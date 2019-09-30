Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк. В ролике продолжительностью чуть более минуты с нескольких ракурсов показан момент выхода ракеты из шахты.
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Российские банки тестируют новый способ безналичной оплаты
Российские предприниматели в ближайшее время могут отказаться от POS-терминалов для безналичной оплаты.
Ридус 05:19
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После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».
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Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
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«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили
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Банки не смогут взыскивать долги, выданные закредитованным заемщикам
Банк России планирует добиться запрета на взыскание задолженности по потребительскому кредиту, если банк выдал его закредитованному заемщику.
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Дзюба: «Сто процентов вызвал бы Карпина на дуэль»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что вызвал бы на дуэль главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в то время, когда они вместе работали в «Спартаке».
Sport24.ru 15:12
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Америка готовит для Китая страшную кару
Администрация Дональда Трампа готовит для Пекина кошмарную финансовую экзекуцию, один слух о которой привел к падению котировок акций ведущих китайских компаний и снижению их общей капитализации на миллиарды долларов.
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Экономика
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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.
Газета.Ru 08:22
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
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Наука
Определена мощность укуса тираннозавра
По оценке исследователей, наибольшая сила укуса T. Rex составляла 64 тыс. ньютонов или 7,1 тонн.
Дилетант 07:15
Политика
Бабича назначили первым замминистра экономического развития
Ранее в социальной сети министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого заместителя главы МЭР.
РИА Новости 14:27
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Ксения Собчак и Константин Богомолов проводят медовый месяц в Калуге
Странные развлечения Ксении Собчак и Константина Богомолова продолжаются.
Paparazzi.ru 03:08
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МИД России прокомментировал новые санкции США
Новые антироссийские санкции США вызывают «крайнее недоумение», заявил МИД России.
Ведомости 17:16
Армия и оружие
В Польше завершается создание элемента ПРО Aegis Ashore
Руководитель Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал Джон Хил недавно совершил визит на участок системы ПРО Aegis Ashore в Польше.
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REGNUM вчера в 14:47
Культура
На пост Марка Захарова попросили назначить директора «Ленкома»
Коллектив «Ленкома» обратился к главе Минкультуры Владимиру Мединскому и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить художественным руководителем театра его директора Марка Варшавера, сообщил глава общественного объединения «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман, передает «РИА Новости».
РБК 17:26
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Врачи назвали симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии рака печени. Первым "тревожным звоночком" специалисты считают усталость.
РЕН ТВ вчера в 21:40
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Установку оборудования для надежного Рунета начали на Урале
Тестирование запущено на Урале. Там начата установка соответствующего оборудования.
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Знаменитость приняла участие в показе модного дома Balenciaga. Видео с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.
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Потоковый сервис Netflix заказал производство четвертого сезона популярного сериала "Очень странные дела".
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Huawei запустит в России свой видеосервис
В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах.
РБК 28 сентября в 04:01
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
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Подмосковные врачи борются за жизнь младенца после домашних родов
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Шоу-бизнес
Нарколог оценил видео задержания Бочкаревой с кокаином
Врач-нарколог Алексей Казанцев отреагировал на видео с задержанием актрисы Натальей Бочкаревой.
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Мария Миронова стала мамой во второй раз
Актриса поделилась радостной новостью с поклонниками: она снова стала мамой. Роды Марии Мироновой прошли в одной из клиник Греции.
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