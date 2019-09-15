Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны опубликовало кадры поставок С-400 в Турцию

Министерство обороны опубликовало кадры доставки компонентов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" в Турцию. В воскресенье Анкара сообщила о завершении второго этапа поставок комплексов. Российские военные эту информацию подтвердили.
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Минобороны РФ объявило о завершении второго этапа поставок С-400 в Турцию

News.ru09:48

Минобороны опубликовало кадры поставок С-400 в Турцию

РИА Новости11:05

Минобороны России подтвердило завершение второго этапа доставки в Турцию компонентов ЗРК С-400

Эхо Москвы11:31

Завершены поставки очередной батареи комплексов С-400 в Турцию

RT на русском12:52

Минобороны России подтвердило завершение второго этапа поставок в Турцию С-400

ТАСС09:34

Второй этап доставки в Турцию С-400 завершен

Газета.Ru10:12

В Минобороны Турции рассказали о поставках компонентов С-400

Lenta.ru06:55
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Футбол

ЦСКА обыграл «Тамбов» благодаря голам Бистровича и Магнуссона

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Саудовская Аравия на треть восстановит нефтедобычу к понедельнику

Саудовская Аравия планирует на треть восстановить нефтедобычу к понедельнику, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
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Около границы Сирии и Турции произошёл взрыв

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Директор Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние

Директор артистки Христов изначально опроверг эту информацию и сообщил, что она сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов.
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Российские С-400 в Сирии едва не сбили израильские истребители

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В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
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Авен не согласился с утверждениями об изжившей себя либеральной идее

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения о том, что они изжили себя и в определенной мере дискредитированы в глазах российского населения, передает ТАСС 15 сентября.
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Культура

В студии Юлии Началовой нашли последнюю запись певицы

АБН 12:26
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости вчера в 19:41
Армия и оружие

Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе

По мнению издания, SPEAR-EW смогут действовать наиболее продуктивно в паре с ракетами SPEAR Three (SPEAR-3).
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На месте «Зимней вишни» в Кемерове открыли парк Ангелов

В Кемерове открыли сквер, сооружённый на месте торгового центра «Зимняя вишня», где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
RT на русском 09:00
Армия и оружие

В Сирии открыли гумкоридор для выхода из Идлибской зоны деэскалации

РИА Новости вчера в 15:11
Политика

Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом

Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu.
РИА Новости 10:59
Политика

В Киеве готовят пакет предложений для жителей Донбасса

ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который приступил к выполнению обязанностей в августе, сообщил, что Киев готовит пакет мер, направленных на облегчение жизни лицам, находящимся на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.
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В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за возможного повышения уровня воды в дельте Невы до опасных значений.
RT на русском 12:21
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На въезде в Санкт-Петербург, на трассе "Сортавала" (А-121) образовалась гигантская пробка.
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Политика

Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
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США отказались давить на Киев по вопросу особого статуса Донбасса

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Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
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Садальский частично опубликовал переписку с Заворотнюк

Популярный российский артист театра и кино Станислав Садальский опубликовал переписку личного характера с актрисой Анастасией Заворотнюк.
iReactor вчера в 17:39
Общество

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
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Шоу-бизнес

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Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
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Армия и оружие

На Донбассе неизвестный снайпер ликвидировал старших офицеров элитных подразделений ВСУ

По сообщениям штаба оккупационных сил, потери ВСУ на Донбассе за тринадцатое сентября составили один погибший и восемь раненых военнослужащих.
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Политика

Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов

Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
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Происшествия

В Казахстане поезд столкнулся с автобусом

Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Политика

«Газпром» сократил поставки газа через Opal

Российская компания "Газпром" сократила объем поставок по газопроводу Opal из-за ограничения, наложенного судом Евросоюза, сообщает РИА Новости.
Sputnik Литва вчера в 04:05
Общество

Пользователи «Мегафона» и Yota сообщили о проблемах в работе сети

Пользователи мобильных операторов «Мегафон» и Yota сообщили о проблемах в работе сети.
РБК 15:01
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