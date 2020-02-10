Политика

Газета.RuГазета.RuМинобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев

Минобороны России обнародовало уникальные фотографии советских полководцев времен Великой Отечественной войны в период освобождения Европы. Фотографии опубликовали в рамках масштабного исторического проекта "Полководцы Победы", указали в распространенном сообщении военного ведомства.
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с чего всё началось
Проект «Полководцы Победы: освободители Европы
» посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от коричневой чумы — немецко-фашистских захватчиков.
Известиявчера в 16:00

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Минобороны опубликовало фото из семейных архивов советских полководцев

РЕН ТВ00:00

Минобороны показало уникальные фото освободивших Европу от нацизма полководцев

Известиявчера в 16:00

Опубликованы уникальные фотографии освободивших Европу от нацизма полководцев

Lenta.ruвчера в 16:28

Минобороны опубликовало фотографии освободивших Европу советских полководцев

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Минобороны РФ опубликовало фото полководцев-освободителей Европы

Московский Комсомолецвчера в 16:01

Минобороны России публикует уникальные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны в период освобождения Европы

Красная звездавчера в 16:00

Минобороны опубликовало фото освобождавших Европу советских полководцев

РБКвчера в 16:42
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации намерено сертифицировать смартфоны, планшеты и компьютеры, которые поддерживают Wi-Fi 6. Новый стандарт должен стать конкурентом будущим сетям 5G, считают производители.
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву.
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В лос-анджелесском театре «Долби» состоялась церемония вручения премии «Оскар» за 2019 год.
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Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
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Ученые разрабатывают лечение рака на основе генома митохондрий

Ученые обнаружили, что митохондриальный геном является важным компонентом в понимании сложных молекулярных паттернов, наблюдаемых в раковых геномах, и помогает точно определить потенциальные события, вызывающие рак.
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Старт продаж обновленного кросс-купе Mazda CX-4 состоялся в начале ноября 2019-го.
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В Кремле оценили работу кабмина Медведева

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РЖД решили ускорить модернизацию БАМа и Транссиба

Из-за падения спроса на уголь в Европе ОАО "РЖД" решило ускорить модернизацию "восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали" пишет РБК со ссылкой на подготовленный план работ.
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