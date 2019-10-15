Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии

Министерство обороны России опубликовало на своем сайте карту, на которой указана расстановка сил на севере Сирии, где турецкие войска подошли вплотную к правительственной армии. Карта описывает ситуацию на пять вечера 15 октября.
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с чего всё началось
Под контроль сирийских правительственных войск перешли города Мембидж и Эт-Табка, свидетельствует инфографика
 Минобороны России об обстановке в республике на 15 октября.
Коммерсантъ12:30

Подробнее о событии

Минобороны показало карту сил в Сирии после начала операции Турции

РБК12:35

Минобороны сообщило о переходе под контроль Сирии ряда объектов

Коммерсантъ12:30

Минобороны России опубликовало карту с обстановкой на севере Сирии

ТАСС11:15

Сирийцы отобрали у террористов аэродром и две электростанции

Вести.Ru11:26

Минобороны опубликовало карту с ситуацией на севере Сирии

Взгляд.ру11:21

Минобороны РФ показало на карте нынешнюю ситуацию в Сирии

Российская газета12:06

Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии

РИА Новости11:14
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Общество

Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека»

В тексте письма, размещенного на сайте Минюста, говорится, что ведомство просит ликвидировать движение "За права человека", его структурные подразделения и исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Российская газета 10:32
Политика

Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Киев исполнит политическую часть минских соглашений только после того, как самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) будут распущены.
Lenta.ru 12:24
Политика

Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты

Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Рамблер вчера в 14:21
Авто

Удлиненный кроссовер Exeed TXL появится в России в марте 2020 года

Продажи начнутся с удлиненного кроссовера Exeed TXL, который уже проходит сертификацию для российского рынка.
SpeedMe вчера в 09:27
Армия и оружие

Хафтар назвал преступлением задержание российских граждан в Триполи

Задержание россиян в Триполи Хафтар назвал "преступлением по всем параметрам", свидетельством того, что в подконтрольном ПНС городе отсутствуют закон и власть.
Народные новости 12:23
Спорт

Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).
РБК 08:52
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за торговых споров

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в результате торговых споров до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020 году.
ТАСС 09:17
Происшествия

В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины

Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
РИА Новости 04:27
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае

Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.
Известия 08:57
Происшествия

В крови сбитого насмерть ребенка под Кировом нашли алкоголь

14 октября родственники погибшего получили результаты экспертизы и были шокированы — в заключении говорится, что в крови малыша обнаружили алкоголь в количестве 0,51 промилле.
Известия 12:01
Происшествия

Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции

Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Интерфакс 08:58
Политика

Елизавета II исключила перенос Brexit

Великобритания выйдет из ЕС 31 октября. Намерение премьера Бориса Джонсона подтвердила королева Елизавета II.
МИР 24 вчера в 10:09
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии достигло 66 человек

Число погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна "Хагибис" выросло до 66 человек, сообщает во вторник телекомпания NHK со ссылкой на данные местных властей.
Интерфакс 01:10
Общество

Картину Сальвадора Дали украли из галереи в Сан-Франциско за 30 секунд

Pravda.Ru 06:32
Происшествия

В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов

Полиция была вынуждена применить силу против наиболее активных участников демонстраций, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 орас".
Российская газета вчера в 16:37
Политика

Азербайджан вручил ноту России из-за визита Затулина в Карабах

В сообщении отмечается, что Баку выразил возмущение визитом заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в Нагорный Карабах.
Московский Комсомолец 11:50
Политика

ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

В ЕС после встречи европейских министров иностранных дел с главой МИД Украины Вадимом Пристайко отметили, что он представил коллегам "удовлетворительный и всеобъемлющий" план по урегулированию конфликта в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:55
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество

В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал

Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.
РБК 08:03
Здоровье

С 15 октября в детскую диспансеризацию добавлен скрининг на выявление нарушений психического развития

С 15 октября 2019 года (дата вступления приказа Минздрава России в силу) рамки диспансеризации детей расширены новыми исследованиями (приказ Минздрава России от 13 июня 2019 г. № 396н): во-первых, все малыши – двухлетки пройдут скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития.
Гарант 05:26
Происшествия

В Индии супруги спасли заживо похороненного на кладбище младенца

Pravda.Ru 05:21
Политика

МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Политика

В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс

РИА Новости 08:22
Армия и оружие

Армейский спецназ США получит на вооружение новый автомобиль

Армия США получит на вооружение новый среднеразмерный пикап Chevrolet Colorado.
Российская газета 09:01
Общество

В Минздраве назвали число половых партнеров у россиян до брака

Специалист Минздрава подчеркнул, что частая смена партнеров приводит к заражению инфекциями, передающимися половым путем, что в свою очередь способно вызывать различные заболевания, в том числе бесплодие.
Алтапресс 11:48
Экономика

Российское зерно переведут в токены после хищений на элеваторах

РБК 07:16
Гаджеты

Google представила четвертое поколение смартфонов Pixel

Корпорация Google во время презентации в Нью-Йорке представила новое – четвертое – поколение смартфонов Pixel.
Ведомости 12:11
Авто

Двойной багажник получил Lada Largus

В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня вчера в 08:06
Общество

В России стали чаще насиловать детей

В марте задержали педофила, который похитил ребенка и насиловал его в коммунальной квартире в течение десяти лет.
Lenta.ru 12:07
ЖКХ

В России может появиться единая платежка по ЖКУ

Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
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