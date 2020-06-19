Армия и оружие
ИзвестияМинобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ
В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
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Опубликованы уникальные документы к годовщине начала Великой Отечественной войны
Ветеранские вести17:00
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 21:13, Ашберн
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Политика
Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах
Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре.
Lenta.ru 19:59
Общество
В Екатеринбурге на участке, несмотря на отказ УИК, пройдёт голосование
Сегодня местные СМИ написали, что члены участковой избирательной комиссии (УИК) №1503 в полном составе отказались от участия в организации голосования по Конституции из-за пандемии коронавируса.
Уральский меридиан 09:59
Технологии
Microsoft принудительно установит майскую Windows 10 версии 2004
Специалисты сообщили о намерении компании Microsoft развернуть принудительную установку операционной системы Windows 10 версии 2004 на устройствах под управлением более старых версий.
Vevby.ru 16:39
Кино
В Сети появился тизер сериала «Проклятая» от Netflix
Стриминговый сервис Netflix выложил тизер сериала Проклятая — нового переосмысления истории короля Артура.
NewInform 10:52
Гаджеты
Samsung начал предлагать в России смартфоны в аренду за полцены
Новая программа для покупок корейской компании Samsung Upgrade начала работать в России.
ПРАЙМ 02:52
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Шоу-бизнес
Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
Общество
Роскомнадзор отменил требования по блокировке Telegram
Требования по ограничению доступа на территории России к мессенджеру Telegram отменены. Об этом сообщает 18 июня пресс-служба Роскомнадзора.
REGNUM 08:20
Общество
Собянин отменил предварительную запись в МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение отменить предварительную запись на посещение МФЦ. Об этом сообщает агентство «Москва».
Мослента 10:06
Общество
Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Российская газета 11:37
Технологии
Дуров раскритиковал Apple и Google за «безумные налоги»
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.
Взгляд.ру вчера в 21:25
Экономика
Россияне в самоизоляции стали курить сигареты подешевле
Россияне на самоизоляции стали отдавать предпочтение более дешевым сигаретам, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и Центра развития перспективных технологий - оператора системы национальной маркировки "Честный знак", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:03
Армия и оружие
Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы
Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада.
ТАСС 18:05
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
Общество
В Приморье за сутки умерли два пациента с коронавирусом
Еще два пациента с коронавирусом умерли в Приморье, общее число летальных исходов в регионе достигло 32, сообщило правительство региона.
РИА Новости 20:39
Политика
СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил Путин
СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил президент России Владимир Путин в статье для американского журнала National Interest.
РИА Новости 14:54
Экономика
Россия строит будущее своей нефтегазохимии
Речь идет о выделении из природного газа тяжелых, более ценных углеводородов с последующей переработкой их в продукты нефтегазохимии — в первую очередь это полимеры.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Чиновницу в Приамурье обвиняют в покушении на мошенничество
В Мазановском районе чиновнице предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, сообщает следственное управление СКР по Амурской области.
ИА Порт Амур 07:47
Энергетика
Польша подсчитывает убытки от диверсификации газа
Показательная русофобия и слепая лояльность к США привело к тому, что сегодня Польша подсчитывает убытки от демонстративного отказа от газа из России.
MOS.news 08:11
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 15:36
Политика
В Белоруссии задержали главного конкурента Лукашенко
Минск, 18 июня 2020, 12:23 — REGNUM Основного конкурента Александра Лукашенко на проходящих в Белоруссии президентских выборах, бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико вместе с сыном доставили на допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии.
REGNUM 05:23
Здоровье
Сбербанк запустил сервис «СберЗдоровье»
Сервисом пользуются в целом 7 000 000 клиентов. Семнадцатого мая бренд DocDoc поменял свое название на «СберЗдоровье».
Evo-rus.com 05:25
Общество
Эколог-эксперт развеял мифы о СВЧ-печах
Что на самом деле происходит с едой в микроволновке, рассказал в интервью радио Sputnik директор лаборатории "Экология жизненного пространства", эколог-эксперт Антон Ястребцев.
РИА Новости 19:02
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
Кино
Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы
Производство ленты стартует в начале следующего года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com 05:11
Автоспорт
Квят прошел процедуру подгонки сидения
Пилот «АльфаТаури» Даниил Квят прошел процедуру подгонки сидения на базе команды.
Спорт-Экспресс 11:57
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к нации
Президент России Владимир Путин перед голосование по поправкам в Конституцию выступит с обращением к нации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Интерфакс".
Владивосток-Новости 03:04
Футбол
Игнашевич официально стал главным тренером «Торпедо»
Российский специалист Сергей Игнашевич официально стал главным тренером московского "Торпедо", сообщается на сайте команды.
Газета.Ru 12:31