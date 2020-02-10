Политика
Газета.RuМинобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев
Минобороны России обнародовало уникальные фотографии советских полководцев времен Великой Отечественной войны в период освобождения Европы. Фотографии опубликовали в рамках масштабного исторического проекта "Полководцы Победы", указали в распространенном сообщении военного ведомства.
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с чего всё началось
Проект «Полководцы Победы: освободители Европы» посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от коричневой чумы — немецко-фашистских захватчиков.Известиявчера в 16:00
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Политика
Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры
Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Общество
Польша спрогнозировала увеличение наплыва украинских гастарбайтеров
Напомним, что 6 декабря в Польше разбился микроавтобус с украинскими гастарбайтерами.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира 2020 года.
Гаджеты
Двухэкранный смартфон Microsoft Surface Duo показали на видео
Речь идёт о Windows 10X и двухэкранном планшете Surface Duo.
Экономика
«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»
Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
Гаджеты
В России планируют сертифицировать Wi-Fi 6
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации намерено сертифицировать смартфоны, планшеты и компьютеры, которые поддерживают Wi-Fi 6. Новый стандарт должен стать конкурентом будущим сетям 5G, считают производители.
Политика
В МИД Украины прокомментировали возможность отправки посла в Москву
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву.
Кино
В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Оскар»
В лос-анджелесском театре «Долби» состоялась церемония вручения премии «Оскар» за 2019 год.
Происшествия
Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Наука
Ученые разрабатывают лечение рака на основе генома митохондрий
Ученые обнаружили, что митохондриальный геном является важным компонентом в понимании сложных молекулярных паттернов, наблюдаемых в раковых геномах, и помогает точно определить потенциальные события, вызывающие рак.
Авто
Обновленная Mazda CX-4 ставит рекорды продаж
Старт продаж обновленного кросс-купе Mazda CX-4 состоялся в начале ноября 2019-го.
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
После слов о 127 рублях, предназначенных на международный транспорт, ведущая не смогла сдержать смеха.
Здоровье
Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя, заявил нарколог
По заявлению главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, употребление алкоголя при простуде или коронавирусе не является мерой профилактики.
Политика
Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России
США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.
Происшествия
Самолет с заклинившими закрылками приземлился в Красноярске
Общество
Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге
В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Происшествия
Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Общество
В каких нарядах звезды пришли на церемонию вручения «Оскара-2020»
Лора Дерн Обладательница "Оскара" за лучшую женскую роль второго плана, Лора Дерн, надо признать, выглядела не слишком интересно в белом платье А-силуэта, дополненном невнятной черной отделкой с кистями.
Политика
В Кремле оценили работу кабмина Медведева
"Итоги работы правительства Медведева получили весьма позитивную оценку президента Путина, и получали ее неоднократно", - заключил представитель Кремля.
Армия и оружие
Турция готовит боевиков к контрнаступлению в Сирии
В ходе контрнаступления боевики намерены вернуть несколько десятков населённых пунктов, которые они потеряли в течение последних трёх недель в результате наступательных действий сирийских военных при поддержке ВКС РФ.
Общество
Российские военные с госнаградами получат скидки на одежду и продукты
Награжденные орденами «Почета», «Дружбы», медалью «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу», «За спасение погибавших» получат скидки в 10 и 3 процента, пишет «Лента».
Экономика
Кудрин оценил последствия коронавируса для российской экономики
Эпидемия коронавируса может привести к снижению темпов роста ВВП России на 0,2 процента, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин журналистам.
Наука
Медики разрабатывают портативное устройство для измерения давления
Для создания уникального аппарата, учеными были использованы датчики непрерывного излучения и фотоплетизмограммы для проведения расчета измерений артериального давления.
Общество
Глава ЦОДД поддержал идею повышения штрафа за превышение скорости
Руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Михаил Кизлык поддержал отмену нештрафуемого порога превышения скорости и идею увеличения штрафов за такое нарушение ПДД, сообщает Autonews.
Общество
РЖД решили ускорить модернизацию БАМа и Транссиба
Из-за падения спроса на уголь в Европе ОАО "РЖД" решило ускорить модернизацию "восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали" пишет РБК со ссылкой на подготовленный план работ.