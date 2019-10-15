Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии
Министерство обороны России опубликовало на своем сайте карту, на которой указана расстановка сил на севере Сирии, где турецкие войска подошли вплотную к правительственной армии. Карта описывает ситуацию на пять вечера 15 октября.
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Общество
В Гидрометцентре пообещали теплый ноябрь
Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в последнем осеннем месяце прохладная погода установится в Краснодарском крае и в южной части Крыма.
Космос
НАСА показало новые скафандры для полетов на Луну и Марс
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали на прием на тук-туке
Как сообщается, кузов тук-тука был украшен гирляндами и тканью с изображениями местной флоры и фауны.
Происшествия
На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину
В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Политика
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли в Донбассе
Пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины сообщил в Facebook, что за минувшие сутки в Донбассе погибли двое украинских военных и еще один получил ранения.
Здоровье
Все обследования сердца и сосудов на Сахалине скоро сделают бесплатными
Человек приходит, получает полное обследование бесплатно.
Политика
Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.uа».
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
Футбол
Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА
Армия и оружие
Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
Российские военные полицейские на бронеавтомобилях "Тигр" впервые организовали патруль в сирийском городе Манбидж в восточной части провинции Алеппо, сообщил журналистам офицер военной полиции Вооруженных сил РФ Сафар Сафаров.
Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама Лизы призвала чиновников обратить внимание на дороги к школам и сделать их безопасным.
Общество
Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко
Госдума 24 октября рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко и направлении в суд возбужденного против него дела об административном правонарушении.
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
Футбол
Габулов может покинуть «Аланию»
Президент «Алании» Владимир Габулов может покинуть свой пост в ближайшее время, сообщает «Основа».
Общество
Почти треть населения России участвует в теневом рынке труда
Речь идет о работе, за которую получают наличные деньги, минуя кассу.
Происшествия
Во Франции задержали бывшего замглавы центра связи ФСИН
«В ближайшее время Генпрокуратура России направит в компетентные органы Франции документы для экстрадиции Щетинина в Россию», – объявила пресс-служба ведомства.
Авто
Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до Китая
Компания Hyundai объявила дату старта продаж "посвежевшего" седана Solaris/Verna.
Происшествия
Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае
Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.
Шоу-бизнес
Выяснен размер пенсии Бориса Моисеева
Заслуженный артист России Борис Моисеев отпраздновал в этому году свое 65-летие. СМИ узнали, какой размер пенсии у певца.
Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
Авто
Электромобиль Porsche Taycan получил версию 4S
Новый, самый доступный Taycan идет по следу, проложенному версиями Turbo и Turbo S с двумя электрическими двигателями, двухскоростной трансмиссией и электрической архитектурой на 800 вольт, которая обеспечивает впечатляющую скорость зарядки.