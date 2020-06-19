Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМинобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ

В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
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с чего всё началось
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило
 сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ruвчера в 17:45

Подробнее о событии

События июня 1941 года были искажены Хрущёвым, чтобы опорочить Сталина

REGNUM07:21

Опубликованы уникальные документы к годовщине начала Великой Отечественной войны

Ветеранские вестивчера в 17:00

«Мы отступаем»: рассекречены сводки о первых часах Великой Отечественной

РИА Новости05:30

Минобороны рассекретило архивные документы о первых днях ВОВ

РБКвчера в 18:49

Минобороны обнародовало неизвестные документы о первых днях Великой Отечественной войны

ТАССвчера в 17:05

Минобороны рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны

Российская газетавчера в 17:01

Опубликованы архивные документы о первых днях Великой Отечественной войны

RT на русском06:11
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
4,1K
Общество

В Свердловской области отменили ограничения на продажу алкогольной продукции

20 апреля Свердловская область первой в Уральском федеральном округе ограничила продажу алкогольной продукцию.
ТАСС 08:51
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Наука

В Японии научились опылять растения с помощью мыльных пузырей

Инженерам из Японии Си Янгу и Эйджиро Мияко удалось разработать технологию, благодаря которой растения опыляются мыльными пузырями.
Evo-rus.com 04:41
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Политика

Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит».
Коммерсантъ 08:12
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Общество

В России разрешат приходить на пляж без маски

REGNUM 07:15
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Наука

Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19

У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха.
Машины и Механизмы вчера в 01:03
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Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

Центробанк России снизил ключевую ставку на 100 б.п, до 4,5% годовых впервые с 2015 года.
Газета.Ru 06:35
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
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Общество

Мурашко назвал число пациентов больниц во время пандемии

Более полумиллиона пациентов прошли через госпитальную сеть России в период пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 08:59
Общество

Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года

По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года.
Российская газета 05:55
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Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
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Наука

Генетик рассказал, влияет ли группа крови на тяжесть течения COVID-19

«Ридус» пообщался со специалистом в области генетики - сотрудником Института общей генетики РАН доктором биологических наук Ильей Артемьевичем Захаровым-Гезехусом - и выяснил, могут ли группа крови или особенности в генетике повлиять на тяжесть течения COVID-19.
Ридус 04:31
Общество

Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
Шоу-бизнес

Иосифа Пригожина высмеяли за видео в самолете

Подписчики знаменитого продюсера Иосифа Пригожина в соцсети раскритиковали его за новое видео, сделанное в самолете.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 08:38
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Кино

Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм

Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
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Политика

Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России

Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
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Происшествия

Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей

BFM.ru 05:04
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Политика

The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Газета.Ru вчера в 14:10
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Футбол

«Барселона» выиграла суд у Неймара. Игрок выплатит клубу 6,7 млн евро

В суде посчитали иначе и обязали футболиста выплатить «Барселоне» 6,7 млн евро.
Советский спорт 08:13
Шоу-бизнес

Илона Маска обвинили в групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Где свидетель - друг и сосед Деппа - показал, что троица, состоящая из Маска, Херд и актрисы и модели Кары Делевинь, которую с Эмбер связывают близкие отношения, была замечена им в пентхаусе Деппа в центре Лос-Анджелеса 2016-м.
Российская газета 05:15
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Происшествия

Полиция Франции провела крупную операцию в Дижоне

REGNUM 08:20
2
Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
3K
Здоровье

Прокуратура проверит факты из интервью главного инфекциониста Орловской области

Прокуратура Орловской области проверит факты, озвученные в интервью сетевому изданию «Орловские новости» главным внештатным инфекционистом Орловской области, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Вечерний Орел 05:56
3
Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
4,9K
Политика

Путин заявил, что Россия достойно ответила на угрозу коронавируса

Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:29
3
Политика

Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

РИА Новости 08:00
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Общество

В Крыму обнаружили большие запасы подземной пресной воды

ТАСС 08:58
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Игры

Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом

Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
The GEEK 06:02
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Футбол

«Ростов» выставит против «Сочи» молодежную команду

По требованию Роспотребнадзора команда в полном составе вместе с главным тренером Валерием Карпиным ушла на карантин.
Югополис 07:19
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