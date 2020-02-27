Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомМинобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций

Министерство обороны России ко Дню Сил специальных операций опубликовало видео, на которых показана работа российского спецназа. Как сообщает телеканал «Звезда», на кадрах видно как российские военные используют превосходство в боевых навыках для выполнения поставленных перед ними задач.
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Минобороны показало кадры уничтожения боевиков армейским спецназом

РБК22:40

Минобороны показало уникальные кадры работы спецназа

Телеканал 360°16:29

Минобороны показало видео уничтожения боевиков служащими Сил специальных операций РФ

Life.ru17:37

Минобороны РФ опубликовало видео работы ССО во время операций

ТК Звезда16:46

Боевые операции: Минобороны показало работу спецназа ко дню ССО

РЕН ТВ21:53

Работу российского спецназа в реальных условиях показали на видео

Lenta.ru16:19

Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом

РИА Новости16:16
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Происшествия

Семь человек погибли при стрельбе на заводе в Милуоки

Семь человек стали жертвами стрельбы на пивзаводе в американском городе Милуоки, штат Висконсин.
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Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Армия и оружие

В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
РИА Новости 07:01
Космос

Студенты помогут НАСА собраться на Луну

Студенты, которые получили финансовую помощь от НАСА, должны разработать устройства, способные работать в постоянно затененных кратерах Луны.
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Происшествия

Дело о льготах в колонии, где содержится Цеповяз, направили в суд

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы.
РИА Новости 03:17
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости 15:36
Политика

Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Футбол

Лион — Ювентус 1:0

«Лион» обыгрывает «Ювентус» после первого тайма первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 15:48
Шоу-бизнес

Ухтинка Оксана Самойлова показала стройную фигуру после родов

В своем аккаунте Instagram девушка опубликовала фото, показав всем, что она находится в отличной физической форме Популярная модель из Ухты Оксана Самойлова поразила пользователей социальной сети своей стройной фигурой после четвертых родов.
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Происшествия

Школьник из Минусинска оказался на грани смерти после нападения

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства нападения на 12-летнего ребенка в городе Минусинске в Красноярском крае.
РЕН ТВ вчера в 14:31
Происшествия

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Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
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Общество

У троих россиян с Diamond Princess обнаружен коронавирус

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Общество

В России появилась новая схема мошенничества с использованием такси

Жертвами новой схемы становятся те, кто не пользуется онлайн-банком, в частности, люди пожилого возраста.
Lenta.ru 21:52
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
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Экономика

«Система» проведет инвестиции через «дочку»

Коммерсантъ 17:19
Политика

Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко

Посольство России обратилось к властям США со срочным запросом о медицинской помощи находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением его здоровья.
РИА Новости 21:16
Здоровье

В США обнаружена первая в мире женщина, которая мочится алкоголем

Плюс один +1 вчера в 08:56
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
РИА Новости 06:09
Экономика

ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
РИА Новости 08:24
Здоровье

В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса

В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Взгляд.ру 12:31
Экономика

Минимальную цену на пиво попросили установить пивовары

К министру финансов России Антону Силуанову обратились представители российских производителей пиво-безалкогольной продукции (Союз пивоваров) с просьбой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает «Коммерсант».
Live24 02:19
Хоккей

Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ на Востоке

Все пары участников первого раунда плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции стали известны 25 февраля по завершении игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.
Красная весна вчера в 14:42
Происшествия

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Lenta.ru вчера в 19:31
Игры

В Сеть утекли новые скриншоты и арты ремейка Resident Evil 3

Редакция французского издания GameGen разместила превью на ремейк Resident Evil 3 за 2 дня до снятия эмбарго.
Discover24 24 февраля в 02:15
Общество

Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе

Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Газета.Ru вчера в 20:22
Политика

Экс-глава службы внешней разведки Франции стал ведущим на RT France

Бывший глава службы внешней разведки Франции 77-летний Ален Жюйе (Alain Juillet) будет вести на телеканале RT France программу о геополитике.
Znak.com вчера в 22:06
Космос

Астрономы нашли в созвездии Льва пригодную для жизни экзопланету

Агентство отмечает, что данную планету астрономы обнаружили в 2015 году на орбите красного карлика K2-18 в созвездии Льва на расстоянии около 124 световых лет от Земли.
News.ru 19:51
Происшествия

На Урале за мать эвакуированного в машине младенца заступились власти

В декабре челябинская служба эвакуации уже попала в эпицентр скандала, когда увезла на штрафстоянку автомобили, на которых детей-инвалидов доставили в театр на новогоднее представление.
Российская газета 07:43
Происшествия

В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков

Коммерсантъ 00:59
Общество

В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, не соответствует запросам общества, в этой части проект будет пересмотрен, сообщил заместитель министра юстиции России Денис Новак в ходе общественных слушаний на эту тему.
РИА Новости 20:01
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