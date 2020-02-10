с чего всё началось

Происшествия Россияне пострадали на Пхукете в результате аварии двух катеров Два человека погибли, 22 получили ранения при столкновении двух скоростных катеров с туристами на Пхукете в Таиланде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Phuket News.

Происшествия Один человек погиб в аварии на Кутузовском проспекте в Москве Один человек погиб и еще шестеро получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экономика Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon Владелец «Пятерочек», «Перекрестков» и «Каруселей», X5 Retail Group, не просто остается крупнейшим отечественным розничным продавцом, поднявшись в глобальном рейтинге Deloitte за отчетный период с 47-го на 42-е место, но на этот раз обошел и всех своих российских конкурентов по темпам роста.

Кино Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар» Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Космос Китай делает пробный пуск новой космической ракеты Руководитель программы Ван Чжуй, ответственный за запуск тяжёлых транспортных ракет, сообщил, что Чанчжэн-5Б является более тяжёлой версией базового носителя.

Происшествия Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Экономика Минск попросил Москву снизить процентную ставку по кредиту на БелАЭС Белоруссия обратилась к России с просьбой о снижении процентной ставки по кредиту на строительство Белорусской АЭС (БелАЭС) и об отсрочке даты начала выплат по нему.

Политика Опрос: россияне одобряют поправки в Конституцию 67% россиян считают самыми важными из президентских поправок в Конституцию гарантии регулярной индексации пенсий и только 6% опрошенных считают самым важным создание Госсовета, говорится в опросе "Левада-центра".

Шоу-бизнес Александр Друзь пожаловался на свою пенсию Александр Друзь рассказал о своей пенсии. Ранее Елена Ханга заявила, что получает 23 тысячи рублей в месяц.

Политика Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене "Правовой режим, установленный Договором о Шпицбергене 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага", - подчеркнули в посольстве, указав, что власти Норвегии выносят территории, попадающие под действие договора, на раунды по распределению указанных лицензий.