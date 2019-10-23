Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии. Согласно ей, на сирийско-турецкой границе будут расположены 15 постов пограничной службы Сирии.

Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии

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