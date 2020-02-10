с чего всё началось

Минобороны России обнародовало уникальные фотографии советских полководцев времен Великой Отечественной войны в период освобождения Европы. Фотографии опубликовали в рамках масштабного исторического проекта "Полководцы Победы", указали в распространенном сообщении военного ведомства.

Политика Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».

Гаджеты В России планируют сертифицировать Wi-Fi 6 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации намерено сертифицировать смартфоны, планшеты и компьютеры, которые поддерживают Wi-Fi 6. Новый стандарт должен стать конкурентом будущим сетям 5G, считают производители.

Наука Ученые разрабатывают лечение рака на основе генома митохондрий Ученые обнаружили, что митохондриальный геном является важным компонентом в понимании сложных молекулярных паттернов, наблюдаемых в раковых геномах, и помогает точно определить потенциальные события, вызывающие рак.

Политика Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.

Общество Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.

Общество В каких нарядах звезды пришли на церемонию вручения «Оскара-2020» Лора Дерн Обладательница "Оскара" за лучшую женскую роль второго плана, Лора Дерн, надо признать, выглядела не слишком интересно в белом платье А-силуэта, дополненном невнятной черной отделкой с кистями.

Политика В Кремле оценили работу кабмина Медведева "Итоги работы правительства Медведева получили весьма позитивную оценку президента Путина, и получали ее неоднократно", - заключил представитель Кремля.

Армия и оружие Турция готовит боевиков к контрнаступлению в Сирии В ходе контрнаступления боевики намерены вернуть несколько десятков населённых пунктов, которые они потеряли в течение последних трёх недель в результате наступательных действий сирийских военных при поддержке ВКС РФ.

Экономика Кудрин оценил последствия коронавируса для российской экономики Эпидемия коронавируса может привести к снижению темпов роста ВВП России на 0,2 процента, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин журналистам.

Наука Медики разрабатывают портативное устройство для измерения давления Для создания уникального аппарата, учеными были использованы датчики непрерывного излучения и фотоплетизмограммы для проведения расчета измерений артериального давления.

Общество Глава ЦОДД поддержал идею повышения штрафа за превышение скорости Руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Михаил Кизлык поддержал отмену нештрафуемого порога превышения скорости и идею увеличения штрафов за такое нарушение ПДД, сообщает Autonews.