Армия и оружие

Накануне.RuНакануне.RuМинобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»

Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. Необычное свечение в небе вечером 28 ноября наблюдали жители нескольких регионов России, в том числе и Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.
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Минобороны обнародовало видео пуска баллистической ракеты «Тополь»

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Опубликовано видео пуска «Тополь» в Астраханской области

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Опубликовано видео пуска баллистической ракеты «Тополь»

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