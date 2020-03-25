Армия и оружие
ТАССМинобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57. В военном ведомстве указали, что летчики ВКС полностью освоили самолеты на всех режимах полета, включая предельные режимы высот, скоростей и перегрузок.
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Финансы
Доллар опустился ниже 77 рублей, евро — ниже 84
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 руб. впервые с 18 марта.
Общество
В России приравняют к терроризму умышленное заражение коронавирусом
Умышленное заражение коронавирусом приравняют к терроризму в России, заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась более чем на 3%
Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ходе торгов выросла на 3,17% — до $28 за баррель.
Общество
В Китае пассажир автобуса умер от «мышиного вируса»
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России
В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Общество
Власти США достигли соглашения о пакете стимулирования экономики
Сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению о пакете стимулирования экономики на $2 трлн в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает издание Washington Post.
Политика
Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты.
Наука
Ученые показали, как бактерии образуют колонии на языке человека
В новом исследовании ученые составили карту распределения микробов на языке человека с помощью собственного метода комбинированной маркировки и спектральной визуализации.
Авто
Кроссовер Kia Sonet поступит в продажу в августе
Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, поступит в продажу в августе.
Кино
Роберт Дауни-младший может вернуться во вселенную Marvel
Ранее актер требовал слишком большой гонорар, однако после провала в прокате фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», Роберт пересмотрел свои запросы.
Общество
Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Здоровье
В Оренбургской области выявлено три новых случая коронавируса
О трех новых случаях заболевания COVID-2019 в Оренбургской области сообщили в Роспотребнадзоре РФ.
Политика
Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом
Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Хоккей
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких
Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
Общество
В Ростовской области подтвердили первый случай коронавируса
Во вторник, 25 марта, у жительницы Ростовской области подтвердили наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Происшествия
В Петербурге вылечились от коронавируса еще три человека
В Санкт-Петербурге еще три пациента вылечились от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городской оперативный штаб.
Общество
В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса
Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
Общество
Тесты на коронавирус начнут проводить в частных лабораториях
Правительство решило привлечь крупные частные лаборатории к проведению тестов на наличие коронавируса COVID-19.
Армия и оружие
National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО
Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Происшествия
На Кубани выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом
На Кубани выявлены еще четыре подтвержденных новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Политика
Матвиенко проинформировала Путина о дефиците масок и антисептиков
Спикер подчеркнула, что в результате этих мер положение с масками и антисептиками уже улучшилось.
Происшествия
Житель Кузбасса предлагал услуги по запугиванию коронавирусом
Фитнес-тренер из Новокузнецка за 50 тысяч рублей предлагал предпринимателям услуги по запугиванию конкурентов заражением коронавирусом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Происшествия
В Липецке нашли тело младенца в мусорном контейнере
Следователи начали проверку по факту обнаружения тела младенца в мусорном контейнера в Липецке, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
Экономика
В России может подорожать импортный алкоголь
Поставщики алкоголя начали уведомлять контрагентов о предстоящем повышении цен на импортную продукцию, пишет газета «Коммерсантъ».
Хоккей
Хоккеист Сергей Мозякин покидает магнитогорский «Металлург»
Двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Мозякин в ближайшие дни покидает магнитогорский хоккейный клуб «Металлург».
Политика
Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
Общество
Мишустин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений губернаторам в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.