роспуск нижней палаты парламента в случае троекратного отклонения кандидатуры премьер-министра.

Энергетика Ямал и Москва лидируют в России по доступности бензина – исследование Для оценки доступности автомобильного топлива по заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, и составили рейтинг регионов по доступности бензина для населения.

Происшествия Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Хоккей Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.

Происшествия СМИ сообщили о завершении карантина на лайнере World Dream в Гонконге Свыше 1,8 тысячи пассажиров и почти столько же членов экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного под карантин в терминале Гонконга "Кай Так", уже в воскресенье смогут покинуть судно, так как случаев заражения новым типом коронавируса не выявлено, сообщает газета South China Morning Post.