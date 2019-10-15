Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии
Министерство обороны России опубликовало на своем сайте карту, на которой указана расстановка сил на севере Сирии, где турецкие войска подошли вплотную к правительственной армии. Карта описывает ситуацию на пять вечера 15 октября.
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с чего всё началось
Под контроль сирийских правительственных войск перешли города Мембидж и Эт-Табка, свидетельствует инфографика Минобороны России об обстановке в республике на 15 октября.Коммерсантъ12:30
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Общество
Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека»
В тексте письма, размещенного на сайте Минюста, говорится, что ведомство просит ликвидировать движение "За права человека", его структурные подразделения и исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Политика
Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений
Киев исполнит политическую часть минских соглашений только после того, как самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) будут распущены.
Политика
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Авто
Удлиненный кроссовер Exeed TXL появится в России в марте 2020 года
Продажи начнутся с удлиненного кроссовера Exeed TXL, который уже проходит сертификацию для российского рынка.
Армия и оружие
Хафтар назвал преступлением задержание российских граждан в Триполи
Задержание россиян в Триполи Хафтар назвал "преступлением по всем параметрам", свидетельством того, что в подконтрольном ПНС городе отсутствуют закон и власть.
Спорт
Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за торговых споров
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в результате торговых споров до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020 году.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
Происшествия
Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае
Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.
Происшествия
В крови сбитого насмерть ребенка под Кировом нашли алкоголь
14 октября родственники погибшего получили результаты экспертизы и были шокированы — в заключении говорится, что в крови малыша обнаружили алкоголь в количестве 0,51 промилле.
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Политика
Елизавета II исключила перенос Brexit
Великобритания выйдет из ЕС 31 октября. Намерение премьера Бориса Джонсона подтвердила королева Елизавета II.
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии достигло 66 человек
Число погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна "Хагибис" выросло до 66 человек, сообщает во вторник телекомпания NHK со ссылкой на данные местных властей.
Происшествия
В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов
Полиция была вынуждена применить силу против наиболее активных участников демонстраций, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 орас".
Политика
Азербайджан вручил ноту России из-за визита Затулина в Карабах
В сообщении отмечается, что Баку выразил возмущение визитом заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в Нагорный Карабах.
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
В ЕС после встречи европейских министров иностранных дел с главой МИД Украины Вадимом Пристайко отметили, что он представил коллегам "удовлетворительный и всеобъемлющий" план по урегулированию конфликта в Донбассе.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Общество
В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал
Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.
Здоровье
С 15 октября в детскую диспансеризацию добавлен скрининг на выявление нарушений психического развития
С 15 октября 2019 года (дата вступления приказа Минздрава России в силу) рамки диспансеризации детей расширены новыми исследованиями (приказ Минздрава России от 13 июня 2019 г. № 396н): во-первых, все малыши – двухлетки пройдут скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития.
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
Армия и оружие
Армейский спецназ США получит на вооружение новый автомобиль
Армия США получит на вооружение новый среднеразмерный пикап Chevrolet Colorado.
Общество
В Минздраве назвали число половых партнеров у россиян до брака
Специалист Минздрава подчеркнул, что частая смена партнеров приводит к заражению инфекциями, передающимися половым путем, что в свою очередь способно вызывать различные заболевания, в том числе бесплодие.
Гаджеты
Google представила четвертое поколение смартфонов Pixel
Корпорация Google во время презентации в Нью-Йорке представила новое – четвертое – поколение смартфонов Pixel.
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Общество
В России стали чаще насиловать детей
В марте задержали педофила, который похитил ребенка и насиловал его в коммунальной квартире в течение десяти лет.
ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.