Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии

Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии. Согласно ей, на сирийско-турецкой границе будут расположены 15 постов пограничной службы Сирии.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Минобороны опубликовало карту военных патрулей в Сирии

РБК09:38

Сирия выставит 15 постов пограничного контроля вдоль турецкой границы

РЕН ТВ07:45

Опубликована карта выполнения соглашений России и Турции по Сирии

RT на русском08:09

Минобороны показало карту с зоной патрулирования военной полиции России в Сирии

ТАСС08:08

Минобороны РФ сообщило о размещении 15 погранпостов Сирии вдоль границы с Турцией

Интерфакс07:51

Минобороны опубликовало карту выполнения российско-турецкого меморандума

Комсомольская правда08:14

Сирийские пограничники выставят 15 постов на границе с Турцией

РИА Новости07:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 11:30, Вашингтон
Армия и оружие

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Общество

Опубликовано видео испытаний на прочность Крымского моста

Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив испытывают на прочтность.
REGNUM 07:59
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Технологии

Британцы испытали уникальный гиперзвуковой двигатель

Британцы успешно испытали в США гиперзвуковой двигатель, разгоняющий ракету или летательный аппарат до скорости 5 Махов или свыше 6100 км/ч.
Утро.ru 07:32
Политика

Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов

Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
РИА Новости 09:24
Политика

Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса

Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района.
РИА Новости 09:09
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Политика

На Украине уволили начальника управления спецрасследований ГПУ

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.
RT на русском 10:58
Происшествия

СК проверит факт гибели получившего ожоги от батареи в ОМВД футболиста

"Региональные следственные органы проводят доследственную проверку по факту гибели 36-летнего мужчины, попавшего в больницу из отделения полиции", - сообщила Гацко.
Газета.Ru вчера в 05:59
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%

К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс 09:49
Шоу-бизнес

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета вчера в 06:23
Армия и оружие

Курды принимали участие в обсуждении урегулирования ситуации в Сирии

Известия 10:14
Общество

Британцу ампутировали ногу из-за мозоля

Pravda.Ru 10:29
Происшествия

Представителя СКР Светлану Петренко обвинил в нападении ее бывший муж

Ридус 10:54
Армия и оружие

МИД России потребовал от США прекратить оккупацию сирийского Эт-Танфа

Как сообщает РИА Новости, Москва требует от Вашингтона покинуть район военной базы Эт-Танф на юге Сирии.
Российская газета 11:22
Авто

Количество автодилеров в России снизилось до 3,3 тысяч

ГЛАС.RU 05:59
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Здоровье

В Челябинске обнаружили вирус африканской чумы в партии колбасы

РБК 06:02
Общество

Меган Маркл появилась на публике в дешевом платье

В январе 2019 года Меган Маркл посетила лондонскую благотворительную организацию по защите животных Mayhew Animal Home в облегающем платье-водолазке цвета слоновой кости, выпущенном шведским масс-маркетовым производителем H&M. В интернет-магазине бренда его стоимость составляла 34,99 доллара — менее 2,5 тысячи рублей.
Lenta.ru 10:38
Происшествия

Террористы в 2017 году планировали взорвать корабль во Владивостоке

Террористы, устроившие взрыв в петербургском метро в 2017 году, планировали также взорвать военный корабль во Владивостоке, следует из свидетельских показаний, которые прокурор в среду зачитал в Московском окружном военным суде.
РИА Новости 11:06
Футбол

Матч «Барселона» — «Реал» официально перенесён на 18 декабря

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) официально перенесла матч 10-го тура Примеры между «Барселоной» и мадридским «Реалом» на 18 декабря.
RT на русском 05:38
Футбол

«Манчестер Сити» и «ПСЖ» забили по пять мячей в ворота соперников

«Манчестер Сити» и «Аталанта», как и предполагалось, подарили болельщикам обилие забитых мячей, правда, почти все они оказались в одним воротах.
Евро-футбол.ру вчера в 16:58
Политика

Посол США на Украине дал показания против Трампа

Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Гаджеты

Microsoft представила ПК с аппаратной защитой от атак через прошивку

Компания Microsoft в содружестве с компаниями Intel, Qualcomm и AMD представила мобильные системы с аппаратной защитой от атак через прошивку.
3DNews вчера в 05:00
Происшествия

Экс-мэр города Волжский разбилась в ДТП

По данным ТАСС, за рулем разбившегося автомобиля находилась экс-мэр города Волжский Марина Афанасьева.
Российская газета 06:46
Здоровье

Депрессия и неврозы в провинции вызваны бедностью

Алтайский край уже не первый год занимает первое место среди регионов России по числу нервных расстройств и психических заболеваний.
Pravda.Ru 06:08
Общество

В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян

Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
SakhalinMedia.ru вчера в 08:05
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное