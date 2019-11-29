Армия и оружие
Накануне.RuМинобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»
Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. Необычное свечение в небе вечером 28 ноября наблюдали жители нескольких регионов России, в том числе и Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.
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Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Общество
В России ввели льготы для селян
Россияне, проживающие в сельской местности, с 2020 года смогут брать льготные кредиты для благоустройства своих домов.
Авто
Новый Renault Sandero станет современным
Сообщается, что Dacia Sandero получит в третьем поколении новую платформу.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Происшествия
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
Общество
Венгрия отказалась от участия в Евровидении из-за геев, пишут СМИ
Венгрия решила не отправлять своего участника на Евровидение в следующем году из-за геев, сообщает новостной портал Index со ссылкой на источники в телевидении.
Происшествия
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Здоровье
Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес
Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес.
Происшествия
Участнику несогласованной акции 27 июля Суровцеву предъявили обвинение
Авто
Владельцы Lada Granta хуже всех платят по счетам
Владельцы автомобилей LADA Granta чаще других задерживают платежи по автозалогам – процент просрочки с их участием составляет 43%.
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух раненых в результате обстрела ВСУ
Политика
В Чехии прокомментировали срыв бизнес-миссии в Казань
Президент Чехии Милош Земан предположил, что отказ российских авиационных властей в полете из Москвы в Казань чешского самолета, на борту которого находились члены бизнес-миссии, мог быть ответом на опубликованный ранее отчет национальной контрразведки, согласно которому в Чехии активизировались российские спецслужбы.
Футбол
Футболист «Ромы» пострадал от брошенной с трибун монеты
Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини получил рассечение от брошенной с трибун монеты в гостевом матче Лиги Европы против «Истанбула».
Транспорт
На двух направлениях МЦД произошли сбои в движении поездов
В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщили, что на двух направлениях Московских центральных диаметров (МЦД) в связи с проверкой составов утром в пятницу, 29 ноября, были увеличены интервалы движения поездов.
Политика
В Японии в возрасте 101 года умер бывший премьер Накасонэ
Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ скончался в возрасте 101 года, сообщает NHK.
Политика
90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Авто
Chery Tiggo 4 получил автозапуск в комплектации Cosmo
Футбол
Романов прокомментировал свой гол пяткой бразильцам на ЧМ
По ходу встречи россияне уступали - 1:3. Романов забил решающий гол, отправив мяч в ворота бразильской команды пяткой.
Кино
На экраны страны выходит фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Лента посвящена знаменитому советскому вратарю, обладателю «Золотого мяча» Льву Ивановичу Яшину.
Общество
Минтруд РФ пояснил невозможность сделать выходным 31 декабря
В 2019 году централизованно сделать 31 декабря в России выходным днём уже не получится.
Хоккей
Гусев стал первой звездой матча «Нью-Джерси» с «Монреалем»
Технологии
В ИРИ предложили ввести информатику в школе с пятого-шестого класса
Разработанные Минпросвещения новые школьные стандарты по информатике являются шагом вперед в плане развития цифровых навыков учащихся, однако более продуктивным было бы введение этого предмета с пятого - шестого класса, сообщил РИА Новости председатель правления Института развития интернета (ИРИ) Сергей Петров.
Футбол
Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия увеличила преимущество над Россией в таблице коэффициентов УЕФА.
Технологии
Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег
Кто столкнулся с трояном В 2019 году с новым видом троянов столкнулись клиенты минимум двух российских банков — Почта Банка и МКБ, рассказали РБК их представители.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Технологии
Развитие сети 5G усугубит проблему кибератак против операторов связи
Более широкое внедрение сети нового поколения 5G значительно увеличит количество атак, с которыми в последние годы сталкиваются провайдеры. в сфере расследования и предупреждения киберпреступлений Group-IB.
Шоу-бизнес
Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой
Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.