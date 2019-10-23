Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии. Согласно ей, на сирийско-турецкой границе будут расположены 15 постов пограничной службы Сирии.
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Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
Футбол
РБ Лейпциг — Зенит 2:1 (2-й тайм)
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП на переходе в Петербурге
Уголовное дело возбудили после ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Общество
МВД потребовало заблокировать статью Baza об исследованиях кетамина
МВД попросило Роскомнадзор заблокировать статью «Репортаж из кетаминового транса», передает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
Общество
Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов
В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
Кино
Скарлетт Йоханссон покинет Marvel после выхода «Черной вдовы»
Актриса Скарлетт Йоханссон покинет киновселенную Marvel после выхода сольного фильма "Черная Вдова".
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Здоровье
Детскую хирургию в больнице № 40 заменят гинекологическим отделением
Ранее NN.RU писал о том, что в Министерстве здравоохранения Нижегородской области приняли решение закрыть отделение детской хирургии и травматологии больницы № 40.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
Происшествия
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Авто
Nissan представил концепт электрического кроссовера Nissan Ariya
На мотор-шоу в Токио дебютировал концепт первого электрического кроссовера Nissan.
Футбол
Футболист «Витесса» нецензурно обругал Слуцкого на тренировке
Полузащитник "Витесса" Решедли Базур повздорил с одноклубником, а затем нецензурно обругал главного тренера команды Леонида Слуцкого, когда тот его выгнал с тренировки.
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов
Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
Технологии
Новый Chrome принудительно включит темный режим и проверит надежность пароля
Chrome 78 позволит принудительно включить "ночной режим" на любом сайте — вне зависимости от того, предусмотрена ли у него такая возможность.
Происшествия
Броневик протаранил автомобиль в Костроме
Бронемашина влетела в легковой автомобиль на дороге в Костроме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Harvard Business Review назвал самых эффективных глав компаний в мире
Американский журнал Harvard Business Review (HBR) составил рейтинг 100 самых эффективных генеральных директоров мира.
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» готовится к прибытию на рабочую точку
В июле космическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур, была выведена на орбиту.
Технологии
ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim
Виртуальный оператор Easy4 (ООО «Сонет») получил разрешение ФСБ продавать услуги связи с использованием eSim, а также идентифицировать абонентов по электронной подписи через госуслуги.
Шоу-бизнес
Наталья Краско после развода чувствует себя использованной
Наталья Краско откровенно призналась, что после развода чувствует себя использованной.
Общество
Визитку Путина выставили на продажу в Сети
В Сети выставили на продажу визитку президента России Владимира Путина.
Армия и оружие
Военные самолеты США сымитировали бомбардировку Крыма
Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем с целью обучения «взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».
Авто
Ducati расширила модельный ряд e-bike тремя новинками: MiG-RR, MiG-S и Scrambler
Модельный ряд Ducati e-bike 2020: MIG-RR Limited, MIG-RR, MIG-S и Scrambler Теперь же в этой серии будет сразу четыре велика в разных комплектациях и разного уровня крутости и эксклюзивности.
Футбол
Комментатор Орлов сравнил нападающего «Ростова» Шомуродова с Дзюбой
Известный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий футбольного клуба «Ростов» Элдор Шомуродов по таланту из российских форвардов сравним только с игроком «Зенита» Артемом Дзюбой.
Общество
Генпрокуратура предлагает запретить публикации о преступлениях детей
Генеральная прокуратура России уверена, что публикации о преступлениях, которые совершили несовершеннолетние, провоцирует повторение правонарушений.
Культура
Ревва опубликовал новый клип с Галустяном-джинном и ковром-самолетом
Российский шоумен Александр Ревва (Артур Пирожков) опубликовал на YouTube клип на песню "Она решила сдаться".