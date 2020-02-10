Политика

Газета.RuГазета.RuМинобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев

Минобороны России обнародовало уникальные фотографии советских полководцев времен Великой Отечественной войны в период освобождения Европы. Фотографии опубликовали в рамках масштабного исторического проекта "Полководцы Победы", указали в распространенном сообщении военного ведомства.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось
Проект «Полководцы Победы: освободители Европы
» посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от коричневой чумы — немецко-фашистских захватчиков.
Известиявчера в 16:00

Подробнее о событии

Минобороны опубликовало фото из семейных архивов советских полководцев

РЕН ТВ00:00

Минобороны опубликовало фото освобождавших Европу советских полководцев

РБКвчера в 16:42

Минобороны России публикует уникальные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны в период освобождения Европы

Красная звездавчера в 16:00

Минобороны опубликовало фотографии освободивших Европу советских полководцев

ТАССвчера в 16:08

Минобороны РФ опубликовало фото полководцев-освободителей Европы

Московский Комсомолецвчера в 16:01

Опубликованы уникальные фотографии освободивших Европу от нацизма полководцев

Lenta.ruвчера в 16:28

Минобороны показало уникальные фото освободивших Европу от нацизма полководцев

Известиявчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:29, Ашберн
Политика

СМИ: в США показали фильм об убийствах на «майдане» с обвинениями в адрес Байдена и Обамы

В 50-минутном материале, автором которого является бывший советник президента США Дональда Трампа политический эксперт Майкл Капуто, больше половины времени уделено Украине.
ТАСС 03:01
Происшествия

В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Газета.Ru 03:47
Гаджеты

Стартовали продажи 8-ядерного процессора Intel CC150

iXBT.com 00:43
Кино

В Голливуде вручили премии «Оскар»

В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.
Вести.Ru вчера в 20:40
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
BFM.ru вчера в 15:55
Происшествия

Количество жертв массовой драки в Казахстане увеличилось до 10 человек

Увеличилось количество жертв массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана.
REGNUM вчера в 00:39
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали причину отравления детей на Алтае

Приготовленная в домашних условиях национальная еда, которую употребляли дети во время праздника "Чага Байрам", могла стать причиной массового отравления воспитанников школы-интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике Алтай.
РИА Новости 02:25
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала тошнотненькую фотографию своей ноги

Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги.
Paparazzi.ru 01:55
Общество

На Великобританию обрушился ураган «Сиара»

Наводнение началось в прибрежных городах на северо-западе Великобритании из-за сильного ливня, сопровождающего надвигающийся ураган «Сиара», 9 февраля передает The Sun.
Красная весна вчера в 14:02
Общество

Эксперт дал советы по защите от нового способа кражи денег со счетов

Директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков утром в понедельник, 10 февраля, дал гражданам советы, как защитить себя от нового способа кражи денег со счетов.
Аргументы недели 02:49
Армия и оружие

В США обнаружили преграду для победы в войне с Россией

Газета.Ru 02:09
Происшествия

Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за скорой

Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов.
Lenta.ru 03:05
Футбол

Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Севильей»

Время начала матча — 20:30 мск. Ранее сообщалось, что Смолов попал в заявку «Сельты» на матч 23-го тура Примеры с «Севильей».
RT на русском вчера в 12:02
Спорт

Российский лыжник Большунов выиграл масс-старт на Кубке мира

Lenta.ru вчера в 05:06
Общество

Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний

Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС.
Мой Брянск 02:07
Политика

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
ТАСС вчера в 23:57
Политика

Атака: спикером парламента Хакасии займется комиссия по этике «Единой России»

На заседании координационного совета было принято решение о том, что поступок господина Штыгашева, порочащий калмыков, будет в понедельник рассмотрен на заседании Комиссии по этике Партии «Единая Россия».
ИА Хакасия вчера в 20:30
Происшествия

Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника, передаёт РИА Новости.
RT на русском 02:56
Культура

Выражение лица Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом

Культуромания 04:10
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

ТАСС 03:30
Армия и оружие

Украина выступила против полного разведения войск в Донбассе

Украина выступает против разведения сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит минским соглашениям.
Lenta.ru 01:05
Политика

Трамп хочет уменьшить иностранную помощь в бюджете США

Сократить миллиарды долларов на иностранную помощь в бюджете на 2021г. предложит президент США Дональд Трамп, передает Reuters 9 февраля со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации.
Красная весна вчера в 15:42
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости вчера в 13:10
Общество

Самолет пересек Атлантику за рекордное время благодаря шторму

Boeing 747 авиакомпании British Airways, летевший из Нью-Йорка в Лондон, преодолел маршрут за рекордные 4 часа 56 минут.
BFM.ru вчера в 14:26
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Энергетика

Апокалипсис сегодня: коронавирус срывает торговую сделку США с Китаем

Висит груша — нельзя скушать Из-за коронавируса в Китае многие заводы, в том числе поставщики Samsung и Apple, а также Huawei, Xiaomi, Vivo, ZTE, Lenovo продлили каникулы для сотрудников и производственную паузу до 10 февраля.
РИА Новости 00:00
Происшествия

Один человек погиб в аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Один человек погиб и еще шестеро получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 00:15
Общество

Эксперты составили рейтинг российских регионов по доступности бензина

Аналитики составители рейтинг российских регионов по доступности бензина, подсчитав, сколько топлива АИ-92 могут купить жители разных областей страны на среднюю месячную зарплату.
Российская газета 02:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное