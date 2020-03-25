Армия и оружие

ТАССТАССМинобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57. В военном ведомстве указали, что летчики ВКС полностью освоили самолеты на всех режимах полета, включая предельные режимы высот, скоростей и перегрузок.
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Полеты Су-57 в предельных режимах попали на видео

РЕН ТВ00:26

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

ТАСС02:55

Полеты Су-57 на предельных режимах сняли на видео

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Полеты Су-57 на предельных режимах сняли на видео

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