Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны опубликовало кадры поставок С-400 в Турцию
Министерство обороны опубликовало кадры доставки компонентов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" в Турцию. В воскресенье Анкара сообщила о завершении второго этапа поставок комплексов. Российские военные эту информацию подтвердили.
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Энергетика
Саудовская Аравия на треть восстановит нефтедобычу к понедельнику
Саудовская Аравия планирует на треть восстановить нефтедобычу к понедельнику, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
Российская газета 14:41
Происшествия
Около границы Сирии и Турции произошёл взрыв
В сирийском городе Чобанбей, который располагается около границы с Турцией, произошёл взрыв.
RT на русском 13:44
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние
Директор артистки Христов изначально опроверг эту информацию и сообщил, что она сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов.
Lenta.ru 10:19
Кино
Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав своего «Отряда самоубийц»
Режиссёр Джеймс Ганн у себя в твиттере опубликовал актёрский состав своей версии «Отряда самоубийц».
Мир фантастики вчера в 03:27
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Общество
Эдвард Сноуден сообщил, что тайно женился в России
Телеканал RTVI вчера в 03:46
Политика
Авен не согласился с утверждениями об изжившей себя либеральной идее
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения о том, что они изжили себя и в определенной мере дискредитированы в глазах российского населения, передает ТАСС 15 сентября.
Известия 14:19
Игры
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CyberSport.ru 11:05
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Армия и оружие
Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе
По мнению издания, SPEAR-EW смогут действовать наиболее продуктивно в паре с ракетами SPEAR Three (SPEAR-3).
News.ru вчера в 19:01
Общество
На месте «Зимней вишни» в Кемерове открыли парк Ангелов
В Кемерове открыли сквер, сооружённый на месте торгового центра «Зимняя вишня», где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
RT на русском 09:00
Армия и оружие
В Сирии открыли гумкоридор для выхода из Идлибской зоны деэскалации
РИА Новости вчера в 15:11
Политика
Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu.
РИА Новости 10:59
Политика
В Киеве готовят пакет предложений для жителей Донбасса
ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который приступил к выполнению обязанностей в августе, сообщил, что Киев готовит пакет мер, направленных на облегчение жизни лицам, находящимся на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.
Ореанда-Новости 01:19
Общество
Из-за угрозы наводнения в Петербурге решили перекрыть дамбу
В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за возможного повышения уровня воды в дельте Невы до опасных значений.
RT на русском 12:21
Происшествия
Под Петербургом машины встали в 12-километровой пробке
На въезде в Санкт-Петербург, на трассе "Сортавала" (А-121) образовалась гигантская пробка.
Российская газета 09:57
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Политика
США отказались давить на Киев по вопросу особого статуса Донбасса
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отказался подталкивать Киев к проведению выборов в Донбассе.
Lenta.ru 14:43
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Шоу-бизнес
Садальский частично опубликовал переписку с Заворотнюк
Популярный российский артист театра и кино Станислав Садальский опубликовал переписку личного характера с актрисой Анастасией Заворотнюк.
iReactor вчера в 17:39
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
Lenta.ru 15:11
Шоу-бизнес
Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм
Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
Росбалт 13 сентября в 15:30
Армия и оружие
На Донбассе неизвестный снайпер ликвидировал старших офицеров элитных подразделений ВСУ
По сообщениям штаба оккупационных сил, потери ВСУ на Донбассе за тринадцатое сентября составили один погибший и восемь раненых военнослужащих.
Rusvesna.su вчера в 16:39
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Политика
«Газпром» сократил поставки газа через Opal
Российская компания "Газпром" сократила объем поставок по газопроводу Opal из-за ограничения, наложенного судом Евросоюза, сообщает РИА Новости.
Sputnik Литва вчера в 04:05
Общество
Пользователи «Мегафона» и Yota сообщили о проблемах в работе сети
Пользователи мобильных операторов «Мегафон» и Yota сообщили о проблемах в работе сети.
РБК 15:01