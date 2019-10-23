Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии

Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии. Согласно ей, на сирийско-турецкой границе будут расположены 15 постов пограничной службы Сирии.
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Минобороны РФ сообщило о размещении 15 погранпостов Сирии вдоль границы с Турцией

Интерфакс07:51

Минобороны опубликовало карту военных патрулей в Сирии

РБК09:38

Опубликована карта выполнения соглашений России и Турции по Сирии

RT на русском08:09

Минобороны показало карту с зоной патрулирования военной полиции России в Сирии

ТАСС08:08

Опубликована карта выполнения договоренностей с Турцией по Сирии

Газета.Ru11:53

Сирия выставит 15 постов пограничников вдоль границы с Турцией

РЕН ТВ07:41

Сирийские пограничники выставят 15 постов на границе с Турцией

РИА Новости07:43
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