с чего всё началось

Минобороны России обнародовало уникальные фотографии советских полководцев времен Великой Отечественной войны в период освобождения Европы. Фотографии опубликовали в рамках масштабного исторического проекта "Полководцы Победы", указали в распространенном сообщении военного ведомства.

Происшествия В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.

Кино В Голливуде вручили премии «Оскар» В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.

Здоровье В Роспотребнадзоре назвали причину отравления детей на Алтае Приготовленная в домашних условиях национальная еда, которую употребляли дети во время праздника "Чага Байрам", могла стать причиной массового отравления воспитанников школы-интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике Алтай.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала тошнотненькую фотографию своей ноги Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги.

Общество На Великобританию обрушился ураган «Сиара» Наводнение началось в прибрежных городах на северо-западе Великобритании из-за сильного ливня, сопровождающего надвигающийся ураган «Сиара», 9 февраля передает The Sun.

Политика Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.

Политика Трамп хочет уменьшить иностранную помощь в бюджете США Сократить миллиарды долларов на иностранную помощь в бюджете на 2021г. предложит президент США Дональд Трамп, передает Reuters 9 февраля со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации.

Энергетика Апокалипсис сегодня: коронавирус срывает торговую сделку США с Китаем Висит груша — нельзя скушать Из-за коронавируса в Китае многие заводы, в том числе поставщики Samsung и Apple, а также Huawei, Xiaomi, Vivo, ZTE, Lenovo продлили каникулы для сотрудников и производственную паузу до 10 февраля.

Происшествия Один человек погиб в аварии на Кутузовском проспекте в Москве Один человек погиб и еще шестеро получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.