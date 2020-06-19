Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМинобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ

В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
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Минобороны рассекретило архивные документы о первых днях ВОВ

РБК18:49

Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ

Известия18:12

Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ

Газета.Ru17:45

«Владеют минометами, но боятся штыков»: что о солдатах рейха говорили красноармейцы в первые дни войны

ТК Звезда19:10

Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни войны

РИА Новости17:28

Минобороны рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны

Российская газета17:01

Опубликованы уникальные документы к годовщине начала Великой Отечественной войны

Ветеранские вести17:00
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 21:13, Ашберн
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
151
Политика

Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах

Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре.
Lenta.ru 19:59
2
Общество

В Екатеринбурге на участке, несмотря на отказ УИК, пройдёт голосование

Сегодня местные СМИ написали, что члены участковой избирательной комиссии (УИК) №1503 в полном составе отказались от участия в организации голосования по Конституции из-за пандемии коронавируса.
Уральский меридиан 09:59
54
Технологии

Microsoft принудительно установит майскую Windows 10 версии 2004

Специалисты сообщили о намерении компании Microsoft развернуть принудительную установку операционной системы Windows 10 версии 2004 на устройствах под управлением более старых версий.
Vevby.ru 16:39
7
Кино

В Сети появился тизер сериала «Проклятая» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix выложил тизер сериала Проклятая — нового переосмысления истории короля Артура.
NewInform 10:52
1
Гаджеты

Samsung начал предлагать в России смартфоны в аренду за полцены

Новая программа для покупок корейской компании Samsung Upgrade начала работать в России.
ПРАЙМ 02:52
73
Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
3,9K
Шоу-бизнес

Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
15
Общество

Роскомнадзор отменил требования по блокировке Telegram

Требования по ограничению доступа на территории России к мессенджеру Telegram отменены. Об этом сообщает 18 июня пресс-служба Роскомнадзора.
REGNUM 08:20
1,1K
Общество

Собянин отменил предварительную запись в МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение отменить предварительную запись на посещение МФЦ. Об этом сообщает агентство «Москва».
Мослента 10:06
89
Общество

Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую

Российская газета 11:37
62
Технологии

Дуров раскритиковал Apple и Google за «безумные налоги»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.
Взгляд.ру вчера в 21:25
172
Экономика

Россияне в самоизоляции стали курить сигареты подешевле

Россияне на самоизоляции стали отдавать предпочтение более дешевым сигаретам, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и Центра развития перспективных технологий - оператора системы национальной маркировки "Честный знак", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:03
1
Армия и оружие

Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы

Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада.
ТАСС 18:05
5
Общество

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
1,3K
Общество

В Приморье за сутки умерли два пациента с коронавирусом

Еще два пациента с коронавирусом умерли в Приморье, общее число летальных исходов в регионе достигло 32, сообщило правительство региона.
РИА Новости 20:39
1
Политика

СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил Путин

СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, заявил президент России Владимир Путин в статье для американского журнала National Interest.
РИА Новости 14:54
Экономика

Россия строит будущее своей нефтегазохимии

Речь идет о выделении из природного газа тяжелых, более ценных углеводородов с последующей переработкой их в продукты нефтегазохимии — в первую очередь это полимеры.
РИА Новости 01:00
Происшествия

Чиновницу в Приамурье обвиняют в покушении на мошенничество

В Мазановском районе чиновнице предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, сообщает следственное управление СКР по Амурской области.
ИА Порт Амур 07:47
3
Энергетика

Польша подсчитывает убытки от диверсификации газа

Показательная русофобия и слепая лояльность к США привело к тому, что сегодня Польша подсчитывает убытки от демонстративного отказа от газа из России.
MOS.news 08:11
73
Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 15:36
1,4K
Политика

В Белоруссии задержали главного конкурента Лукашенко

Минск, 18 июня 2020, 12:23 — REGNUM Основного конкурента Александра Лукашенко на проходящих в Белоруссии президентских выборах, бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико вместе с сыном доставили на допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии.
REGNUM 05:23
Здоровье

Сбербанк запустил сервис «СберЗдоровье»

Сервисом пользуются в целом 7 000 000 клиентов. Семнадцатого мая бренд DocDoc поменял свое название на «СберЗдоровье».
Evo-rus.com 05:25
17
Общество

Эколог-эксперт развеял мифы о СВЧ-печах

Что на самом деле происходит с едой в микроволновке, рассказал в интервью радио Sputnik директор лаборатории "Экология жизненного пространства", эколог-эксперт Антон Ястребцев.
РИА Новости 19:02
Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
170
Кино

Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы

Производство ленты стартует в начале следующего года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com 05:11
51
Общество

Утром 21 июня жители Дона смогут наблюдать солнечное затмение

Don24 03:24
2
Автоспорт

Квят прошел процедуру подгонки сидения

Пилот «АльфаТаури» Даниил Квят прошел процедуру подгонки сидения на базе команды.
Спорт-Экспресс 11:57
Политика

Владимир Путин выступит с обращением к нации

Президент России Владимир Путин перед голосование по поправкам в Конституцию выступит с обращением к нации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Интерфакс".
Владивосток-Новости 03:04
3,4K
Футбол

Игнашевич официально стал главным тренером «Торпедо»

Российский специалист Сергей Игнашевич официально стал главным тренером московского "Торпедо", сообщается на сайте команды.
Газета.Ru 12:31
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