Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии. Согласно ей, на сирийско-турецкой границе будут расположены 15 постов пограничной службы Сирии.
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Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
РИА Новости 09:33
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 13:42
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Музыка
Селена Гомес опубликовала новый клип, снятый на айфон
Американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала на YouTube клип на песню Lose You To Love Me, который был полностью снят на IPhone.
РИА Новости 06:33
Политика
Володин раскритиковал пропустивших обсуждение бюджета депутатов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал депутатов, которые не явились на рассмотрение в первом чтении проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, передает корреспондент RNS.
Rambler News Service 04:57
Гаджеты
Honor представил «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite
ITZine.ru вчера в 09:00
Общество
В Сети выставили на продажу визитку Путина
На одном из сайтов, пользователи которого могут предложить вещи на продажу, появилось необычное объявление - визитка президента Владимира Путина.
Российская газета 08:42
Шоу-бизнес
Наталья Краско после развода чувствует себя использованной
Наталья Краско откровенно призналась, что после развода чувствует себя использованной.
Актуальные Новости 07:40
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Экономика
У Силуанова нашли пентхаус в Москве за полмиллиарда рублей
Пентхаусы в «Андреевском» продаются по цене 1,8 миллиона рублей за квадратный метр.
KM.ru 04:31
Общество
Елена Малышева госпитализирована в Москве
Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.
RT на русском 03:08
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище
Родные российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк не платили денег после смерти брата звезды Святослава в январе 2018 года и его супруги Надежды Кузнецовой, которая ушла из жизни в 2019 году.
Московский Комсомолец 07:48
Происшествия
Россия выдала криминального авторитета Таро Испании
Россия выдала криминального авторитета Таро Испании В среду из Москвы в Мадрид был экстрадирован вор в законе Тариэл Ониани (Мулухов), известный под прозвищем Таро и разыскиваемый за участие в преступной деятельности.
Коммерсантъ 12:32
Культура
Представитель Федора Добронравова рассказал о будущем сериала «Сваты»
Представитель Добронравова полностью опроверг уход Добрынина из популярного сериала в России «Сватов», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:41
Политика
Сочи принимает саммит «Россия-Африка»
Вестник Кавказа 02:53
Политика
Столтенберг оценил перспективы работы по контролю над вооружениями
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Западу и РФ в перспективе удастся договориться по вопросам контроля за вооружениями, потому что это рациональный подход в интересах всех сторон.
РИА Новости 10:22
Общество
Граждан Украины снова признали самыми бедными жителями Европы
У жителей разных стран Европы покупательная мощь различается в десятки раз.
РБК 12:45
Футбол
Объявлен стартовый состав «Зенита» на матч с «Лейпцигом»
Петербургский дневник 12:09
Футбол
Экс-нападающий «Спартака» вспомнил о «золотом» штрафном в 1989 году
ProstoProSport 03:58
Футбол
СМИ: Базур нагрубил Слуцкому на тренировке «Витесса»
Полузащитник нидерландского футбольного клуба "Витесс" Ришедли Базур нецензурно выругался в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого на тренировке, сообщает foxsports.nl.
РИА Новости 11:54
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Игры
Представлен трейлер ремастера Doom 64
Матч ТВ 03:37
Общество
«Русский Букер» сообщил о закрытии премии из-за отсутствия денег
Организаторы литературной премии «Русский Букер» прекратили присуждение награды из-за отсутствия спонсоров.
РБК 12:27
Армия и оружие
Ракетные корабли России вошли в Азовское море
Военное дело вчера в 08:44
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10