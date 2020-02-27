Армия и оружие
RT на русскомМинобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций
Министерство обороны России ко Дню Сил специальных операций опубликовало видео, на которых показана работа российского спецназа. Как сообщает телеканал «Звезда», на кадрах видно как российские военные используют превосходство в боевых навыках для выполнения поставленных перед ними задач.
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Происшествия
Семь человек погибли при стрельбе на заводе в Милуоки
Семь человек стали жертвами стрельбы на пивзаводе в американском городе Милуоки, штат Висконсин.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Космос
Студенты помогут НАСА собраться на Луну
Студенты, которые получили финансовую помощь от НАСА, должны разработать устройства, способные работать в постоянно затененных кратерах Луны.
Происшествия
Дело о льготах в колонии, где содержится Цеповяз, направили в суд
Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Футбол
Лион — Ювентус 1:0
«Лион» обыгрывает «Ювентус» после первого тайма первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
Шоу-бизнес
Ухтинка Оксана Самойлова показала стройную фигуру после родов
В своем аккаунте Instagram девушка опубликовала фото, показав всем, что она находится в отличной физической форме Популярная модель из Ухты Оксана Самойлова поразила пользователей социальной сети своей стройной фигурой после четвертых родов.
Происшествия
Школьник из Минусинска оказался на грани смерти после нападения
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства нападения на 12-летнего ребенка в городе Минусинске в Красноярском крае.
Происшествия
Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером
Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Общество
В России появилась новая схема мошенничества с использованием такси
Жертвами новой схемы становятся те, кто не пользуется онлайн-банком, в частности, люди пожилого возраста.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Экономика
«Система» проведет инвестиции через «дочку»
Политика
Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
Посольство России обратилось к властям США со срочным запросом о медицинской помощи находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением его здоровья.
Здоровье
В США обнаружена первая в мире женщина, которая мочится алкоголем
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Экономика
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
Здоровье
В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса
В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Экономика
Минимальную цену на пиво попросили установить пивовары
К министру финансов России Антону Силуанову обратились представители российских производителей пиво-безалкогольной продукции (Союз пивоваров) с просьбой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает «Коммерсант».
Хоккей
Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ на Востоке
Все пары участников первого раунда плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции стали известны 25 февраля по завершении игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Игры
В Сеть утекли новые скриншоты и арты ремейка Resident Evil 3
Редакция французского издания GameGen разместила превью на ремейк Resident Evil 3 за 2 дня до снятия эмбарго.
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Политика
Экс-глава службы внешней разведки Франции стал ведущим на RT France
Бывший глава службы внешней разведки Франции 77-летний Ален Жюйе (Alain Juillet) будет вести на телеканале RT France программу о геополитике.
Космос
Астрономы нашли в созвездии Льва пригодную для жизни экзопланету
Агентство отмечает, что данную планету астрономы обнаружили в 2015 году на орбите красного карлика K2-18 в созвездии Льва на расстоянии около 124 световых лет от Земли.
Происшествия
На Урале за мать эвакуированного в машине младенца заступились власти
В декабре челябинская служба эвакуации уже попала в эпицентр скандала, когда увезла на штрафстоянку автомобили, на которых детей-инвалидов доставили в театр на новогоднее представление.
Происшествия
В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
Общество
В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, не соответствует запросам общества, в этой части проект будет пересмотрен, сообщил заместитель министра юстиции России Денис Новак в ходе общественных слушаний на эту тему.