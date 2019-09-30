Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка

Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк. В ролике продолжительностью чуть более минуты с нескольких ракурсов показан момент выхода ракеты из шахты.
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Появилось видео учебно-боевого запуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка

ТАСС13:29

Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь-М» с космодрома Плесецк

РБК13:26

Минобороны опубликовало видео пуска МБР «Тополь-М»

RT на русском12:24

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка

РИА Новости12:13

Видео пуска ракеты «Тополь-М» с космодрома Плесецк

РЕН ТВ11:43

Кадры пуска ракеты «Тополь-М» с космодрома Плесецк

ТК Звезда11:38

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М»

Газета.Ru13:06
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