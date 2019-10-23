Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии

Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии. Согласно ей, на сирийско-турецкой границе будут расположены 15 постов пограничной службы Сирии.
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Минобороны показало карту с зоной патрулирования военной полиции России в Сирии

ТАСС08:08

Минобороны опубликовало карту военных патрулей в Сирии

РБК09:38

Опубликована карта выполнения соглашений России и Турции по Сирии

RT на русском08:09

Опубликована карта выполнения договоренностей с Турцией по Сирии

Газета.Ru11:53

Минобороны РФ сообщило о размещении 15 погранпостов Сирии вдоль границы с Турцией

Интерфакс07:51

Сирия выставит 15 постов пограничного контроля вдоль турецкой границы

РЕН ТВ07:45

Сирийские пограничники выставят 15 постов на границе с Турцией

РИА Новости07:43
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
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Уголовное дело возбудили после ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Детскую хирургию в больнице № 40 заменят гинекологическим отделением

Ранее NN.RU писал о том, что в Министерстве здравоохранения Нижегородской области приняли решение закрыть отделение детской хирургии и травматологии больницы № 40.
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Армия и оружие

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
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Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе

Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
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В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
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Футболист «Витесса» нецензурно обругал Слуцкого на тренировке

Полузащитник "Витесса" Решедли Базур повздорил с одноклубником, а затем нецензурно обругал главного тренера команды Леонида Слуцкого, когда тот его выгнал с тренировки.
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Футболист заживо сварился в отделении полиции Калининграда

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Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов

Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
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Технологии

Новый Chrome принудительно включит темный режим и проверит надежность пароля

Chrome 78 позволит принудительно включить "ночной режим" на любом сайте — вне зависимости от того, предусмотрена ли у него такая возможность.
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Броневик протаранил автомобиль в Костроме

Бронемашина влетела в легковой автомобиль на дороге в Костроме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:35
Общество

Harvard Business Review назвал самых эффективных глав компаний в мире

Американский журнал Harvard Business Review (HBR) составил рейтинг 100 самых эффективных генеральных директоров мира.
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Обсерватория «Спектр-РГ» готовится к прибытию на рабочую точку

В июле космическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур, была выведена на орбиту.
RT на русском 20 октября в 22:18
Технологии

ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim

Виртуальный оператор Easy4 (ООО «Сонет») получил разрешение ФСБ продавать услуги связи с использованием eSim, а также идентифицировать абонентов по электронной подписи через госуслуги.
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Наталья Краско после развода чувствует себя использованной

Наталья Краско откровенно призналась, что после развода чувствует себя использованной.
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В Сети выставили на продажу визитку президента России Владимира Путина.
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Военные самолеты США сымитировали бомбардировку Крыма

Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем с целью обучения «взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».
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Ducati расширила модельный ряд e-bike тремя новинками: MiG-RR, MiG-S и Scrambler

Модельный ряд Ducati e-bike 2020: MIG-RR Limited, MIG-RR, MIG-S и Scrambler Теперь же в этой серии будет сразу четыре велика в разных комплектациях и разного уровня крутости и эксклюзивности.
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Комментатор Орлов сравнил нападающего «Ростова» Шомуродова с Дзюбой

Известный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий футбольного клуба «Ростов» Элдор Шомуродов по таланту из российских форвардов сравним только с игроком «Зенита» Артемом Дзюбой.
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Генпрокуратура предлагает запретить публикации о преступлениях детей

Генеральная прокуратура России уверена, что публикации о преступлениях, которые совершили несовершеннолетние, провоцирует повторение правонарушений.
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Ревва опубликовал новый клип с Галустяном-джинном и ковром-самолетом

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