с чего всё началось

Министерство обороны России опубликовало на своем сайте карту, на которой указана расстановка сил на севере Сирии, где турецкие войска подошли вплотную к правительственной армии. Карта описывает ситуацию на пять вечера 15 октября.

Общество Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека» В тексте письма, размещенного на сайте Минюста, говорится, что ведомство просит ликвидировать движение "За права человека", его структурные подразделения и исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

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Спорт Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за торговых споров Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в результате торговых споров до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020 году.

Происшествия В крови сбитого насмерть ребенка под Кировом нашли алкоголь 14 октября родственники погибшего получили результаты экспертизы и были шокированы — в заключении говорится, что в крови малыша обнаружили алкоголь в количестве 0,51 промилле.

Происшествия Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Политика Елизавета II исключила перенос Brexit Великобритания выйдет из ЕС 31 октября. Намерение премьера Бориса Джонсона подтвердила королева Елизавета II.

Происшествия Число жертв тайфуна в Японии достигло 66 человек Число погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна "Хагибис" выросло до 66 человек, сообщает во вторник телекомпания NHK со ссылкой на данные местных властей.

Происшествия В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов Полиция была вынуждена применить силу против наиболее активных участников демонстраций, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 орас".

Политика Азербайджан вручил ноту России из-за визита Затулина в Карабах В сообщении отмечается, что Баку выразил возмущение визитом заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в Нагорный Карабах.

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе В ЕС после встречи европейских министров иностранных дел с главой МИД Украины Вадимом Пристайко отметили, что он представил коллегам "удовлетворительный и всеобъемлющий" план по урегулированию конфликта в Донбассе.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Здоровье С 15 октября в детскую диспансеризацию добавлен скрининг на выявление нарушений психического развития С 15 октября 2019 года (дата вступления приказа Минздрава России в силу) рамки диспансеризации детей расширены новыми исследованиями (приказ Минздрава России от 13 июня 2019 г. № 396н): во-первых, все малыши – двухлетки пройдут скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития.

Политика МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.

Общество В Минздраве назвали число половых партнеров у россиян до брака Специалист Минздрава подчеркнул, что частая смена партнеров приводит к заражению инфекциями, передающимися половым путем, что в свою очередь способно вызывать различные заболевания, в том числе бесплодие.

Авто Двойной багажник получил Lada Largus В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.