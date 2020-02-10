Политика

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев

Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные фотографии советских полководцев времен Великой Отечественной войны.
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с чего всё началось
Проект «Полководцы Победы: освободители Европы
» посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от коричневой чумы — немецко-фашистских захватчиков.
Известиявчера в 16:00

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Минобороны опубликовало фото из семейных архивов советских полководцев

РЕН ТВ00:00

Минобороны России публикует уникальные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны в период освобождения Европы

Красная звездавчера в 16:00

Опубликованы уникальные фотографии освободивших Европу от нацизма полководцев

Lenta.ruвчера в 16:28

Минобороны опубликовало фотографии освободивших Европу советских полководцев

ТАССвчера в 16:08

Минобороны РФ опубликовало фото полководцев-освободителей Европы

Московский Комсомолецвчера в 16:01

Минобороны опубликовало фото освобождавших Европу советских полководцев

РБКвчера в 16:42

Минобороны показало уникальные фото освободивших Европу от нацизма полководцев

Известиявчера в 16:00
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Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Происшествия

Россияне пострадали на Пхукете в результате аварии двух катеров

Два человека погибли, 22 получили ранения при столкновении двух скоростных катеров с туристами на Пхукете в Таиланде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Phuket News.
BFM.ru вчера в 23:44
Происшествия

Один человек погиб в аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Один человек погиб и еще шестеро получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 00:15
Наука

Придуман способ, как сделать солнечные батареи более бюджетными

Чтобы удешевить солнечные батареи, российские ученые использовали полупроводниковые соединения на кремниевой подложке.
Anonsens вчера в 17:05
Экономика

Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon

Владелец «Пятерочек», «Перекрестков» и «Каруселей», X5 Retail Group, не просто остается крупнейшим отечественным розничным продавцом, поднявшись в глобальном рейтинге Deloitte за отчетный период с 47-го на 42-е место, но на этот раз обошел и всех своих российских конкурентов по темпам роста.
РБК 00:00
Общество

Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва

Больше всего бензина на среднюю зарплату могут себе позволить жители Крайнего Севера и Москвы, следует из рейтинга «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 23:39
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм".
РИА Новости вчера в 23:28
Космос

Китай делает пробный пуск новой космической ракеты

Руководитель программы Ван Чжуй, ответственный за запуск тяжёлых транспортных ракет, сообщил, что Чанчжэн-5Б является более тяжёлой версией базового носителя.
Большая Азия 06 февраля в 22:42
Общество

Военным с госнаградами дадут скидки на продукты и одежду

Российские военнослужащие, имеющие государственные награды, получат скидки от 3 до 20 процентов в сетевых магазинах.
Lenta.ru вчера в 23:40
Общество

На борту лайнера в Японии коронавирусом заразились еще 60 человек

РИА Новости 00:42
Технологии

Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер

Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Народные новости вчера в 09:23
Шоу-бизнес

Организаторы отменили концерты певицы Наргиз в двух городах

Discover24 вчера в 05:53
Армия и оружие

США усиленно концентрируют силы в районе нефтяных полей Сирии

Народные новости вчера в 22:32
Экономика

Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без банков

Магазины смогут подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России для приема платежей через QR-код без участия банков.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Игры

Создатели West of Dead раздают ключи на открытое бета-тестирование в Steam

Чтобы получить ключ для Steam, надо отправиться на официальный сайт и подписаться на почтовую рассылку West of Dead.
Игромания.ру вчера в 07:13
Экономика

Минск попросил Москву снизить процентную ставку по кредиту на БелАЭС

Белоруссия обратилась к России с просьбой о снижении процентной ставки по кредиту на строительство Белорусской АЭС (БелАЭС) и об отсрочке даты начала выплат по нему.
REGNUM вчера в 09:03
Интернет

В Windows 10 появилась реклама в меню «Пуск»

The GEEK вчера в 11:07
Политика

Лавров заявил, что Россия не против обменяться послами с Украиной

Киев был инициатором разрыва дипломатических отношений с Москвой, заявил в интервью «Российской газете» глава МИД России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Политика

Опрос: россияне одобряют поправки в Конституцию

67% россиян считают самыми важными из президентских поправок в Конституцию гарантии регулярной индексации пенсий и только 6% опрошенных считают самым важным создание Госсовета, говорится в опросе "Левада-центра".
Накануне.Ru вчера в 16:23
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости вчера в 13:10
Шоу-бизнес

Александр Друзь пожаловался на свою пенсию

Александр Друзь рассказал о своей пенсии. Ранее Елена Ханга заявила, что получает 23 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости 00:29
Кино

Стивен Кинг продал школьнице из России права на экранизацию за доллар

Pravda.Ru вчера в 22:34
Общество

Минтранс оценил идею сократить срок использования шипованной резины

В министерстве транспорта России оценили идею сократить срок использования шипованных шин. Заявление пресс-службы ведомства приводит ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:03
Шоу-бизнес

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи

Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Piter.tv вчера в 09:16
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

"Правовой режим, установленный Договором о Шпицбергене 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага", - подчеркнули в посольстве, указав, что власти Норвегии выносят территории, попадающие под действие договора, на раунды по распределению указанных лицензий.
Российская газета вчера в 02:16
Политика

Украина разочаровалась в новой санкционной процедуре Совета Европы

МИД Украины заявил, что страна разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы, которая сводит на нет возможность наказания за суровые нарушения.
Life.ru 08 февраля в 23:03
Футбол

Ибрагимович забил в дерби, но не спас «Милан» от камбэка «Интера»

Вести.Ru вчера в 16:52
Армия и оружие

В США назвали препятствие для победы в войне с Россией

Для Соединенных Штатов естественным препятствием для победы в войне с Россией являются реки, пишет американское издание Breaking Defense.
REGNUM 00:22
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