Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии

Министерство обороны России опубликовало на своем сайте карту, на которой указана расстановка сил на севере Сирии, где турецкие войска подошли вплотную к правительственной армии. Карта описывает ситуацию на пять вечера 15 октября.
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Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии

Газета.Ruвчера в 18:12

Минобороны России опубликовало карту с обстановкой на севере Сирии

ТАССвчера в 11:15

Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии

Lenta.ruвчера в 16:02

Минобороны России опубликовало карту расстановки сил на севере Сирии

RT на русскомвчера в 12:55

Минобороны показало карту сил в Сирии после начала операции Турции

РБКвчера в 12:35

Ситуация в Сирии: Шойгу обсудил с главой Пентагона вывод американских войск

Вести.Ruвчера в 17:07

Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии

РИА Новостивчера в 11:14
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Общество

В Гидрометцентре пообещали теплый ноябрь

Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в последнем осеннем месяце прохладная погода установится в Краснодарском крае и в южной части Крыма.
ТК Звезда 00:28
Космос

НАСА показало новые скафандры для полетов на Луну и Марс

Телеканал RTVI вчера в 17:19
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали на прием на тук-туке

Как сообщается, кузов тук-тука был украшен гирляндами и тканью с изображениями местной флоры и фауны.
Газета.Ru 00:38
Происшествия

На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину

В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец вчера в 04:26
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика

Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м

В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
РИА Новости вчера в 21:00
Происшествия

В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь

Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru вчера в 15:57
Армия и оружие

Двое украинских военных погибли в Донбассе

Пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины сообщил в Facebook, что за минувшие сутки в Донбассе погибли двое украинских военных и еще один получил ранения.
Московский Комсомолец вчера в 12:53
Политика

В Кремле ответили на просьбу Нетаньяху о помиловании израильтянки

РБК вчера в 18:08
Здоровье

Все обследования сердца и сосудов на Сахалине скоро сделают бесплатными

Человек приходит, получает полное обследование бесплатно.
РИА Сахалин-Курилы вчера в 08:26
Политика

Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»

В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.uа».
РБК 14 октября в 19:40
Происшествия

В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском вчера в 03:00
Общество

Власти Саратова запретят детям отклоняться от маршрута по пути в школу

РБК вчера в 08:55
Футбол

Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА

Дни24 вчера в 05:17
Армия и оружие

Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже

Российские военные полицейские на бронеавтомобилях "Тигр" впервые организовали патруль в сирийском городе Манбидж в восточной части провинции Алеппо, сообщил журналистам офицер военной полиции Вооруженных сил РФ Сафар Сафаров.
РИА Новости 00:41
Политика

В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru вчера в 19:49
Политика

Дробыш и Лещенко оценили исполнение гимна РФ саудовским оркестром

ФАН вчера в 07:03
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама Лизы призвала чиновников обратить внимание на дороги к школам и сделать их безопасным.
Живая Кубань 14 октября в 10:25
Общество

Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко

Госдума 24 октября рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко и направлении в суд возбужденного против него дела об административном правонарушении.
РЕН ТВ вчера в 06:18
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости вчера в 12:05
Футбол

Габулов может покинуть «Аланию»

Президент «Алании» Владимир Габулов может покинуть свой пост в ближайшее время, сообщает «Основа».
Евро-футбол.ру вчера в 11:16
Общество

Почти треть населения России участвует в теневом рынке труда

Речь идет о работе, за которую получают наличные деньги, минуя кассу.
Эхо Москвы вчера в 07:32
Происшествия

Во Франции задержали бывшего замглавы центра связи ФСИН

«В ближайшее время Генпрокуратура России направит в компетентные органы Франции документы для экстрадиции Щетинина в Россию», – объявила пресс-служба ведомства.
ФедералПресс вчера в 10:49
Авто

Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до Китая

Компания Hyundai объявила дату старта продаж "посвежевшего" седана Solaris/Verna.
Новые автомобили вчера в 03:48
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае

Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.
Известия вчера в 08:57
Шоу-бизнес

Выяснен размер пенсии Бориса Моисеева

Заслуженный артист России Борис Моисеев отпраздновал в этому году свое 65-летие. СМИ узнали, какой размер пенсии у певца.
ФедералПресс вчера в 05:18
Происшествия

В Нидерландах семья 9 лет жила в подвале в ожидании конца света

Газета.Ru 00:21
Политика

Путин пригласил Эрдогана в Россию

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 16:13
Авто

Электромобиль Porsche Taycan получил версию 4S

Новый, самый доступный Taycan идет по следу, проложенному версиями Turbo и Turbo S с двумя электрическими двигателями, двухскоростной трансмиссией и электрической архитектурой на 800 вольт, которая обеспечивает впечатляющую скорость зарядки.
32CARS.ru 14 октября в 03:38
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